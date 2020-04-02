مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا
تحرير:خالد وربي
٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م
رئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
وأشار خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، أنه كان يجب على القادمين من الخارج أن يتم الكشف عليهم ويبقوا في منزلهم لمدة 14 يوما، لكن ما تم رصده لم يكن هناك التزام كامل بذلك، ونتيجة لذلك حدث انتشار للفيروس في بعض المناطق بسبب عودة المصريين من الخارج، قائلا: «رصدنا عدم التزام كامل بالإجراءات الاحترازية من
وأشار خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، أنه كان يجب على القادمين من الخارج أن يتم الكشف عليهم ويبقوا في منزلهم لمدة 14 يوما، لكن ما تم رصده لم يكن هناك التزام كامل بذلك، ونتيجة لذلك حدث انتشار للفيروس في بعض المناطق بسبب عودة المصريين من الخارج، قائلا: «رصدنا عدم التزام كامل بالإجراءات الاحترازية من قبل المصريين العائدين من الخارج».
وأضاف رئيس الوزراء، أنه قبل الشعور بأن هناك مشكلة كان هناك توجيه من الخبراء الصحيين ووزيرة الصحة، وكان لا بد من تطبيق العزل بأنفسنا، قائلًا: «اتخذنا كل الإجراءات بترتيبات معينة لتحديد إقامة العائدين من الخارج».
وأوضح أن الرئيس السيسي وجه بتحمل تكاليف إقامة المواطنين خلال فترة العزل الصحى، متابعًا: «أعدنا الغالبية العظمى من المصريين العالقين».