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رئيس الوزراء: لدينا رصيد سلع يكفي أكثر من 3 أشهر

تحرير:خالد وربي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٦:٥٦ م
رئيس الوزراء
رئيس الوزراء
قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جميع السلع متوفرة، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر، موضحًا في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، أنه يتم التأكد يوميًا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن الأسبوع المقبل هاما جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية في مواجهة فيروس كورونا. وأشار رئيس الوزراء أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سيرتفع خلال الأسبوع المقبل لكنها لا تزال في المستويات المتوقعة.
كان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد قال مساء اليوم أيضًا: إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة. وأوضح: أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 86 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافيًا.
كورونا

ارتفاع أعداد مصابي كورونا يُجبر السكندريين على المكوث في المنازل

تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ارتفاع أعداد المصابين لـ850 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واقتراب عدد الإصابات من 1000 حالة، وهو الأمر الذي حذرت منه الدولة المصرية، في حالة من القلق مصحوب بالحرص الشديد لدى السكندريين، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل، وعدم مغادرته إلا في حالة الضرورة القصوى والالتزام بمواعيد الحظر، حيث سارع السكندريون في إخلاء الشوارع والعودة سريعًا إلى منازلهم تنفيذًا لقرار حظر التجوال في ثامن أيام الحظر.
.محلات-بورسعيد-تغلق أبوابها-هربا-من-حملة الضرائب (1)

فض 3 أفراح وغلق 30 محلًّا خالفوا قرار حظر التجوال في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، حتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال الوجود في الشوارع، وإقامة الأفراح وسرادقات العزاء. ?ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط وجود موظفي الوحدات المحلية الذين يتابعون قرار الحظر يوميًّا، وتحرير محاضر للمُخالفين، ولغير الملتزمين بالتطبيق الكامل لقرار الحظر داخل قرى المنيا، من خلال وجودهم في الشوارع، وعدم غلق كل المحلات التجارية، فضلًا عن الذين يقيمون الأفراح وسرادقات العزاء.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
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السفينة MSC GULSUN تعبر القناة في أول رحلة لها عبر قناة السويس 9أغسطس 2019

قناة السويس: اتخاذ كافة الإجراءات لانتظام حركة الملاحة

في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا المستجد، وجه الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بمواصلة اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان انتظام حركة الملاحة بالقناة وسير العمل بصورة طبيعية بكافة منشآت الهيئة مع الحفاظ على دواعي السلامة والصحة العامة وفقاً لخطة الدولة وتعليمات منظمة الصحة العالمية، مؤكدا على التزام الهيئة بتطبيق قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمنح العاملين المصابين بأمراض مزمنة، والسيدات الحوامل ومن لديهن أطفال أقل من 12 عاما إجازة استثنائية مدفوعة الأجر، مع تعليق كافة الفعاليات ومنع التجمعات وتقسيم قوة العمل بالتناوب بين العاملين لمنع الازدحام والتكدس.
طائرة- مصر -للطيران (2)

الطيران: بدء إغلاق المجال الجوي بشكل تام

بدأت الشركة القابضة لمصر للطيران، من ظهر اليوم الخميس، تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بوقف تسيير الرحلات الجوية الدولية بين مصر ومدن العالم، وإغلاق المجال الجوي المصري بشكل تام، أمام جميع الرحلات الدولية.
مصطفى-مدبولى

مدبولي: فريق عمل بكل الجهات للتأكد من أعمال التطهير

استعرضت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، الموقف الحالي لإجراءات مواجهة فيروس "كورونا المستجد كوفيد – 19" في مصر، حتى أمس، الأربعاء الموافق 18 مارس 2020. وخلال الاجتماع قرر رئيس الوزراء أن يكون هناك فريق عمل بكل وزارة أو جهة حكومية، تكون مهمته التأكد من اتباع إجراءات وأعمال النظافة والتطهير بهذه الوزارات والجهات.
هالة السعيد- وزيرة التخطيط

200 مليون جنيه للإمدادات الطبية لمواجهة كورونا

وافقت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على زيادة اعتمادات مشروع الإمداد بالتجهيزات الطبية المتقدمة بخطة وزارة الصحة والسكان للعام المالى الجاري 2019 - 2020، كاعتماد إضافي بمبلغ 200 مليون جنيه لتدبير احتياجات المرحلة الأولى من الأجهزة الطبية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا، وذلك فى إطار الخطة الشاملة لمواجهة الفيروس، مشيرة إلى أهمية إعطاء الاهتمام والأولوية للإنسان المصري وللمنظومة الصحية في ظل ما يواجهه العالم حاليا، مؤكدة على ضرورة اتباع كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بهدف حماية المواطن.
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