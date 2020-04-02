السر في المفتاح.. كواليس سقوط لص السيارات

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م

سرقة سيارة - تعبيرية

عاطل لم يكتف بسجله الإجرامي، رفض مساعي بعض المقربين منه لإقناعه بضرورة العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تمنحه رزقا حلالا إلا أنه استمر في طريقه، قرر تلك المرة المضي في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذا محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لنشاطه الإجرامي، راح يرتكب أولى أنشطته بنطاق محافظة الجيزة، وغمرته سعادة لعدم كشف أمره فأسرع لارتكاب الواقعة التالية في غضون فترة وجيزة لكن تلك المرة بالعاصمة دون أن يدري بأنها ستقوده إلى خلف القضبان.

معلومات وتحريات ضباط قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام أحد الأشخاص "عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية له معلومات جنائية" بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات

معلومات وتحريات ضباط قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام أحد الأشخاص "عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية له معلومات جنائية" بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع.



عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات مُبلغ بسرقتها.



وبمواجهته اعترف بسرقة السيارة المضبوطة بحوزته بأسلوب المفتاح المصطنع بقصد التصرف فيها بالبيع، كما اعترف بارتكاب حادث "سرقة سيارة أخرى مُبلغ بسرقتها بالجيزة بذات الأسلوب".



وتم بإرشاده ضبط السيارة الثانية بمكان إخفائها بمحافظة الجيزة، وباستدعاء المجنى عليهما تعرفا على السيارتين المستولى عليهما واتهماه بالسرقة.



