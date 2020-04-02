السعودية تعلن عن 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

تحرير:وكالات ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٣٢ م

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت شفاء 64 حالة جديدة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن السعودية تسجل أعداد منخفضة من الإصابات مقارنة بدول أخرى، وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة، وفقا لسكاي نيوز. ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1885، مقابل 283 حالة تعاف من المرض، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21.

وأعلنت وزارة الداخلية السعودية اليوم الخميس، فرض حظر تجول في مكة المكرمة والمدينة المنورة على مدار 24 ساعة، مع بعض الاستثناءات، لكبح انتشار الفيروس.وذكرت الوزارة، أن هناك استثناءات من حظر التجول تشمل العاملين في "القطاعات الحيوية من القطاعين العام والخاص"، وكذلك السماح للسكان بالحصول على مستلزماتهم