رياضة

إنفانتينو عن عودة كرة القدم: حياة الإنسان أهم

تحرير:علي الزيني ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ م
إنفانتينو
إنفانتينو
أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيبحث عن حلول لأزمة عقود اللاعبين التي ستنتهي هذا الصيف، في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، جاء ذلك في اجتماع عقده من سويسرا بالفيديو كونفرانس مع اتحاد أمريكا الجنوبية. وتحدث رئيس الفيفا، قائلًا: "إن كرة القدم ليست أهم شيء، فالصحة تأتي أولاً وينبغي أن تظل أولويتنا حتى يتم القضاء على هذا المرض، وعلينا أن نعمل كفريق، في ظل الوضع الحالي".
وواصل: "نود جميعًا أن نرى كرة القدم مرة أخرى، لكننا لا نعرف متى سنستأنف اللعب ولا أحد في جميع أنحاء العالم يعرف متى سنكون قادرين على اللعب، ويجب أن تتبع كرة القدم تعليمات السلطات الصحية، ولا توجد مباراة أكثر أهمية من حياة الإنسان." وأضاف: "بالنسبة المباريات الدولية، علينا أن نبحث عن حلول لمعالجة هذه
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خالد الغندور: كهربا مادي ونملك فيديوهات سبه للأهلي

فتح الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع عبر قناة الزمالك، النار على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن ليس له انتماء كروي سواء لناديه الحالي أو الزمالك. وتحدث الغندور عبر برنامجه "زملكاوي"، قائلًا:"كهربا لاعب بلا انتماء، ، تحركه الفلوس فقط، بعدما ضحى بنجوميته داخل القلعة البيضاء، من أجل تقاضي 20 مليون جنيه في الأهلي.. وسبق وأن وجه شتائم إلى الأهلي وكابتن الأهلي، ونمتلك الفيدوهات التي تثبت ذلك".
دي بروين‎

دي بروين يتحدث عن تأثير الكورونا في إنجلترا

قال كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، أن موسم الدوري الإنجليزي، يجب أن ينتهي مبكرًا حتى يجنب إحداث أزمات في تقويم الموسم المقبل. وتحدث دي بروين في حوار لصحيفة "Het Laatste Nieuws " البلجيكية قائلا: "ليس لدي أي فكرة عما إذا كنا سنلعب مرة أخرى، ففي إنجلترا يريدون الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل اتخاذ قرار". وأضاف دي بروين عن أزمة التوقف وتأثيرها على اللاعبين، قائلا:" كلاعب إذا لم تفعل شيئًا لمدة ستة أسابيع، فعادة ما تحتاج إلى فترة إعداد لمدة 3 أو 4 أسابيع، لكن إذا عدنا للعب على الفور، فسيدخل الجميع في غرفة العلاج بعد مباراتين بسبب الإصابات".
هندرسون

هندرسون: الخسارة من ريال مدريد أسوأ لحظة في مسيرتي

أكد جوردان هندرسون، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن المدرب الألماني يورجن كلوب أثر على عقلية لاعبي الريدز، منذ قدومه لقيادة الفريق، مشيرًا أن اللحظة الأسوأ في مسيرته هي خسارة بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2018. وتحدث هندرسون في حواره مع شبكة سكاي سبورت، قائلا:" حصلنا على برامج تدريب خاصة بنا للقيام بها ، مثلما هو الحال خلال موسم العطلات، كذلك لدينا محادثة جماعية، نطرح فيها تحديات مختلفة علينا القيام بها، لذا هناك القليل من المزاح، والأمور تسير على ما يرام حتى الآن".
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ليفربول - مانشستر سيتي

تقارير إنجليزية تكشف موقف عودة البريميرليج

كشفت وسائل إعلامية إنجليزية أن عودة كرة القدم في البلاد بالموعد المحدد في 30 إبريل القادم باتت مستحيلة، مع وجود اجتماع الأسبوع المقبل للتشاور بشأن الموعد الجديد. وقالت صحيفة "ديلي ميل" الانجليزية بأن أندية دوري القسم الثاني بإنجلترا علموا بأن عودة كرة القدم مع استمرار كارثة فيروس كورونا في البلاد باتت مستحيلة في الموعد المحدد سابقًا وهو 30 إبرايل. وستقوم أندية القسم الثاني وبريميرليج بالاجتماع الأسبوع المقبل من أجل تحديد موعد جديد يتم خلاله استئناف كرة القدم من جديد.
رينيه فايلر

فايلر يتحدث عن رحيل أزارو وصعوبة تدريب الأهلي

أكد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، أن تجربته في قارة أفريقيا، تبقى مختلفة تمامًا وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة (Neue Zürcher Zeitung) السويسرية، إلى أنه لا يستطيع التحرك بحرية بسبب الجماهيرية الكبيرة، خاصة أن الأهلي أكبر فريق في مصر وأفريقيا، قائًلا:"هناك ثقافة أخرى لدرجة أن تكون نائمًا في الطائرة ويوقظك مساعد الطيار لالتقاط صورة سيلفي". وأكد المدرب السويسري أنه وافق على عرض الأهلي منذ البداية، لخوض تجربة جديدة واستكشاف آفاق آخرى لكرة القدم.
إنفانتينو (1)

تيباس يهاجم رئيس الفيفا بسبب كورونا

رد رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم (لاليجا)، خافيير تيباس، على تصريحات رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو، حول تقليص عدد المباريات، موضحًا أن هذا الأمر هو ما سينهي مواعيد بها مباريات لا فائدة لها و"مونديال أندية لا فائدة له". وقال تيباس عبر وسائل التواصل الاجتماعي "تصريحات في وقت غير مناسب من إنفانتينو ولكن لديه حق أيضا. سنبدأ في إلغاء مواعيد للفيفا فيها مباريات لا فائدة منها، ومباريات عالمية ومونديال أندية لا فائدة منه أيضا. فهذا الأمر من شأنه أن يدمر كرة القدم".
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يويفا يجتمع اليوم لحسم مصير البطولات الأوروبية

من المقرر أن يعقد الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مهما لتحديد مصير كرة القدم الأوروبية بعد توقفها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 في جميع أنحاء القارة. وسيجتمع الاتحاد الأوروبي "يويفا" برئاسة السلوفيني ألكسندر تشيفرين، مع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي يبلغ عددها 55 اتحادًا، عبر الفيديو اليوم، الثلاثاء، لمناقشة تداعيات انتشار الفيروس بالنسبة إلى منافسات كرة القدم، بما فيها بطولة كأس الأمم الأوروبية يورور 2020.
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