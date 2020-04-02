«رجعت لقيتها مشنوقة»..سر رسائل إباحية كشفت جريمة قتل

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ م

جثة - تعبيرية

5 سنوات زواجا كانت عمر تلك الزيجة، وصلت معها محطتها الأخيرة التي كانت بلون الدماء في جريمة قتل أضحت حديث الأهالي بمركز سوهاج جنوب البلاد، قرر "أبو العيال" التخلص من زوجته بطريقة مأساوية، اعتدى عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة ثم علق جثتها في سقف غرفة النوم ليبدو الأمر وكأنها أقدمت على الانتحار شنقا، وأسرع لإبلاغ الشرطة والتظاهر بحزنه إلا أن الكشف المبدئي ثم تقرير مفتش الصحة أثبت وجود آثار كسدمات وسحجات متفرقة بالجسم مما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.

بداية تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور القسم من مشرف غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة داخل منزل بدائرة القسم. المعاينة الأولية أثبتت عدم وجود آثار كسر بمنافذ الشقة، بينما عثر رجال المباحث على جثة ربة منزل في نهاية العقد الثاني من العمر، مشنوقة بسقف غرفة النوم لكن ثمة كدمات ظاهرية أثارت شكوك

بداية تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور القسم من مشرف غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة داخل منزل بدائرة القسم.



المعاينة الأولية أثبتت عدم وجود آثار كسر بمنافذ الشقة، بينما عثر رجال المباحث على جثة ربة منزل في نهاية العقد الثاني من العمر، مشنوقة بسقف غرفة النوم لكن ثمة كدمات ظاهرية أثارت شكوك رجال الشرطة.



استمع رجال المباحث لأقوال الزوج الذي أفاد بأن زوجته انتحرت بسبب مرورها بأزمة نفسية سيئة خلال الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه "رجعت من الشغل لقيتها مشنوقة" لكن تطوير مناقشته أقر بجريمته "قتلتها علشان بتخوني.. شوفت رسائل إباحية على تليفونها".



