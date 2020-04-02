أم تتخلص من رضيعها في القمامة: «خوفت من الفضيحة»

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٢٩ م

جثة رضيع

لم تكتف ذات الـ18 ربيعا بخطيئتها الأولى، عندما فقدت أعز ما تملك بعلاقة غير شرعية جمعتها بشاب أوقعها في شباك الحب والغرام، نتج عنها حملها سفاحا، راحت تتخلص من الجنين، قتلت أحلامه قبل حضوره إلى الدنيا، لم تمنحه فرصة العيش للحظات، عمدت إلى إجهاض نفسها داخل غرفتها بمنزل أسرتها المتواضع بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، انتهت حياة الجنين في شهره السادس، ثم أحضرت كيسا بلاستيكيا تمهيدا للتخلص من آثار فعلتها، ووقع اختيارها على طفلين طالبتهما بإلقاء الكيس في مقلب القمامة القريب لكن الشرطة كشفت المستور.

البداية تعود إلى بلاغا تلقاه مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الغرب من إدارة شرطة النجدة، بورود إشارة بالعثور على جثة رضيع حديث الولادة ليخطر العقيد أحمد كامل مأمور قسم العمرانية. انتقلت على الفور قوة من القسم رفقة رجال المباحث إلى محل البلاغ، وعثر على رضيع، ليتم نقله إلى أقرب مستشفى للتصريح بالدفن. فريق