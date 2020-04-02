«1000 سيارة كعيادات متنقلة».. كيف ستواجه الحكومة كورونا؟

تحرير:خالد وربي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٥ م

رئيس الوزراء

حزمة من الإجراءات قررت حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، اتخاذها خلال الأيام المقبلة لمواجهة فيروس كورونا المستجد حتى نتفادي الانتقال للمرحلة الثالثة من الفيروس، حيث لا تزال مصر في المرحلة الثانية من مراحل فيروس كورونا. وكشف رئيس مجلس الوزراء، عن حزمة الإجراءات الجديدة التي اتخذها اليوم لمواجهة فيروس كورونا خلال مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم الخميس، تمثلت أهم هذه القرارات في إدخال بعض المستشفيات الجامعية ضمن مستشفيات العزل في خطة مواجهة فيروس كورونا، وتخصيص 1000 سيارة كعيادات متنقلة في جميع المحافظات، ووقف مؤقت للعالقين بالخارج لحين التأكد من سلامة العائدين منهم حتى الآن.

وقال مدبولي: إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة.وذكر رئيس الوزراء أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، مضيفًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا».وأشار أنه كان يجب على القادمين



وقال مدبولي: إن الحل الوحيد لمواجهة فيروس كورونا هو التزام المواطنين بالإجراءات المتخذة، موضحا أن الهاجس لدينا يتمثل في المناطق ذات الكثافات السكانية الكبيرة.



وذكر رئيس الوزراء أن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا اجتمعت اليوم، مضيفًا: «نحن في المرحلة المتوسطة من فيروس كورونا».





وأشار أنه كان يجب على القادمين من الخارج أن يتم الكشف عليهم ويبقوا في منزلهم لمدة 14 يوما، ولكن ما تم رصده لم يكن هناك التزام كامل بذلك، ونتيجة لذلك حدث انتشار للفيروس في بعض المناطق بسبب عودة المصريين من الخارج، قائلا: «رصدنا عدم التزام كامل بالإجراءات الاحترازية من قبل المصريين العائدين من الخارج».



وأضاف رئيس الوزراء، أنه قبل الشعور بأن هناك مشكلة كان هناك توجيه من الخبراء الصحيين ووزيرة الصحة، وكان لا بد من تطبيق العزل بأنفسنا، مضيفًا: «اتخذنا كل الإجراءات بترتيبات معينة لتحديد إقامة العائدين من الخارج».



وأوضح: أن الرئيس السيسي وجه بتحمل تكاليف إقامة المواطنين خلال فترة العزل الصحي، متابعًا: «أعدنا الغالبية العظمى من المصريين العالقين».



وكشف عن أن أعداد إصابات كورونا في مصر، وصلت إلى 850 إصابة.



وأضاف أنه بعد مرور الأسبوع الأول من اتخاذ الإجراءات، فإن الأسبوع المقبل مهم جدا في تنفيذ الإجراءات اللي تم اتخاذها على الأرض، لافتًا إلى أنه لابد من التزام المواطنين بإجراءات العزل والوقاية فى مواجهة فيروس كورونا.



وأكد أن متوسط حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا سيرتفع خلال الأسبوع المقبل لكنها لا تزال في المستويات المتوقعة.



وأضاف أن جميع السلع متوفرة، ويوجد لدينا رصيد يكفى أكثر من 3 أشهر، موضحا أنه يتم التأكد يوميًا من عدم تأثر حياة المواطنين بالإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها للوقاية من فيروس كورونا.



