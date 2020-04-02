جريمة

ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد خلال 24 ساعة

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٢ م
أرشيفية
أرشيفية
رصدت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، استغلال تجار المخدرات لحالة وقف الكثير من الأعمال، وحظر التجول، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، لاستقطاب الشباب وترويج المخدرات لهم، ولذلك شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لضبط الخارجين على القانون ومروجي تلك السموم، لتحقيق أرباح محرمة، ونجحت القوات في ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، بحملة استمرت لمدة 24 ساعة، وحررت قوات الضبط محاضر وأحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
جاءت الحملة في سياق جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، وضبطت القوات خلال يوما واحدًا، 157 قضية مخدرات لـ 173 متهما، وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى خبراء المعمل الجنائي لفحصها، وإعداد تقارير جنائية بمركبها الكميائي وأثرها على الصحة العامة لمتعاطيها لإرفاقها بأوراق
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«رجعت لقيتها مشنوقة»..سر رسائل إباحية كشفت جريمة قتل

5 سنوات زواجا كانت عمر تلك الزيجة، وصلت معها محطتها الأخيرة التي كانت بلون الدماء في جريمة قتل أضحت حديث الأهالي بمركز سوهاج جنوب البلاد، قرر "أبو العيال" التخلص من زوجته بطريقة مأساوية، اعتدى عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة ثم علق جثتها في سقف غرفة النوم ليبدو الأمر وكأنها أقدمت على الانتحار شنقا، وأسرع لإبلاغ الشرطة والتظاهر بحزنه إلا أن الكشف المبدئي ثم تقرير مفتش الصحة أثبت وجود آثار كسدمات وسحجات متفرقة بالجسم مما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.
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السر في المفتاح.. كواليس سقوط لص السيارات

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مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالمنيا

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أم تتخلص من رضيعها في القمامة: «خوفت من الفضيحة»

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تنفيذ 73 ألف حكم قضائي فى حملة أمنية خلال 24 ساعة

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية عدة حملات أمنية مكبرة، لضبط الخارجين عن القانون من حائزى المواد المخدرة والسلاح، وممارسي أعمال العنف والبلطجة، وضبط المطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية، علاوة على تنفيذ حملات على الطرق الرئيسية والسريعة، لضبط جرائم السير دون لوحات معدنية، ومخالفات تعليمات المرور من حيث الالتزام بالسرعات المقررة، علاوة على حمل تراخيص القيادة والمركبات، والالتزام بحارات السير وأماكن ركن السيارات المسموح بها منعًا للتكدس المروري.
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7 حالات يعاقب عليها قانون أمن الدولة فى حظر التجول

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ضبط متهمين بالاتجار في العملات الأجنبية

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على شخصين بالإسكندرية، لاتهامهما بالاتجار في النقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، بما من شأنه أن يُضر بالاقتصاد القومي، وتبين أن المتهمين هما مالك مكتبين للسفريات، أحدهما كائن بدائرة قسم شرطة المنشية بالإسكندرية، محكوم عليه فى قضية غش، والمدير المسئول عن المكتب، وبمواجهة المتهمان إعترفا بنشاطهما غير المشروع، وجاري حصر التعاملات المالية للمتهمين، لتقدير المبالغ التي قاما بالاتجار فيها على مدار عدة سنوات، علاوة على التحري عن المتعاملين معهما.
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الأمن يفض مشاجرة بالأسلحة بين أبناء عمومة بسوهاج

شهد مركز جرجا، بمحافظة سوهاج، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، بين أبناء عمومة، بسبب خلافات الجيرة بين الفريقين، مما أسفر عن سقوط 6 مصابين، نقلتهم سيارات الإسعاف إلى مستشفيات متفرقة لتلقي العلاج، مع التحفظ الأمني عليهم لسماع إفادتهم في محضر الشرطة، وجار ضبط باقي طرفي المشاجرة، لإحالتهما للنيابة للتحقيق معهم باتهامات التجمهر وحيازة أسلحة، والبلطجة واستعراض القوة، وإحداث إصابات عمدية والشروع فى القتل، وفرضت قوات الأمن أكمنة بالبلدة لمنع تجدد الاشتباك بين الطرفين.
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