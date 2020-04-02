جريمة

السر في المفتاح.. كواليس سقوط لص السيارات

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٦ م
سرقة سيارة - تعبيرية
سرقة سيارة - تعبيرية
عاطل لم يكتف بسجله الإجرامي، رفض مساعي بعض المقربين منه لإقناعه بضرورة العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تمنحه رزقا حلالا إلا أنه استمر في طريقه، قرر تلك المرة المضي في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذا محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لنشاطه الإجرامي، راح يرتكب أولى أنشطته بنطاق محافظة الجيزة، وغمرته سعادة لعدم كشف أمره فأسرع لارتكاب الواقعة التالية في غضون فترة وجيزة لكن تلك المرة بالعاصمة دون أن يدري بأنها ستقوده إلى خلف القضبان.
معلومات وتحريات ضباط قسم مكافحة سرقات السيارات بمديرية أمن القاهرة، أكدت قيام أحد الأشخاص "عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية له معلومات جنائية" بمزاولة نشاطا إجراميا في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع. عقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن من النيابة العامة أمكن ضبطه حال استقلاله إحدى السيارات
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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالمنيا

شهد مركز ملوي بمحافظة المنيا، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين، بسبب خلافات مالية، مما أسفر عن مصرع شاب عشريني بطعنة نافذة بالقلب، وإصابة 3 آخرين بطعنات وجروح وارتجاج في المخ جراء تعرضهم للضرب بالشوم وأسلحة بيضاء، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لتحديد هوية جميع أطراف المشاجرة، وسرعة القبض عليهم، ونشر تعزيزات أمنية، منعًا لتجنب الاشتباكات بين الطرفين، بسبب العصبيات العائلية، خاصة مع سقوط قتيل جراء المشاجرة، وتبين من التحريات أن أيًا من الأهالي لم يُبلغ عن المشاجرة، وإنما كشفتها للشرطة دماء القتلى والمصابين.
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أم تتخلص من رضيعها في القمامة: «خوفت من الفضيحة»

لم تكتف ذات الـ18 ربيعا بخطيئتها الأولى، عندما فقدت أعز ما تملك بعلاقة غير شرعية جمعتها بشاب أوقعها في شباك الحب والغرام، نتج عنها حملها سفاحا، راحت تتخلص من الجنين، قتلت أحلامه قبل حضوره إلى الدنيا، لم تمنحه فرصة العيش للحظات، عمدت إلى إجهاض نفسها داخل غرفتها بمنزل أسرتها المتواضع بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، انتهت حياة الجنين في شهره السادس، ثم أحضرت كيسا بلاستيكيا تمهيدا للتخلص من آثار فعلتها، ووقع اختيارها على طفلين طالبتهما بإلقاء الكيس في مقلب القمامة القريب لكن الشرطة كشفت المستور.
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إدارات الأمن الاقتصادي السبع تضبط 9679 قضية في يوم

جهود متواصلة يبذلها ضباط الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي "يضم 7 إدارات متنوعة"؛ لتحقيق الأمن ومواجهة كل أشكال الخروج عن القانون بشن حملات مكبرة بالتنسيق مع كل الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال إدارات (الأموال العامة، شرطة البيئة والمسطحات، شرطة التموين والتجارة، شرطة النقل والمواصلات، شرطة الكهرباء، الضرائب والرسوم، المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، لمساعديه بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية.
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ضبط 170 قضية احتكار وغلق 87 مركزا للدروس الخصوصية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المكبرة بكافة مديريات الأمن في إطار حرص وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذا للإجراءات التي تتخذها أجهزة الدولة؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد من بينها تنظيم مواعيد فتح وغلق "المطاعم والمقاهي والكافيتريات والمراكز التجارية، والأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب"، وكذا توجيه الحملات بالتنسيق مع الجهات المعنية للتصدي لممارسات إخفاء السلع الغذائية والمستزمات الطبية، والتلاعب في أسعارها، ومواجهة مختلف أشكال الغش التجاري.
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وزير الداخلية يكافئ 704 شرطيين في 20 مديرية

وجه اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بمكافأة 704 من رجال الشرطة بمديريات أمن: «القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، الغربية، الدقهلية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، بني سويف، المنيا، سوهاج، أسيوط، الأقصر، مطروح، البحر الأحمر، جنوب سيناء»، وقطاعات «الأمن العام، الأمن المركزي، الأحوال المدنية، والإدارات العامة لشرطة البيئة والمسطحات، شرطة النقل والمواصلات»، نظرا لجهودهم المتميزة في تحقيق رسالة الأمن خلال شهر مارس الماضي.
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«بنراعي ربنا».. قصة شهامة ضابط وقت الحظر

السابعة مساء أمس السبت، بدت الأجواء هادئة بشارع جامعة الدول العربية بحي المهندسين الراقي وسط محافظة الجيزة، اصطف عناصر الكمين المستحدث أمام الحواجز الحديدية يباشرون عملهم لتطبيق قرار حظر تحرك المواطنين الصادر من مجلس الوزراء برئاسة المهندس مصطفى مدبولي في إطار خطة الدولة وتوجيهات القيادة السياسية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا المستجد"، صمت يطبق على الشارع الحيوي، اختفت السيارات وضوضاء آلات التنبيه وتراجعت حركة المارة بشكل شبه كامل تطبيقا للقرار.
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سر فيديو أوقع عصابة لسرقة السيارات

3 عناصر إجرامية جمعهم حب المال بغض الطرف عن السبيل لتحقيق ذلك، عقدوا النية على تكوين تشكيل عصابي فيما بينهم يتخصص نشاطه في سرقة السيارات، مستندين إلى كونهم من أرباب السوابق، وأن تقتصر مهمتهم على عملية السرقة، وتكليف مسجل خطر ونجله بالتواصل مع الضحايا ومساومتهم لدفع مبلغ مالي مقابل إعادة سيارته، واتخذوا مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة مسرحا لنشاطهم غير المشروع حتى كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية المستور، وتتبعت نشاط العصابة المشبوه، ونجحت في الإيقاع بعناصره.
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كواليس سقوط عصابة المشاغبين الخمسة للتزوير

جلسة معتادة جمعت الأصدقاء الخمسة، يبحثون أمور حياتهم، يشكو كلًا منهم على حدى تدهور حالته المادية، ويروي أحدهم رحلة هروبه من "الديانة" بسبب تراكم الديون عليه حتى أنه لا يستطيع الخروج والدخول من منزله بحرية، بينما التزم أحدهم الصمت "له معلومات جنائية مسجلة" لتنطلق الكلمات من لسانه فجأة كالرصاص من فوهة سلاح ناري، اخترمت في أم رأسه فكرة شيطانية ستنتهي معها جميع مشكلاتهم المادية، وراح يقص عليهم كواليس ما يدور في عقله، ليحلم الخمسة بعد مشرق سيودعون معه الفقر دون أن يدري بخلد أيا منهم ما ستؤول إليه الأمور.
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