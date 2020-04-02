ارتفاع أعداد مصابي كورونا يُجبر السكندريين على المكوث في المنازل

تحرير:محمد مجلي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م

تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ارتفاع أعداد المصابين لـ850 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واقتراب عدد الإصابات من 1000 حالة، وهو الأمر الذي حذرت منه الدولة المصرية، في حالة من القلق مصحوب بالحرص الشديد لدى السكندريين، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل، وعدم مغادرته إلا في حالة الضرورة القصوى والالتزام بمواعيد الحظر، حيث سارع السكندريون في إخلاء الشوارع والعودة سريعًا إلى منازلهم تنفيذًا لقرار حظر التجوال في ثامن أيام الحظر.

وانتشرت الأقوال الأمنية المتحركة والثابتة في كل أرجاء المدينة، حيث وضعت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، خطة للانتشار لغلق أكبر عدد من المنافذ الحيوية والرئيسية والفرعية بشرق وغرب المدينة.وأحكمت قوات الأمن سيطرتها، فيما قامت القوات المتحركة بتمشيط طريق