بسبب كورونا.. إخلاء مدينة كاملة في إسرائيل من «المسنيين»

تحرير:خالد وربي ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٠٥ ص

? قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية يسكنها متدينون، شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا. ومن المقرر وفقا لموقع روسيا اليوم نقل نحو 4500 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براك بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها. ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).

ويقدر خبراء الطب أن ما يصل إلى 38 في المئة من سكان بني براق البالغ عددهم 200 ألف مصابون بالفيروس، وأن البلدة قد تشكل قريبا ما يصل إلى 30 في المئة من الحالات على مستوى البلاد.ويرجع ذلك إلى الكثافة السكانية في بني براك، التي يقول مسؤولون إسرائيليون إنها أعلى 100 مرة تقريبا من المتوسط، علما أن العديد من