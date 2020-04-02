وزير الإعلام: من الوارد فرض حظر كامل في البلاد

تحرير:خالد وربي ٠٢ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٥ م

أسامة هيكل

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه من الوارد فرض حظر كامل في البلاد، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا، مضيفًا في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إنه من الوارد فرض الحظر الكامل فى الإجراءات القادمة للحكومة. وتمنى وزير الدولة للإعلام ألا تصل مصر لفرض الحظر الكامل، لأنه سيترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة، منوها إلى أن توجيه الرئيس للحكومة المصرية هو التفكير في صحة المواطن أولا.

وشدد هيكل على أنه إذا لم يتحمل المواطن مسؤوليته بنسبة 100% فلن تنجح أي جهود لمكافحة فيروس كورونا، مضيفا أن هناك دولا استهانت بالأزمة فأصبح لديها آلاف الضحايا الآن.وأوضح أن العالم بعد أزمة كورونا سيكون مختلفا عما قبل، مشيرا إلى أن أزمة كورونا كارثة إنسانية تشهدها الكرة الأرضية.وأشار أن مصر قامت بخطوات