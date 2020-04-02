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مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
وأشار خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، أنه كان يجب على القادمين من الخارج أن يتم الكشف عليهم ويبقوا في منزلهم لمدة 14 يوما، لكن ما تم رصده لم يكن هناك التزام كامل بذلك، ونتيجة لذلك حدث انتشار للفيروس في بعض المناطق بسبب عودة المصريين من الخارج، قائلا: «رصدنا عدم التزام كامل بالإجراءات الاحترازية من
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 86 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافيًا.
كورونا

ارتفاع أعداد مصابي كورونا يُجبر السكندريين على المكوث في المنازل

تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ارتفاع أعداد المصابين لـ850 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واقتراب عدد الإصابات من 1000 حالة، وهو الأمر الذي حذرت منه الدولة المصرية، في حالة من القلق مصحوب بالحرص الشديد لدى السكندريين، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل، وعدم مغادرته إلا في حالة الضرورة القصوى والالتزام بمواعيد الحظر، حيث سارع السكندريون في إخلاء الشوارع والعودة سريعًا إلى منازلهم تنفيذًا لقرار حظر التجوال في ثامن أيام الحظر.
.محلات-بورسعيد-تغلق أبوابها-هربا-من-حملة الضرائب (1)

فض 3 أفراح وغلق 30 محلًّا خالفوا قرار حظر التجوال في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، حتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال الوجود في الشوارع، وإقامة الأفراح وسرادقات العزاء. ?ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط وجود موظفي الوحدات المحلية الذين يتابعون قرار الحظر يوميًّا، وتحرير محاضر للمُخالفين، ولغير الملتزمين بالتطبيق الكامل لقرار الحظر داخل قرى المنيا، من خلال وجودهم في الشوارع، وعدم غلق كل المحلات التجارية، فضلًا عن الذين يقيمون الأفراح وسرادقات العزاء.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: لدينا رصيد سلع يكفي أكثر من 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جميع السلع متوفرة، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر، موضحًا في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، أنه يتم التأكد يوميًا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن الأسبوع المقبل هاما جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية في مواجهة فيروس كورونا. وأشار رئيس الوزراء أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سيرتفع خلال الأسبوع المقبل لكنها لا تزال في المستويات المتوقعة.
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فيروس كورونا

الوزراء: معدل الإصابات بكورونا يدفع لتطبيق المرحلة الثالثة

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد وعدم التزام المواطنين، قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس، مضيفا أنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية، متابعًا: "مش عايزن نوصل إلى هذه المرحلة، وكنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف أصابة في الأسبوع المقبل".
فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
فيروس- كورونا (3)

الصحة العالمية: 36 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 750 ألف 890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوباء 36 ألف 405 حالة وفاة. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 57 ألف 610 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3301 شخصا. ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألف 946 حالة.
كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 50 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة، إذ ذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170". وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، والنجف، والسليمانية وكربلاء، والمثنى، وأربيل، ودهوك"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك..
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