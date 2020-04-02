جريمة

«رجعت لقيتها مشنوقة»..سر رسائل إباحية كشفت جريمة قتل

٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٤ م
جثة - تعبيرية
جثة - تعبيرية
5 سنوات زواجا كانت عمر تلك الزيجة، وصلت معها محطتها الأخيرة التي كانت بلون الدماء في جريمة قتل أضحت حديث الأهالي بمركز سوهاج جنوب البلاد، قرر "أبو العيال" التخلص من زوجته بطريقة مأساوية، اعتدى عليها بالضرب المبرح حتى فارقت الحياة ثم علق جثتها في سقف غرفة النوم ليبدو الأمر وكأنها أقدمت على الانتحار شنقا، وأسرع لإبلاغ الشرطة والتظاهر بحزنه إلا أن الكشف المبدئي ثم تقرير مفتش الصحة أثبت وجود آثار كسدمات وسحجات متفرقة بالجسم مما يشير إلى وجود شبهة جنائية في الوفاة.
بداية تفاصيل الواقعة تعود إلى بلاغ تلقاه مأمور القسم من مشرف غرفة عمليات النجدة بالعثور على جثة داخل منزل بدائرة القسم. المعاينة الأولية أثبتت عدم وجود آثار كسر بمنافذ الشقة، بينما عثر رجال المباحث على جثة ربة منزل في نهاية العقد الثاني من العمر، مشنوقة بسقف غرفة النوم لكن ثمة كدمات ظاهرية أثارت شكوك
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وزارة-الداخلية

ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد خلال 24 ساعة

رصدت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، استغلال تجار المخدرات لحالة وقف الكثير من الأعمال، وحظر التجول، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، لاستقطاب الشباب وترويج المخدرات لهم، ولذلك شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لضبط الخارجين على القانون ومروجي تلك السموم، لتحقيق أرباح محرمة، ونجحت القوات في ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، بحملة استمرت لمدة 24 ساعة، وحررت قوات الضبط محاضر وأحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
سرقة-السيارات (3)

السر في المفتاح.. كواليس سقوط لص السيارات

عاطل لم يكتف بسجله الإجرامي، رفض مساعي بعض المقربين منه لإقناعه بضرورة العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تمنحه رزقا حلالا إلا أنه استمر في طريقه، قرر تلك المرة المضي في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذا محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لنشاطه الإجرامي، راح يرتكب أولى أنشطته بنطاق محافظة الجيزة، وغمرته سعادة لعدم كشف أمره فأسرع لارتكاب الواقعة التالية في غضون فترة وجيزة لكن تلك المرة بالعاصمة دون أن يدري بأنها ستقوده إلى خلف القضبان.
قطع-أذنه-مشاجرة-دموية-بين-الجيران-على-قطعة-أرض-بالدقهلية (3)

مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بالمنيا

شهد مركز ملوي بمحافظة المنيا، مشاجرة بالأسلحة البيضاء والشوم بين عائلتين، بسبب خلافات مالية، مما أسفر عن مصرع شاب عشريني بطعنة نافذة بالقلب، وإصابة 3 آخرين بطعنات وجروح وارتجاج في المخ جراء تعرضهم للضرب بالشوم وأسلحة بيضاء، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري لتحديد هوية جميع أطراف المشاجرة، وسرعة القبض عليهم، ونشر تعزيزات أمنية، منعًا لتجنب الاشتباكات بين الطرفين، بسبب العصبيات العائلية، خاصة مع سقوط قتيل جراء المشاجرة، وتبين من التحريات أن أيًا من الأهالي لم يُبلغ عن المشاجرة، وإنما كشفتها للشرطة دماء القتلى والمصابين.
جثة طفل

أم تتخلص من رضيعها في القمامة: «خوفت من الفضيحة»

