رياضة

دي بروين يتحدث عن تأثير الكورونا في إنجلترا

تحرير:احمد سعيد ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٥:٥٦ م
دي بروين
دي بروين
قال كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، أن موسم الدوري الإنجليزي، يجب أن ينتهي مبكرًا حتى يجنب إحداث أزمات في تقويم الموسم المقبل. وتحدث دي بروين في حوار لصحيفة "Het Laatste Nieuws " البلجيكية قائلا: "ليس لدي أي فكرة عما إذا كنا سنلعب مرة أخرى، ففي إنجلترا يريدون الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل اتخاذ قرار". وأضاف دي بروين عن أزمة التوقف وتأثيرها على اللاعبين، قائلا:" كلاعب إذا لم تفعل شيئًا لمدة ستة أسابيع، فعادة ما تحتاج إلى فترة إعداد لمدة 3 أو 4 أسابيع، لكن إذا عدنا للعب على الفور، فسيدخل الجميع في غرفة العلاج بعد مباراتين بسبب الإصابات".
وواصل:" فالأمر لا يتوقف على ذلك فقط، ولكن هناك الكثير من الأزمات المادية التي تعطل حسم مصير الموسم، وأعتقد أن الانتظار طويلاً لاتخاذ قرار قد يسبب مشاكل للموسم المقبل". وأضاف:" سيكون من المخجل أن تنتهي المسابقة بعد هذا الموسم الجيد، ولكن إذا كان في ذلك تجنبا لمشاكل ستؤثر على العام المقبل، فيجب القيام
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أمير مرتضى يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع فتحي

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الزمالك يكشف حقيقة عودة أحداد ورحيل بعض اللاعبين

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الفيفا يبدأ إتخاذ إجراءات إنقاذ كرة القدم

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