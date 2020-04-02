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«لن نخضع للضغوط».. إثيوبيا: تخزين 4.9 مليار متر مكعب يوليو المقبل

تحرير:خالد وربي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ م
سد النهضة_أرشيفية
سد النهضة_أرشيفية
قال وزير الطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن أي ضغوط خارجية لن تثني أديس أبابا عن الاستمرار في بناء سد النهضة، إذ جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي، التي نقلتها إذاعة «فانا» الإثيوبية، خلال اجتماع واحتفالية رسمية بالعام التاسع لبدء إنشاء سد النهضة، قائلًا: «أي ضغوط أو تحديات خارجية أو من الداخل لا يمكنها أن تردع تقدم المشروع»، مضيفًا وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية: «السد سيبدأ عملياء ملء والاحتفاظ بـ4.9 مليار متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل».
من جانبه، قال أشبير بالشا، الرئيس التنفيذي للطاقة الكهربائية الإثيوبية: «العمل بسد النهضة يتقدم بشكل جيد، ويمكن أن يبدأ في الاحتفاظ بالمياه في يوليو المقبل».كما نقلت الإذاعة الإثيوبية عن كيفل هورو، المدير العام لمشروع سد النهضة: «أنجزنا حتى الآن نسبة 72.4% من المشروع».كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي
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بسبب كورونا.. إخلاء مدينة كاملة في إسرائيل من «المسنيين»

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت شفاء 64 حالة جديدة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن السعودية تسجل أعداد منخفضة من الإصابات مقارنة بدول أخرى، وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة، وفقا لسكاي نيوز. ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1885، مقابل 283 حالة تعاف من المرض، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21.
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إثيوبيا: بدء ملء سد النهضة خلال موسم الأمطار المقبل

حدد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، مساء اليوم الأربعاء، الموعد النهائي لبدء ملء خزان سد النهضة، إذ نقلت وكالة الأنباء الإثيوبية، مساء اليوم الأربعاء، عن رئيس الوزراء آبي أحمد، أن بلاده ستبدأ في ملء خزان سد النهضة الإثيوبي الكبير، في موسم الأمطار المقبل. وأشارت الوكالة إلى أن تصريحات أحمد جاءت بمناسبة الذكرى السنوية التاسعة لبدء بناء مشروع سد النهضة على نهر النيل. وقال أحمد: إن الإثيوبيين أظهروا قدرتهم في تمويل المشروع بمواردهم الخاصة، وهم يولون مكانة خاصة للمشروع، لأنه رمز للسيادة والوحدة.
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