مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالمنيا

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٤٦ م

أرشيفية

شهد مركز ملوي بمحافظة المنيا، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين، بسبب خلافات مالية، مما أسفر عن مصرع شاب عشريني بطعنة نافذة بالقلب، وإصابة 3 آخرين بطعنات وجروح وارتجاج في المخ جراء تعرضهم للضرب بالشوم وأسلحة بيضاء، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لتحديد هوية جميع أطراف المشاجرة، وسرعة القبض عليهم، ونشر تعزيزات أمنية، منعًا لتجنب الاشتباكات بين الطرفين، بسبب العصبيات العائلية، خاصة مع سقوط قتيل جراء المشاجرة، وتبين من التحريات أن أيًا من الأهالي لم يُبلغ عن المشاجرة، وإنما كشفتها للشرطة دماء القتلى والمصابين.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من مباحث المديرية، يفيد ورود بلاغا من الدكتور إسحق إبراهيم فارس مدير مستشفى ملوي العام، بوصول شاب قتيلًا بطعن نافذ بالقلب و3 مصابين، ووجود شبهة جنائية. على الفور تحركت قوة أمنية للاستعلام والتحري، واتضح وفاة "ص. خ"، 20 عاما، مصابًا بجرح طعني نافذ بالقلب،