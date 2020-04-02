لمدة 24 ساعة.. الأردن يُعلن حظر التجول الكامل

تحرير:وكالات ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م

فرض الأردن حظر تجول كامل، اعتبارا من منتصف ليل الخميس، لمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر الطبية، في إجراء لمحاربة فيروس كورونا الجديد. وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تخفيف حظر التجوّال المفروض لمواجهة فيروس كورونا والذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخصا بسبب خرقهم إيّاه، وفقا لسكاي نيوز.

كانت السلطات حذّرت من أنّ مخالفة حظر التجواّل، قد تؤدّي بصاحبها إلى الحبس الفوري لمدّة قد تصل إلى سنة.وبدأت شركات بتوصيل مياه الشرب والأدوية للمواطنين إلى منازلهم، ودعا الرزاز المواطنين لملازمة بيوتهم والبقاء فيها وقائيا.وسجل الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينيات من عمرها، وفقا لما