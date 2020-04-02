خالد الغندور: كهربا مادي ونملك فيديوهات سبه للأهلي

تحرير:علي الزيني ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٢ م

خالد الغندور

فتح الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع عبر قناة الزمالك، النار على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن ليس له انتماء كروي سواء لناديه الحالي أو الزمالك. وتحدث الغندور عبر برنامجه "زملكاوي"، قائلًا:"كهربا لاعب بلا انتماء، ، تحركه الفلوس فقط، بعدما ضحى بنجوميته داخل القلعة البيضاء، من أجل تقاضي 20 مليون جنيه في الأهلي.. وسبق وأن وجه شتائم إلى الأهلي وكابتن الأهلي، ونمتلك الفيدوهات التي تثبت ذلك".

وأردف: " الأهلي يتعامل بطريقة مع نجومه ومع البعض الآخر بمعاملة أخرى، وليس معقولا أن يمنح أحمد فتحي 11 مليون بالموسم، في الوقت الذي يحصل فيه كهربا على 20 مليوناً، بالإضافة إلى توجيه الشكر لحسام عاشور كابتن الفريق التاريخي". وأضاف: "لدينا طارق حامد الذي فضل البقاء بالنادي على أن يحصل على 36 مليونًا من

وأردف: " الأهلي يتعامل بطريقة مع نجومه ومع البعض الآخر بمعاملة أخرى، وليس معقولا أن يمنح أحمد فتحي 11 مليون بالموسم، في الوقت الذي يحصل فيه كهربا على 20 مليوناً، بالإضافة إلى توجيه الشكر لحسام عاشور كابتن الفريق التاريخي".



وأضاف: "لدينا طارق حامد الذي فضل البقاء بالنادي على أن يحصل على 36 مليونًا من الخليج، وهي تضحية يعترف بها مجلس الإدارة، بالإضافة إلى محمود علاء أفضل مدافع في مصر حالياً، والهداف التاريخي للمدافعين في مصر بالدوري المصري".



واختتم الغندور، قائلًا: "لغة الانتماء انتهت بشكل كبير من الملاعب، وأصبحت لغة عند القليلين فقط من لاعبي كرة القدم، وهو الأمر الذي نجح فيه مجلس إدارة الزمالك، بعد الإبقاء على نجومه الذين فضلوا البقاء على حساب الملايين".