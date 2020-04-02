ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد خلال 24 ساعة
٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ م
أرشيفية
رصدت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، استغلال تجار المخدرات لحالة وقف الكثير من الأعمال، وحظر التجول، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، لاستقطاب الشباب وترويج المخدرات لهم، ولذلك شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لضبط الخارجين على القانون ومروجي تلك السموم، لتحقيق أرباح محرمة، ونجحت القوات في ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، بحملة استمرت لمدة 24 ساعة، وحررت قوات الضبط محاضر وأحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
جاءت الحملة في سياق جهود الأجهزة
الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبطت القوات خلال يوما واحدًا، 157 قضية مخدرات
لـ 173 متهما، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى خبراء
المعمل الجنائي لفحصها، وإعداد تقارير جنائية بمركبها الكميائي وأثرها على الصحة العامة لمتعاطيها لإرفاقها بأوراق
جاءت الحملة في سياق جهود الأجهزة
الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبطت القوات خلال يوما واحدًا، 157 قضية مخدرات
لـ 173 متهما، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى خبراء
المعمل الجنائي لفحصها، وإعداد تقارير جنائية بمركبها الكميائي وأثرها على الصحة العامة لمتعاطيها لإرفاقها بأوراق التحقيق تمهيدًا لتقديمها للمحكمة المختصة.
نسبت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار فيها، وتنوعت المواد المخدرة المضبوطة بين
28,540 كيلو جرام بانجو، و8,739 كيلو جرام حشيش، و1,526 كيلو جرام هيروين، و190 جرام
شابو، و16 جرام بودرة، و960 جرام استروكس، و230 جرام فودو، و3851 قرصا مخدرا.