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فض 3 أفراح وغلق 30 محلًّا خالفوا قرار حظر التجوال في المنيا

تحرير:محمد الزهراوي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٧:٥٢ م
غلق محلات_أرشيفية
غلق محلات_أرشيفية
تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، حتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال الوجود في الشوارع، وإقامة الأفراح وسرادقات العزاء. ?ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط وجود موظفي الوحدات المحلية الذين يتابعون قرار الحظر يوميًّا، وتحرير محاضر للمُخالفين، ولغير الملتزمين بالتطبيق الكامل لقرار الحظر داخل قرى المنيا، من خلال وجودهم في الشوارع، وعدم غلق كل المحلات التجارية، فضلًا عن الذين يقيمون الأفراح وسرادقات العزاء.
وقال مصطفى مرسي رئيس الوحدة المحلية لمجلس قروي البرجاية، في تصريحاته لـ«التحرير»، إنه خلال المتابعة اليومية لقرار حظر التنقل، جرى فض 3 أفراح داخل قرى البرجاية وزهرة وصفط اللبن، بالإضافة إلى غلق 30 محلا تجاريا خالفوا القرار.ويتفقد الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، يوميًا
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 86 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافيًا.
كورونا

ارتفاع أعداد مصابي كورونا يُجبر السكندريين على المكوث في المنازل

تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ارتفاع أعداد المصابين لـ850 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واقتراب عدد الإصابات من 1000 حالة، وهو الأمر الذي حذرت منه الدولة المصرية، في حالة من القلق مصحوب بالحرص الشديد لدى السكندريين، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل، وعدم مغادرته إلا في حالة الضرورة القصوى والالتزام بمواعيد الحظر، حيث سارع السكندريون في إخلاء الشوارع والعودة سريعًا إلى منازلهم تنفيذًا لقرار حظر التجوال في ثامن أيام الحظر.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: لدينا رصيد سلع يكفي أكثر من 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جميع السلع متوفرة، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر، موضحًا في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، أنه يتم التأكد يوميًا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن الأسبوع المقبل هاما جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية في مواجهة فيروس كورونا. وأشار رئيس الوزراء أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سيرتفع خلال الأسبوع المقبل لكنها لا تزال في المستويات المتوقعة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
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فيروس كورونا

لمدة 24 ساعة.. الأردن يُعلن حظر التجول الكامل

فرض الأردن حظر تجول كامل، اعتبارا من منتصف ليل الخميس، لمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر الطبية، في إجراء لمحاربة فيروس كورونا الجديد. وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تخفيف حظر التجوّال المفروض لمواجهة فيروس كورونا والذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخصا بسبب خرقهم إيّاه، وفقا لسكاي نيوز.
استعدادات-الإسماعيلية-للأمم-الإفريقية‎ (1)

«في 6 أيام الحظر».. تعقيم وتطهير شوارع الإسماعيلية

شن مركز ومدينة الإسماعيلية مساء اليوم الإثنين، حملة مكبرة لتعقيم وتطهير الشوارع والميادين الرئيسية بنطاق حي ثاني، إذ شهدت الحمله تعقيم جميع الشوارع بينهم شارعي: «شل، والجعيص، وعبد الحكيم عامر»، بالإضافة إلى منطقة البلابسه، ومدخل العقارات، وأبواب السيارات المتواجدة بالشارع في إطار استكمال التدابير الاحترازية والوقائية التي اتخذتها كافة مؤسسات الدولة للوقاية من انتشار فيروس «كورونا» المستجد. في سياق أخر، شهدت المحافظة تواجدًا أمنيا مكثفًا من قبل قوات الشرطة، ودوريات تطوف الشوارع للتأكد من هوية المارة، وكذلك إغلاق المحلات المخالفة في موعد الحظر.
قوات-الداخلية (3)

مع بدء حظر التجوال.. شوارع الإسكندرية خالية من المواطنين

بدت شوارع محافظة الإسكندرية خالية من المواطنين مع حلول السابعة مساءً، التزاما بقرار حظر التجوال في إطار إجراءات الدولة لمواجهة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لليوم السادس على التوالي، فيما واصلت الأجهزة الأمنية وقوات الشرطة نشر قواتها وأكمنتها في النقاط الرئيسية والفرعية بالمحافظة، تزامنًا مع انتشار سيارات الأقوال الأمنية المتحركة لضمان تأكيد التزام المواطنين بالحظر الكلي، والتأكيد على غلق جميع المحال التجارية باستثناء المصرح بالعمل دون التقيد بمواعيد الحظر.
الضريبة-العقارية

الضرائب تعلن مواعيد استقبال الممولين أثناء الحظر

أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، اليوم الإثنين، على استقبال جميع المأموريات الضريبية بمختلف المحافظات للممولين من الساعة التاسعة صباحا حتى الساعة الثانية مساء في أثناء مدة فرض حظر التجوال. وتهيب مصلحة الضرائب المصرية بالممولين المبادرة بتقديم إقراراتهم الضريبية وعدم الانتظار إلى اللحظات الأخيرة، منعا للازدحام وحفاظا على سلامتهم وصحتهم، لافتة إلى أنه في حالة وجود اي استفسارات أو مشكلات الاتصال يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395 لمركز الاتصالات المتكامل لتقديم الدعم للممولين والإجابة على كافة الاستفسارات وحل أي مشكلة قد تواجههم.
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