ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد خلال 24 ساعة

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ م

أرشيفية

رصدت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، استغلال تجار المخدرات لحالة وقف الكثير من الأعمال، وحظر التجول، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، لاستقطاب الشباب وترويج المخدرات لهم، ولذلك شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لضبط الخارجين على القانون ومروجي تلك السموم، لتحقيق أرباح محرمة، ونجحت القوات في ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، بحملة استمرت لمدة 24 ساعة، وحررت قوات الضبط محاضر وأحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.

جاءت الحملة في سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبطت القوات خلال يوما واحدًا، 157 قضية مخدرات لـ 173 متهما، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى خبراء المعمل الجنائي لفحصها، وإعداد تقارير جنائية بمركبها الكميائي وأثرها على الصحة العامة لمتعاطيها لإرفاقها بأوراق