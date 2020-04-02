فض 3 أفراح وغلق 30 محلًّا خالفوا قرار حظر التجوال في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م

غلق محلات_أرشيفية

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، حتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال الوجود في الشوارع، وإقامة الأفراح وسرادقات العزاء. ?ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط وجود موظفي الوحدات المحلية الذين يتابعون قرار الحظر يوميًّا، وتحرير محاضر للمُخالفين، ولغير الملتزمين بالتطبيق الكامل لقرار الحظر داخل قرى المنيا، من خلال وجودهم في الشوارع، وعدم غلق كل المحلات التجارية، فضلًا عن الذين يقيمون الأفراح وسرادقات العزاء.

وقال مصطفى مرسي رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية، في تصريحاته لـ«التحرير»، إنه خلال المتابعة اليومية لقرار حظر التنقل، جرى فض 3 أفراح داخل قرى البرجاية وزهرة وصفط اللبن، بالإضافة إلى غلق 30 محلا تجاريا خالفوا القرار.ويتفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يوميًا