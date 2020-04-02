إدارات الأمن الاقتصادي السبع تضبط 9679 قضية في يوم
٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٤٣ م
حملة أمنية
جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "يضم 7 إدارات متنوعة"؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن ضبط 721 قضية "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 810 قضايا تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".
وأمكن ضبط 7847 قضية
أسفرت جهود شرطة النقل والمواصلات، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، عن ضبط 721 قضية "سرقات عامة، مخدرات، سلاح أبيض، نشل"، وتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة من ضبط 810 قضايا تموينية متنوعة "غش غذائي، لحوم ومصنعاتها، أسماك، دقيق وأقماح، ثروة حيوانية، مواد بترولية".
وأمكن ضبط 7847 قضية سرقة تيار كهربائي متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، في الوقت الذي أسفرت فيه جهود شرطة البيئة والمسطحات عن ضبط 175 قضية.
وفي مجال مكافحة جرائم الأموال العامة لمواجهة كل أشكال الفساد المالي والإداري، والجرائم التي تؤثر سلبا في المناخ الاستثماري في البلاد، والجرائم المستحدثة التي ترتبط بالقطاع المصرفي، تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط 120 قضية مقابل 6 قضايا ضبطتها الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية.