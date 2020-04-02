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خلال 24 ساعة.. 471 وفاة وألفي إصابة بكورونا في فرنسا

تحرير:خالد وربي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:٥٥ م
كورونا
كورونا
أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 471 وفاة جديدة و2116 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم، إذ قال مدير عام الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: «إنه تم تسجيل 471 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4503 حالة وفاة تم إحصاؤها في مستشفيات البلاد»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف سالومون قائلا: «سجلنا اليوم 2116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 59105إصابة.
وفرضت وزارة الداخلية الفرنسية ما يقرب من 360 ألف غرامة من خلال ضباط إنفاذ القانون بعد إعلان القيود على حركة الأشخاص نتيجة تفشي فيروس كورونا المستجد. يذكر أن تفشي وباء فيروس كورونا في فرنسا قد دخل مرحلته الثالثة. وفرضت فرنسا، اعتبارا من يوم 17 مارس، قيودًا صارمة على حركة الأشخاص، التي تم تمديدها بعد
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منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: كورونا قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، قد يشكل خطرًا فتاكًا على الشباب، على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من المسنين، حسبما نقلت وكالة أسوشتيد برس الإخبارية. وأكد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوجي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، أن 95% من إجمالي عدد ضحايا الفيروس في القارة العجوز فوق سن الـ60، وأكثر من 50% منهم فوق سن 80، مشيرا إلى أن العمر ليس هو العامل الوحيد الذي يهدد المصاب بكورونا بعواقب قاسية وربما فتاكة.
فيروس- كورونا (13)

وفاة 570 مسنا في دور رعاية صحية بـ«كورونا» في فرنسا

لقي 570 شخصا حتفهم في دور رعاية المسنين في المنطقة الشرقية من فرنسا إثر تفشي فيروس كورونا المتحور، ما أثار احتمال ارتفاع جديد في عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في أنحاء البلاد. وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة التي تجاوزت عتبة الـ4000 حالة وفاة بالفيروس التاجي، لكن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات. وارتفع عدد الوفيات في دور رعاية المسنين بفرنسا في الأيام الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن عشرات الوفيات، وأحجم المسؤولون عن ربط حالات الوفاة هذه بالفيروس التاجي بشكل مباشر، بالنظر إلى العمر والحالة الصحية للكثيرين من الذين لقوا حتفهم في هذه الدور.
بريطانيا - كورونا

تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.
الجيش الألماني

جيش ألمانيا يجهز 15 ألف فرد لمكافحة كورونا

أعلن الجيش الالماني تجهيز 15 ألف من جنوده اعتبارا من غد الجمعة لمساعدة الولايات والبلديات الالمانية في جهود مكافحة وباء كورونا. وقال متحدث باسم الجيش، اليوم الخميس، إن هؤلاء الأفراد مستعدون للتحرك بسرعة مختلفة تتراوح بين 12 إلى 72 ساعة. وكانت وزيرة الدفاع الألمانية انيجريت كرامب-كانباور، طلبت من جنود بلادها التحضر لمهمة طويلة الأمد في مكافحة كورونا.ةوقالت كرامب-كانباور، التي تتزعم حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي، في حديث للقناة الأولى بالتلفزيون الألماني: "لدينا مخزون احتياطي لفترة قصيرة معينة".
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فيروس- كورونا (16)

مليون إصابة و50 ألف وفاة بكورونا.. الصحة العالمية تحذر من الأيام المقبلة

أعلن رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، أن حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في العالم ستصل لأكثر من مليون حالة خلال الأيام المقبلة، قائلًا في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء: «لقد زاد عدد الوفيات بأكثر من الضعف في الأسبوع الماضي، في الأيام القليلة المقبلة، سنصل إلى مليون حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" و50 ألف حالة وفاة»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
فيروس- كورونا (3)

الصحة العالمية: 36 ألف وفاة بكورونا منذ بداية الوباء

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 750 ألف 890 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد حتى الآن، وبلوغ عدد حالات الوفاة منذ بدء الوباء 36 ألف 405 حالة وفاة. ووفقا لبيانات المنظمة، فقد تم تسجيل 57 ألف 610 حالة حول العالم خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، ووفاة 3301 شخصا. ووفقا للمنظمة، فإن معظم حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد سجلت في قارة أوروبا، بعدد حالات إصابة بلغ 423 ألف 946 حالة.
كورونا

ارتفاع وفيات كورونا في العراق إلى 50 حالة

أعلنت وزارة الصحة العراقية اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات جراء فيروس كورونا المستجد في البلاد إلى 50 حالة، إذ ذكر بيان صدر عن الوزارة اليوم، أن "مجموع حالات الإصابة بفيروس كورونا ارتفع إلى 694، فيما وصل مجموع حالات الشفاء إلى 170". وشدد البيان على أن مختبرات وزارة الصحة سجلت 83 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، موزعة على العاصمة بغداد، ومحافظات البصرة، والنجف، والسليمانية وكربلاء، والمثنى، وأربيل، ودهوك"، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك..
فيروس- كورونا (7)

فرنسا: 2400 إصابة جديدة بكورونا.. ووفاة 240 شخصا

أعلنت سلطات الصحة الفرنسية، اليوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد إلى 22300 مصاب، بزيادة يومية بلغت 2444 إصابة، مضيفة أن عدد الوفيات زاد بمقدار 240 وفاة منذ أمس الإثنين، ليتجاوز الإجمالي 1100 حالة وفاة منذ تفشي الوباء في البلاد، بزيادة نسبتها 28% في يوم. وبذلك تعد فرنسا خامس دولة يتجاوز فيها عدد الوفيات حاجز الألف حالة، بعد كل من الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا بحسب سبوتنيك. وقال مدير وكالة الصحة، جيروم سالومون، إن 2516 شخصًا في حالة خطيرة، ويحتاجون إلى دعم، بزيادة نسبتها 21% عن الرقم المسجل أمس الاثنين.
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