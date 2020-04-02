إنفانتينو عن عودة كرة القدم: حياة الإنسان أهم

تحرير:علي الزيني ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٢ م

إنفانتينو

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيبحث عن حلول لأزمة عقود اللاعبين التي ستنتهي هذا الصيف، في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، جاء ذلك في اجتماع عقده من سويسرا بالفيديو كونفرانس مع اتحاد أمريكا الجنوبية. وتحدث رئيس الفيفا، قائلًا: "إن كرة القدم ليست أهم شيء، فالصحة تأتي أولاً وينبغي أن تظل أولويتنا حتى يتم القضاء على هذا المرض، وعلينا أن نعمل كفريق، في ظل الوضع الحالي".

وواصل: "نود جميعًا أن نرى كرة القدم مرة أخرى، لكننا لا نعرف متى سنستأنف اللعب ولا أحد في جميع أنحاء العالم يعرف متى سنكون قادرين على اللعب، ويجب أن تتبع كرة القدم تعليمات السلطات الصحية، ولا توجد مباراة أكثر أهمية من حياة الإنسان." وأضاف: "بالنسبة المباريات الدولية، علينا أن نبحث عن حلول لمعالجة هذه

وواصل: "نود جميعًا أن نرى كرة القدم مرة أخرى، لكننا لا نعرف متى سنستأنف اللعب ولا أحد في جميع أنحاء العالم يعرف متى سنكون قادرين على اللعب، ويجب أن تتبع كرة القدم تعليمات السلطات الصحية، ولا توجد مباراة أكثر أهمية من حياة الإنسان."



وأضاف: "بالنسبة المباريات الدولية، علينا أن نبحث عن حلول لمعالجة هذه المشاكل بروح من التعاون والتضامن.. لكل شخص اهتمامات مختلفة، ولكن يجب أن نتحدث ونضع على الطاولة موضوعات ربما لم نناقشها في الماضي، أنا مقتنع بأننا سنجد حلولاً لتقويم المباريات الدولية."



وواصل: "في الإطار القانوني، كيف يمكننا تقديم المساعدة في الأمور التعاقدية؟.. لدينا فريق عمل يعمل بالفعل وسيقدم مقترحات في وقت قريب من أجل حماية الأندية واللاعبين، سنقوم بتقييم الأضرار، وسنتحدث عن هذا الموضوع في مجموعة عمل أخرى مع الاتحادات".