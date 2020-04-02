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ارتفاع أعداد مصابي كورونا يُجبر السكندريين على المكوث في المنازل

تحرير:محمد مجلي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م
كورونا_أرشيفية
كورونا_أرشيفية
تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ارتفاع أعداد المصابين لـ850 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واقتراب عدد الإصابات من 1000 حالة، وهو الأمر الذي حذرت منه الدولة المصرية، في حالة من القلق مصحوب بالحرص الشديد لدى السكندريين، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل، وعدم مغادرته إلا في حالة الضرورة القصوى والالتزام بمواعيد الحظر، حيث سارع السكندريون في إخلاء الشوارع والعودة سريعًا إلى منازلهم تنفيذًا لقرار حظر التجوال في ثامن أيام الحظر.
وانتشرت الأقوال الأمنية المتحركة والثابتة في كل أرجاء المدينة، حيث وضعت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، خطة للانتشار لغلق أكبر عدد من المنافذ الحيوية والرئيسية والفرعية بشرق وغرب المدينة.وأحكمت قوات الأمن سيطرتها، فيما قامت القوات المتحركة بتمشيط طريق
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هالة-زايد-وزيرة-الصحة

الصحة: تسجيل 86 حالة إيجابية بفيروس كورونا..و6 وفيات

أعلنت وزارة الصحة والسكان اليوم الخميس، عن خروج 22 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم ألماني الجنسية و21 مصريًا، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 201 حالة حتى اليوم، إذ أوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا ارتفعت لتصبح 282 حالة، من ضمنهم الـ201 متعافيًا.
.محلات-بورسعيد-تغلق أبوابها-هربا-من-حملة الضرائب (1)

فض 3 أفراح وغلق 30 محلًّا خالفوا قرار حظر التجوال في المنيا

تلتزم جميع مدن محافظة المنيا، بداية من مغاغة شمالًا، حتى ديرمواس أقصى جنوب المحافظة، بقرار رئيس مجلس الوزراء بحظر التجوال منذ الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا؛ إلّا أن القرى لم يكن تطبيق قرار الحظر فيها كاملًا، من خلال الوجود في الشوارع، وإقامة الأفراح وسرادقات العزاء. ?ورصد موقع «التحرير»، خلو شوارع مدينة المنيا ومدن المحافظة من المارة، والتزام أصحاب المحلات بالغلق، وسط وجود موظفي الوحدات المحلية الذين يتابعون قرار الحظر يوميًّا، وتحرير محاضر للمُخالفين، ولغير الملتزمين بالتطبيق الكامل لقرار الحظر داخل قرى المنيا، من خلال وجودهم في الشوارع، وعدم غلق كل المحلات التجارية، فضلًا عن الذين يقيمون الأفراح وسرادقات العزاء.
مصطفى-مدبولى

رئيس الوزراء: لدينا رصيد سلع يكفي أكثر من 3 أشهر

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن جميع السلع متوفرة، لافتًا إلى أنه يوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر، موضحًا في مؤتمر صحفي عقد مساء اليوم الخميس، أنه يتم التأكد يوميًا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرًا أن الأسبوع المقبل هاما جدا فيما يتعلق بضرورة التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية في مواجهة فيروس كورونا. وأشار رئيس الوزراء أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سيرتفع خلال الأسبوع المقبل لكنها لا تزال في المستويات المتوقعة.
رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
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رئيس الوزراء مصطفى مدبولي

مدبولي: عدم التزام العائدين من الخارج ساهم في انتشار كورونا

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة، لافتًا أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، قائلًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا»، مؤكدًا أن هناك توجيهات رئاسية بعودة العالقين من المصريين، مضيفا:«نعمل على عودة العالقين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي».
مصطفى-مدبولي

مدبولي: لدينا 850 إصابة بكورونا في مصر حتى الآن

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن أعداد إصابات كورونا في مصر وصلت إلى 850 إحالة، موجهًا الشكر إلى أجهزة الدولة التي تتعاون من أجل نجاح الإجراءات الاحترازية لمواجهة «كورونا». وأضاف رئيس الوزراء في مؤتمر صحفي اليوم الخميس، أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض، مطالبًا الشعب بضرورت الالتزام في تطبيق الإجراءات التي يتم اتخاذها من قبل الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
الدكتورة-هالة-زايد وزير-الصحة (1)

الصحة: ارتفاع مصابي كورونا لـ536 شخصا.. و6 وفيات جديدة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الجمعة، عن ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا إلى 147 حالة. وكشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج 14 حالة من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، من ضمنهم 11 مصريًا و 3 فرنسيين، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 116 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 147 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
فيروس- كورونا (7)

«بسبب كورونا».. عزل محافظة كاملة في الأردن

أعلنت الحكومة الأردنية عزل محافظة إربد بشكل تام عن بقية مناطق المملكة لمنع تفشي فيروس كورونا. وأفادت مصادر إعلامية اليوم الخميس، نقلا عن الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية قوله: إن هناك مؤشرات مشجعة بشأن تفشي فيروس كورونا في أوروبا. كانت منظمة الصحة العالمية، قالت إنها لم ترصد أى تغيرات ملموسة فى مستوى عدوانية فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" مع انتشاره فى مختلف مناطق العالم.
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