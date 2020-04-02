راغب علامة بعد تعرض نجله لحادث سير: «الحمد لله»

تحرير:محمد أبو زيد ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:١٣ م

راغب علامة

في أول تعليق له بعد تعرض نجله لحادث سير، قال الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه على تويتر: «الحمد لله حبًا.. الحمد لله شكرًا.. الحمد لله رجاءً وطاعةً.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. الحمد لله». كانت العناية الإلهية انقذت «خالد» نجل الفنان راغب علامة، إذ تعرضت سيارته التي كان يقودها السائق لحادث سير على طريق ضبية ـ بيروت، لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف، ما أدى إلى انقلاب سيارة نجل «علامة» حسب ما أعلنه المسؤول الإعلامي للفنان راغب علامة سعيد حريري.

ونشر «حريري» صورا من الحادث، مشيرا أن خالد تعرض لخدوش بسيطة، وهو بخير. خالد، ظهر في فيديو بعد الحادث على صفحته عبر «إنستجرام»، مشيرا أنه بالفعل تعرض لحادث سير، ولكنه بصحة جيدة ولم يصبه أي خدش، ووجه الشكر إلى من سألوا عنه. وقال في الفيديو: «لكل من يسألون عني أهلي وعن صحتي..