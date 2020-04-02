ارتفاع أعداد مصابي كورونا يُجبر السكندريين على المكوث في المنازل
تحرير:محمد مجلي
٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٢٢ م
كورونا_أرشيفية
تسبب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في ارتفاع أعداد المصابين لـ850 حالة ثبت إصابتها بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، واقتراب عدد الإصابات من 1000 حالة، وهو الأمر الذي حذرت منه الدولة المصرية، في حالة من القلق مصحوب بالحرص الشديد لدى السكندريين، مشددين على ضرورة الالتزام بتعليمات البقاء في المنزل، وعدم مغادرته إلا في حالة الضرورة القصوى والالتزام بمواعيد الحظر، حيث سارع السكندريون في إخلاء الشوارع والعودة سريعًا إلى منازلهم تنفيذًا لقرار حظر التجوال في ثامن أيام الحظر.
وانتشرت الأقوال الأمنية المتحركة والثابتة في كل أرجاء المدينة، حيث وضعت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، خطة للانتشار لغلق أكبر عدد من المنافذ الحيوية والرئيسية والفرعية بشرق وغرب المدينة.وأحكمت قوات الأمن سيطرتها، فيما قامت القوات المتحركة بتمشيط طريق
وانتشرت الأقوال الأمنية المتحركة والثابتة في كل أرجاء المدينة، حيث وضعت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي غنيم، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، خطة للانتشار لغلق أكبر عدد من المنافذ الحيوية والرئيسية والفرعية بشرق وغرب المدينة.
وأحكمت قوات الأمن سيطرتها، فيما قامت القوات المتحركة بتمشيط طريق الكورنيش وشارع جمال عبد الناصر وطريق أبو قير شرق الإسكندرية،
والتزم أصحاب المحال التجارية بغلق المحال في تمام الخامسة، وشهدت المحال التي من المقرر أن تشهد غلقًا لمدة يومين متتاليين إقبالًا كبيرًا من المواطنين لشراء احتياجاتهم قبل بدء فترة حظر التجوال.
وتمكنت قوات شرطة مباحث التموين بحي شرق من ضبط مخزن للمستلزمات الطبية بدون ترخيص بها ما يزيد على 560 ألف عبوة أدوات طبية من كمامات ومطهرات وسرنجات وأربطة طبية وغيرها من الأدوات، وصادرت الحملة كل الكمية المُخزنة، وتم تحرير محضر برقم 7136 لعام 2020م جنح بقسم شرطة سيدي جابر لمالك المخزن، وجارٍ العرض على النيابة.