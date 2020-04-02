خلال 24 ساعة.. 471 وفاة وألفي إصابة بكورونا في فرنسا

تحرير:خالد وربي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 471 وفاة جديدة و2116 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم، إذ قال مدير عام الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: «إنه تم تسجيل 471 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4503 حالة وفاة تم إحصاؤها في مستشفيات البلاد»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف سالومون قائلا: «سجلنا اليوم 2116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 59105إصابة.

وفرضت وزارة الداخلية الفرنسية ما يقرب من 360 ألف غرامة من خلال ضباط إنفاذ القانون بعد إعلان القيود على حركة الأشخاص نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد. يذكر أن تفشي وباء فيروس كورونا في فرنسا قد دخل مرحلته الثالثة. وفرضت فرنسا، اعتبارا من يوم 17 مارس، قيودًا صارمة على حركة الأشخاص، التي تم تمديدها بعد