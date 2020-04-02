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البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

تحرير:أحمد البرماوي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٤٨ م
البنك المركزي
البنك المركزي
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ? و10.25? و9.75?على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ?. وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3? في فبراير 2020، من 7.2? في يناير 2020، مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.
وجاء انخفاض المعدل السنوي للتضخم العام مدفوعا بانخفاض المساهمة السنوية للسلع الغذائية، خاصة الخضروات الطازجة بشكل كبير، بينما ظلت مساهمة السلع غير الغذائية في معظمها دون تغيير.في ذات الوقت، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي لـ1.9? في فبراير 2020، من 2.7? في يناير 2020، وهو أدنى معدل مسجل له.كان معدل
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اموال

33 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة الـ15%

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن رصيد شهادة الـ 15% سجل حتى نهاية عمل أول ابريل ما يزيد عن 33 مليار جنيه. وأوضح أن عدد عملاء الشهادة مرتفعة العائد في البنك الأهلي ارتفع لأكثر من 175 ألف مدخر، مشيراً إلى أن البنك استقطب ما يقارب سبعة آلاف عميل جديد منذ بداية إصدارها. وأشار إلى زيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية في شراء الشهادة كنتيجة لزيادة توعية العملاء بالقنوات الإلكترونية البديلة عن الفروع حفاظاً علي صحة وسلامة أسرة البنك الأهلي وأهل مصر.
هالة-الجوهري

‎ايتيدا تُعجل صرف المساندة التصديرية لشركات التكنولوجيا

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن تعجيل إجراءات برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على مساندة الشركات وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس أنها ستقوم بتعجيل إجراءات الصرف للشركات لتبدأ في شهر أبريل الحالي على أن تكون أولوية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة والتي يبلغ عددها 69 شركة من إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للبرنامج، ثم صرف مستحقات الشركات المتوسطة والكبيرة.
البنك-المركزى

ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 3.04 تريليون جنيه في فبراير

ارتفعت ودائع عملاء البنوك بالعملة المحلية بنهاية فبراير الماضي بنسبة 5% لتسجل 3.04 تريليون جنيه، مقابل 2.89 تريليون جنيه في يناير من نفس العام. أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن حجم الودائع غير الجارية سجل نحو 2.556 تريليون جنيه بنهاية فبراير ، مقابل 482.8 مليار جنيه ودائع تحت الطلب.
ارتفاع-اسعار-الوقود-والبنزين-والغاء-الكارت-الذكى

قبل إعلانها.. ما المعايير التي تسبق تحديد أسعار البترول؟

أيام قليلة وتعلن الحكومة المصرية عن الأسعار الجديدة للمواد البترولية، وفقا لقرار مجلس الوزراء باعتماد الأسعار وفقا للجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية التي تعقد كل 3 أشهر. وسوف تقوم اللجنة خلال الأسبوع المقبل بعرض تقريرها على وزيري البترول والثروة المعدنية والمالية، لتسعير المواد البترولية الثلاثة أشهر القادمة، اعتبارا من أول أبريل، يعقبه عرض التقرير على رئيس مجلس الوزراء لإصدار القرار النهائي بتحديد أسعار المواد البترولية بنهاية الأسبوع المقبل -«بحسب المصدر».
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اجتماع السيسى مع وزراء البترول والمالية والداخلية

100 مليار وإعفاءات.. هل تنجح الإجراءات الاقتصادية في مواجهة آثار كورونا؟

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حزمة من الإجراءات الجديدة التي ستتخذها الحكومة، لمواجهة الآثار السلبية وتداعيات أزمة كورونا على الاقتصاد المصري، وقالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الأزمة الحالية وتداعياتها تأتي في توقيت سيئ للغاية للاقتصاد العالمي في ضوء العديد من المتغيرات الاقتصادية والسياسية، لافتة إلى أن اتساع بؤرة خطر انتشار الفيروس من الصين إلى جميع دول العالم أثر سلبًا على سلاسل التوريد والسياحة وحركة الطيران والسفر والتجارة والشحن، وانعكست سلبًا بانخفاضات وتذبذب الأسواق المالية، بالإضافة إلى تراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ 2014، ومن المحتمل أن تتطور المخاطر الاقتصادية إلى مخاطر مالية إذا لم تستجب الحكومات بما فيه الكفاية.

توقعات بتثبيت المركزي أسعار الفائدة الخميس المقبل

توقعت إدارة البحوث بشركة "إتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية، يوم الخميس المقبل، ويأتي هذا التوقع بعد الخفض الكبير لأسعار الفائدة بنسبة 3% خلال اجتماع طارئ للجنة، يوم 16 مارس الجاري، ضمن عدة إجراءات لمواجهة تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا، وتدور أسعار الفائدة بالبنك المركزي حاليا بين 9.25% للإيداع، و10.25% للإقراض.
البنك-المركزى-المصرى

المركزي يصدر قواعد جديدة لعمليات السحب والإيداع

قال البنك المركزي، إنه فى إطار حرص أجهزة الدولة على صحة وسلامة المواطنين والحد من مخاطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وما اتخذته من قرارات شهدت استجابة عالية مقدرة، فقد تقرر تنظيم عمليات السحب والإيداع من ماكينات الصرف الآلى بقواعد جديدة، مضيفا أنه دعما لذلك وبهدف ضمان الحماية وتجنب التزاحم والتجمعات خاصة في فترات صرف الرواتب والمعاشات، والتزاما بتعليمات الصحة والوقاية والمسافات الآمنة، وما أقرته منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء رصد البنك المركزي المصري ومتابعته اليومية لحركة التعاملات مع البنوك.
البنك-المركزى-المصرى

كيف تستفيد من مبادرة تأجيل سداد أقساط القروض؟

أصدر محافظ البنك المركزي طارق عامر، كتابا دوريا اليوم الأحد، لتعميمه على رؤساء مجالس إدارات البنوك المصرية، تضمن توضيح النقاط الأساسية بشأن تنفيذ قرار تأجيل الاستحقاقات الائتمانية للعملاء لمدة ستة أشهر، والذي جاء ضمن حزمة القرارات التي أعلنها البنك لمواجهة تداعيات وباء كورونا. وجاء في الكتاب الدوري الذي أصدره البنك ما يلي: الاستحقاقات الائتمانية الواردة بالتعليمات هي جميع المبالغ مستحقة الدفع لكل التسهيلات الائتمانية سواء تسهيلات قصيرة الأجل أو أقساط قروض حالية أو مستقبلية بالإضافة إلى العوائد.
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