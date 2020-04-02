إدارات الأمن الاقتصادي السبع تضبط 9679 قضية في يوم

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٣ م

حملة أمنية

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "يضم 7 إدارات متنوعة"؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.

أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن ضبط 721 قضية "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 810 قضايا تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية". وأمكن ضبط 7847 قضية