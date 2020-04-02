«لن نخضع للضغوط».. إثيوبيا: تخزين 4.9 مليار متر مكعب يوليو المقبل

تحرير:خالد وربي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ م

سد النهضة_أرشيفية

قال وزير الطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن أي ضغوط خارجية لن تثني أديس أبابا عن الاستمرار في بناء سد النهضة، إذ جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي، التي نقلتها إذاعة «فانا» الإثيوبية، خلال اجتماع واحتفالية رسمية بالعام التاسع لبدء إنشاء سد النهضة، قائلًا: «أي ضغوط أو تحديات خارجية أو من الداخل لا يمكنها أن تردع تقدم المشروع»، مضيفًا وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية: «السد سيبدأ عملياء ملء والاحتفاظ بـ4.9 مليار متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل».

من جانبه، قال أشبير بالشا، الرئيس التنفيذي للطاقة الكهربائية الإثيوبية: «العمل بسد النهضة يتقدم بشكل جيد، ويمكن أن يبدأ في الاحتفاظ بالمياه في يوليو المقبل».كما نقلت الإذاعة الإثيوبية عن كيفل هورو، المدير العام لمشروع سد النهضة: «أنجزنا حتى الآن نسبة 72.4% من المشروع».كان رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي