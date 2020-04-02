ضبط 170 قضية احتكار وغلق 87 مركزا للدروس الخصوصية

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:١٢ م

مركز للدروس الخصوصية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بكافة مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.

خلال الـ24 ساعة الماضية، أسفرت الحملات عن ضبط 1022 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 170 قضية في مجال إحتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار. وشملت الجهود ضبط 309 مخالفات في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 87 مكان "نشاط تعليمى - تجمعات طلابية" مراكز للدروس الخاصة". وتواصل