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لمدة 24 ساعة.. الأردن يُعلن حظر التجول الكامل

تحرير:وكالات ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:١٠ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
فرض الأردن حظر تجول كامل، اعتبارا من منتصف ليل الخميس، لمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر الطبية، في إجراء لمحاربة فيروس كورونا الجديد. وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تخفيف حظر التجوّال المفروض لمواجهة فيروس كورونا والذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخصا بسبب خرقهم إيّاه، وفقا لسكاي نيوز.
كانت السلطات حذّرت من أنّ مخالفة حظر التجواّل، قد تؤدّي بصاحبها إلى الحبس الفوري لمدّة قد تصل إلى سنة.وبدأت شركات بتوصيل مياه الشرب والأدوية للمواطنين إلى منازلهم، ودعا الرزاز المواطنين لملازمة بيوتهم والبقاء فيها وقائيا.وسجل الأردن أول حالة وفاة بفيروس كورونا لامرأة في الثمانينيات من عمرها، وفقا لما
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فيروس- كورونا (14)

السعودية تعلن عن 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت شفاء 64 حالة جديدة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن السعودية تسجل أعداد منخفضة من الإصابات مقارنة بدول أخرى، وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة، وفقا لسكاي نيوز. ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1885، مقابل 283 حالة تعاف من المرض، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21.
مكة-السعودية

السعودية تمنع التجول في مكة والمدينة طوال اليوم

أعلنت وزارة الداخلية السعودية منع التجول في أرجاء مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة كافة على مدى 24 ساعة يوميًّا، اعتبارا من اليوم الخميس وحتى إشعار آخر. ونقلت وكالة الانباء السعودية (واس) عن مصدر مسؤول بوزارة الداخلية قوله، إن ذلك يأتي في إطار الجهود التي تقوم بها المملكة في مواجهة جائحة فيروس "كورونا"، وتنفيذا لتوصيات الجهات الصحية المختصة برفع درجة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية بمدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين فيها وسلامتهم.
قاسم سليماني

قائد فيلق القدس يزور بغداد لأول مرة منذ مقتل سليماني

كشفت وكالة "أسوشيتد برس" إن قائد "فيلق القدس" التابع للحرس الثوري الإيراني ، إسماعيل قاآني، زار بغداد مؤخرا، لأول مرة منذ توليه منصبه الجديد. ونقلت الوكالة عن 4 مسؤولين عراقيين تأكيدهم أن قاآني وصل بغداد في ساعات متأخرة من يوم الإثنين الماضي، بأول زيارة رسمية منذ اغتيال سلفه قاسم سليماني بغارة أمريكية قرب مطار بغداد أوائل يناير الماضي. وأكد المسؤولون أن قائد "فيلق القدس" غادر المطار، عقب دخوله العراق، وسط إجراءات أمنية مشددة، بموكب مؤلف من 3 سيارات.
مطار-دبى

الإمارات تستأنف عددا محدودا من الرحلات من 6 أبريل

أعلن الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات الشيخ ‏أحمد بن سعيد آل مكتوم، أن "طيران الإمارات" قد حصلت على موافقة السلطات لبدء تشغيل عدد محدود من رحلات الركاب اعتباراً من 6 أبريل الجاري، قائلا: "بمرور الوقت نتطلع إلى الاستئناف التدريجي لرحلات الركاب، بما يتماشى مع رفع القيود المفروضة على السفر وضمان التدابير الصحية لحماية موظفينا ومتعاملينا"، يأتي هذا التصريح بعد يومين من إعلان ولي عهد دبي أن الإمارة ستضخ رأسمال جديدا في شركة طيران الإمارات، إحدى أكبر شركات الطيران التي تسير رحلات طويلة المدى العالم.
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
فيروس كورونا

الوزراء: معدل الإصابات بكورونا يدفع لتطبيق المرحلة الثالثة

قال اللواء محمد عبد المقصود، رئيس غرفة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، إن معدل الإصابات اليومي بفيروس كورونا المستجد وعدم التزام المواطنين، قد يدفع الدولة لتطبيق المرحلة الثالثة لمواجهة انتشار الفيروس، مضيفا أنه في حال تطبيق المرحلة الثالثة فهناك خطة لدخول مستشفيات جامعية وخاصة وفنادق ومراكز ومدارس تم تجهيزها لتطبيق الحجر الصحي فيها، بالإضافة إلى 29 مستشفى حجر صحي دخلت في المرحلة الثانية، متابعًا: "مش عايزن نوصل إلى هذه المرحلة، وكنا نأمل عدم تجاوز الـ500 إصابة هذا الأسبوع، حتى لا نصل إلى ألف أصابة في الأسبوع المقبل".
فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
فيروس- كورونا (3)

الصحة العالمية: 36 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 750 ألف 890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوباء 36 ألف 405 حالة وفاة. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 57 ألف 610 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3301 شخصا. ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألف 946 حالة.
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