لم تكتف ذات الـ18 ربيعا بخطيئتها الأولى، عندما فقدت أعز ما تملك بعلاقة غير شرعية جمعتها بشاب أوقعها في شباك الحب والغرام، نتج عنها حملها سفاحا، راحت تتخلص من الجنين، قتلت أحلامه قبل حضوره إلى الدنيا، لم تمنحه فرصة العيش للحظات، عمدت إلى إجهاض نفسها داخل غرفتها بمنزل أسرتها المتواضع بمنطقة العمرانية غرب محافظة الجيزة، انتهت حياة الجنين في شهره السادس، ثم أحضرت كيسا بلاستيكيا تمهيدا للتخلص من آثار فعلتها، ووقع اختيارها على طفلين طالبتهما بإلقاء الكيس في مقلب القمامة القريب لكن الشرطة كشفت المستور.
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جثة (3)

احذروا الشائعات.. سر جثة شاب «بدروم السواحل»

الثالثة عصر اليوم الأحد، سادت حالة من الخوف بين مستخدمي إحدى الصفحات المهتمة بأخبار مركز الوراق شمال محافظة الجيزة، بعد نشر "بوست" ملحقا بصورتين زعم أدمن الصفحة العقور على جثة شاب مقتولا بغرفة بالطابق الأرضي "بدروم" برج سكني بشارع ترعة الساوحل الواقع بين مركزي الوراق وإمبابة قبل أن يتم تعديل المنشور بأن الجثة لشاب فارق الحياة بسبب إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية نتيجة تناوله جرعة زائدة من مخدر الهيروين الرواية التي نفتها الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة.
انتحار فتاة

لماذا قفزت قاصر البدرشين من أعلى الكوبري وقت الحظر؟

"أنا خلاص هريحك مني.. هنتحر" ما سبق كان مضمون رسالة بعثتها فتاة لم تتجاوز الـ16 ربيعا إلى خطيبها بعد تفاقم الخلافات بينهما، ووصل الأمر إلى اتخاذ الشاب قرارا بالانفصال عنها، إلا أن القاصر لم تتحمل تبعات خلافها مع حبيبها فشرعت في التخلص من حياتها مخترقة وقت حظر التجوال المفروض من قبل الأجهزة الأمنية، وزعمت ذهابها إلى منزل خالتها القريب من مسكنها بقرية ميت رهينة التابعة إلى مركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة، وذلك بخلاف الحقيقة، وتوجت إلى كوبري البدرشين وقفزت من أعلاه.
جثة-فى-شقة

«قتلت مراتي يا بيه».. مشادة انتهت بجثة في منشأة ناصر

«إنت مش بتبطلي طلبات.. الظروف صعبة» نقاش حاد معتاد دار بين تاجر ملابس وزوجته داخل منزلهما بمنطقة منشأة ناصر في محافظة القاهرة، إلا أن تلك المرة تركت أثرت سلبيا في نفس رب الأسرة، انتظر خلود الجميع للنوم، ودلف إلى المطبخ بخطوات حثيثة، استهل سكينا، وعاد إلى غرفة النوم، وباغت زوجته بطعنة في الرقبة لينهال بعدها عليها بالضرب، مسددا لها طعنات سريعة في أماكن متفرقة بالجسم حتى تأكد من وفاتها، فتوجه إلى غرفة الأطفال، وحملهم حتى منزل شقيقه القريب، ثم توجه إلى قسم الشرطة للاعتراف بجريمته "قتلت مراتي يا بيه".
المخدرة

مصادر سرية تقود الأمن لضبط عصابتين للاتجار بالمخدرات

شنت قوات الأمن بمديريتي أمن القليوبية وسوهاج، حملات أمنية للقبض على تشكيلين عصابيين للاتجار فى المواد المخدرة، ونجحت القوات فى القبض على 6 متهمين، بينهم شقيقين، كونوا عصابتين للاتجار فى المواد المخدرة، وكان بحوزتهم حال ضبهم 120 جرام هروين خام، وكميات من مخدرات الشابو والحشيش والأفيون، بخلاف أسلحة تتضمن بندقية نارية، وفرد خرطوش محلي الصنع، وفرد روسي، ومبالغ مالية وهواتف محمولة، وحررت قوات الأمن محضرين بواقعتي الضبط، وجاري عرضهما على النيابة العامة للتحقيق واتخاذ شئونها.
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