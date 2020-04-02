هندرسون: الخسارة من ريال مدريد أسوأ لحظة في مسيرتي

تحرير:علي الزيني ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٠ م

هندرسون

أكد جوردان هندرسون، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن المدرب الألماني يورجن كلوب أثر على عقلية لاعبي الريدز، منذ قدومه لقيادة الفريق، مشيرًا أن اللحظة الأسوأ في مسيرته هي خسارة بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2018. وتحدث هندرسون في حواره مع شبكة سكاي سبورت، قائلا:" حصلنا على برامج تدريب خاصة بنا للقيام بها ، مثلما هو الحال خلال موسم العطلات، كذلك لدينا محادثة جماعية، نطرح فيها تحديات مختلفة علينا القيام بها، لذا هناك القليل من المزاح، والأمور تسير على ما يرام حتى الآن".

وواصل حديثه، قائلًا:" يورجن كلوب عمل دائما على زرع روح القتال لدى اللاعيبن، خلال المباريات حتى آخر دقيقة، فأصبحت جزءًا من هويتنا تحت قيادة يورجن، وخاصة هذا الموسم ، كان مميزا من حيث المباريات التي فزنا بها، أشعر كأن هذا شيء بدأ المدير بالفعل في ترسيخه في الفريق منذ قدومه". وعن أسوأ لحظة في مشواره،

وواصل حديثه، قائلًا:" يورجن كلوب عمل دائما على زرع روح القتال لدى اللاعيبن، خلال المباريات حتى آخر دقيقة، فأصبحت جزءًا من هويتنا تحت قيادة يورجن، وخاصة هذا الموسم ، كان مميزا من حيث المباريات التي فزنا بها، أشعر كأن هذا شيء بدأ المدير بالفعل في ترسيخه في الفريق منذ قدومه".



وعن أسوأ لحظة في مشواره، أجاب هندرسون:" خسارة نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد ، كان ذلك أسوأ شعور في مسيرتي في كرة القدم ولنا جميعا، لكنه حفزنا للذهاب مرة أخرى في الموسم التالي وتحقيق البطولة".



وأختتم: "خسارة الدوري الموسم الماضي في اليوم الأخير كانت لحظة مؤلمة وصعبة بالنسبة للفريق أيضا، ولكن بعد ذلك بأسابيع قليلة كانت أفضل لحظة في مسيرتنا بعد التتويج بدوري الأبطال أمام توتنهام".

