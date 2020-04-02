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راغب علامة بعد تعرض نجله لحادث سير: «الحمد لله»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ م
راغب علامة
راغب علامة
في أول تعليق له بعد تعرض نجله لحادث سير، قال الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه على تويتر: «الحمد لله حبًا.. الحمد لله شكرًا.. الحمد لله رجاءً وطاعةً.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. الحمد لله». كانت العناية الإلهية انقذت «خالد» نجل الفنان راغب علامة، إذ تعرضت سيارته التي كان يقودها السائق لحادث سير على طريق ضبية ـ بيروت، لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف، ما أدى إلى انقلاب سيارة نجل «علامة» حسب ما أعلنه المسؤول الإعلامي للفنان راغب علامة سعيد حريري.
ونشر «حريري» صورا من الحادث، مشيرا أن خالد تعرض لخدوش بسيطة، وهو بخير. خالد، ظهر في فيديو بعد الحادث على صفحته عبر «إنستجرام»، مشيرا أنه بالفعل تعرض لحادث سير، ولكنه بصحة جيدة ولم يصبه أي خدش، ووجه الشكر إلى من سألوا عنه. وقال في الفيديو: «لكل من يسألون عني أهلي وعن صحتي..
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كلاكيت تاني مرة.. مدحت صالح في حفل أون لاين

تواصل وزارة الثقافة فاعليتها في تسلية الجمهور من المنزل، رافعة شعار "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، فمنذ أيام قليلة، بثت حفلا أون لاين للموسيقار عمر خيرت لتسلية الجمهور، وتنشيط دار الأوبرا المصرية، وأيضا بثت الوزارة حفلين للفنانين علي الحجار ومدحت صالح، ولأن الحفل نال إعجاب الجمهور، وحقق نجاحا كبيرا، قررت وزيرة الثقافة إعادة التجربة مرة أخرى، من خلال إقامة حفل آخر للفنان مدحت صلاح، فهو من أكثر الفنانين الذين احتفت دار الاوبرا باستقبالهم، وذلك سيكون يوم الأحد المقبل.
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عبد الحليم حافظ.. «عندليب» من بيت متولي عماشة لحبيب الملايين

في ليلة من ليالي يونيو عام 1929، كان العالم على موعد مع مولد في منزل «علي إسماعيل شبانة»، الكائن في قرية الحلوات التابعة لمركز ومدينة الإبراهيمية، بمحافظة الشرقية، لم تكن الدنيا «زي الهوا» في نشأة «عبد الحليم»، الابن الأصغر بين أشقائه: «إسماعيل ومحمد وعلية»، بل قسوتها حرمته من والدته التي توفيت بعد ولادته بأيام قليلة، وقبل أن يتم عامه الأول توفي والده ليعيش يتيمًا في منزل خاله الحاج متولي عماشة، لكن لم تقف الصدمات في طفولته، إذ نالت البلهارسيا من جسده النحيل نتيجة لعبه مع الأطفال بترعة القرية التي تسببت في وفاته.
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حفل أونلاين لتامر عاشور يتخطى حاجز المليون مشاهدة

في محاولة منه للتواصل مع جمهوره في أثناء فترة حظر التجوال، وحث الجميع على البقاء في المنزل دون ملل، أحيا الفنان تامر عاشور حفلا غنائيا أونلاين عبر موقع "يوتيوب"، في الساعة العاشرة مساء أمس الجمعة، من خلال موقع يوتيوب، وخلال الساعات القليلة الماضية تعدى الحفل حاجز المليون مشاهدة. وقال عاشور في بداية الحفل إن هذه هي المرة الأولى التي سيقدم فيها حفلا أون لاين، لافتا إلى أنه حاول أن يقدم ما يهون على المواطنين أوقات الحظر، مقدما الشكر للأطباء والممرضين، ورجال الأمن، لما يبذلونه من جهد في محاولة لتخطي هذه الأزمة.
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نقيب الممثلين يكشف موعد ومكان جنازة جورج سيدهم

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن جنازة الفنان الراحل جورج سيدهم تقام الأحد المقبل في تمام الساعة 12 ظهرُا. وأضاف زكي في تصريحاته إلى «التحرير»، أن العزاء يقام في كنيسة العذراء بمدينة نصر، ويقتصر على المقربين فقط. وتوفى مساء اليوم الجمعة، الفنان جورج سيدهم عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. ولد جورج سيدهم بمحافظة سوهاج، وحصل على بكالورويس زراعة من جامعة عين شمس 1961، وكون الراحل فرقة «ثلاثي أضواء المسرح»، مع صديقيه الضيف أحمد، وسمير غانم.
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«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
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«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
جورج-سيدهم

وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض

توفى قبل قليل الفنان الكبير جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم، إذ كتب «رمزي» عبر صفحته على تويتر: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
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