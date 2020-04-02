البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ? و10.25? و9.75?على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ?. وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3? في فبراير 2020، من 7.2? في يناير 2020، مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.

وجاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير.في ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ1.9? في فبراير 2020، من 2.7? في يناير 2020، وهو أدنى معدل مسجل له.كان معدل

وجاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير.

في ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ1.9? في فبراير 2020، من 2.7? في يناير 2020، وهو أدنى معدل مسجل له.

كان معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد استقرعند 5.6? خلال النصف الثاني من عام 2019، و هو ذات المعدل المسجل خلال العام المالي 2018/2019.

كما سجل معدل البطالة 8.0 ? خلال الربع الرابع من عام 2019، مقابل 7.8 ? خلال الربع الثالث من العام.

وعلى الرغم من ذلك، فقد كانت أعداد المشتغلين تتعافى للربع الرابع على التوالي، إلا أن انتشار فيروس كورونا وكذلك الإجراءات الاحتوائية المرتبطة به قد تسببت في حدوث اضطرابا كبيرًا في النشاط الاقتصادي والأسواق المالية عالميا.

بينما شهدت الأسعار العالمية للبترول انخفاضا كبيرا نتيجة انخفاض الطلب، بالإضافة إلى عدم الاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة الأوبك والدول غير الأعضاء في تلك المنظمة فيما يتعلق بالمزيد من خفض الإنتاج.

واتخذ البنك المركزي المصري بشكل استباقي مجموعة من الإجراءات لدعم النشاط الاقتصادي بكافة قطاعاته، خاصة قطاع الأعمال العام والخاص والقطاع العائلي.

كان الهدف من تلك الإجراءات إعطاء دفعة للاعتماد على الإنتاج المحلي والمحافظة على معدلات بطالة منخفضة، خاصة، وأنه بعد اتخاذ إجراءات الإصلاح الاقتصادي الوطني أصبح الاقتصاد المحلي في وضع قوي يمكنه من تحمل الصدمات.

وانعكست تلك الإصلاحات في تمتع الجهاز المصرفي بمعدلات سيولة مرتفعة كفيلة بمواجهة أية تحديات.

وفي ضوء ما تقدم، وبعد قيام لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الطارئ بتاريخ 16 مارس 2020، بخفض أسعار العائد الأساسية بـ300 نقطة أساس، قررت لجنة السياسة النقدية أن أسعار العائد الحالية تعد مناسبة في الوقت الحالي وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9 ? (± 3 ?) في الربع الرابع من عام 2020، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وسوف تتابع لجنة السياسة النقدية عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد في استخدام جميع أدواتها لدعم تعافي النشاط الاقتصادي بشرط احتواء الضغوط التضخمية.