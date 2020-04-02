طرح فيلمي «ورد مسموم وليل خارجي» على منصة نتفليكس

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٦ م

كريم قاسم

تطرح منصة نتفليكس، بدءًا من اليوم الخميس فيلمي «ليل خارجي» عبر منصتها الإلكترونية، وهو من بطولة: «كريم قاسم، ومنى هلا، وشريف دسوقي»، ويحكي عن ثلاثة أشخاص: «مو، وتوتو ومصطفى»، من فئات مختلفة تجمعهم الظروف على قضاء ليلة سويا في شوارع القاهرة، والفيلم من إخراج أحمد عبد الله السيد. وأعلن أيضا المخرج أحمد فوزي صالح، عن عرش فيلمه «ورد مسموم»، على منصة نتفليكس وهو من بطولة: «محمود حميدة، وصفاء الطوخي، وكوكي، وإبراهيم النجاري»، وإخراج أحمد فوزي صالح، وتدور أحداث الفيلم في حي المدابغ بسور مجرى العيون في منطقة مصر القديمة.

ويحكي «ورد مسموم» عن عاملة نظافة تدعى «تحية» عاملة النظافة التي تعيش مع أسرتها، ولا تملك شيء في الحياة سوى «صقر» شقيقها، وتحاول منعه من السفر عن طريق الهجرة غير الشرعية. ويشارك «كريم قاسم» في مسلسل «لما كنا صغيرين» والمقرر عرضه في رمضان، وينتمي