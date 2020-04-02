مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

تحرير:خالد وربي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٤٦ م

رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».

وأشار خلال مؤتمر صحفي له اليوم الخميس، أنه كان يجب على القادمين من الخارج أن يتم الكشف عليهم ويبقوا في منزلهم لمدة 14 يوما، لكن ما تم رصده لم يكن هناك التزام كامل بذلك، ونتيجة لذلك حدث انتشار للفيروس في بعض المناطق بسبب عودة المصريين من الخارج، قائلا: «رصدنا عدم التزام كامل بالإجراءات الاحترازية من