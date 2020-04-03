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كوريا الجنوبية تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا بين الأطباء

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٨:١١ ص
كورونا
كورونا
أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وفاة طبيب في الخمسينات من العمر ويدير عيادة خاصة للأمراض الباطنية، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الضحية هو الأول لفيروس كورونا من بين الأطباء في البلاد، ليصبح الحالة الـ175 من الوفيات في البلاد بسبب الوباء.
وتوفي الطبيب (59 عاما) صباح اليوم في مستشفى كيونجبوك الجامعي أثناء خضوعه للعلاج، وقد أدخل المستشفى منذ 19 من شهر مارس الماضي، وكان يعاني من مرض السكر وضغط الدم، وهو أحد سكان مدينة دايجو.. وكانت قد ظهرت عليه أعراض الالتهاب الرئوي بعد الاتصال بمريض كورونا أثناء الكشف الطبي في عيادته.وقال مدير فريق الدعم
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فيروس- كورونا (3)

37 حالة وفاة بكورونا وإغلاق حي المتشددين اليهود في تل أبيب

أغلقت الشرطة الإسرائيلية مدينة "بني براك" للمتشددين اليهود في تل أبيب، في حين وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 900، وعدد الوفيات إلى 37 في عموم إسرائيل، بحسب "روسيا اليوم". ومنعت الشرطة، بمساعدة وحدات كوماندوز وعناصر من الجيش الإسرائيلي، الدخول إلى مدينة "بني براك" والخروج منها بسبب تفشي وباء كورونا، بينما تم السماح للمتشددين اليهود بالخروج من منازلهم في حالات الضرورة مثل شراء الدواء والغذاء. ونصبت الشرطة 60 حاجزا حول مدينة بني براك منذ ساعات الفجر، ودفعت بحوالي ألف شرطي للمدينة في محاولة لمنع تفشي الفيروس.
العالم يحارب كورونا

خلال 24 ساعة.. 471 وفاة وألفي إصابة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 471 وفاة جديدة و2116 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم، إذ قال مدير عام الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: «إنه تم تسجيل 471 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4503 حالة وفاة تم إحصاؤها في مستشفيات البلاد»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف سالومون قائلا: «سجلنا اليوم 2116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 59105إصابة.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: كورونا قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، قد يشكل خطرًا فتاكًا على الشباب، على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من المسنين، حسبما نقلت وكالة أسوشتيد برس الإخبارية. وأكد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوجي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، أن 95% من إجمالي عدد ضحايا الفيروس في القارة العجوز فوق سن الـ60، وأكثر من 50% منهم فوق سن 80، مشيرا إلى أن العمر ليس هو العامل الوحيد الذي يهدد المصاب بكورونا بعواقب قاسية وربما فتاكة.
فيروس- كورونا (13)

وفاة 570 مسنا في دور رعاية صحية بـ«كورونا» في فرنسا

لقي 570 شخصا حتفهم في دور رعاية المسنين في المنطقة الشرقية من فرنسا إثر تفشي فيروس كورونا المتحور، ما أثار احتمال ارتفاع جديد في عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في أنحاء البلاد. وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة التي تجاوزت عتبة الـ4000 حالة وفاة بالفيروس التاجي، لكن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات. وارتفع عدد الوفيات في دور رعاية المسنين بفرنسا في الأيام الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن عشرات الوفيات، وأحجم المسؤولون عن ربط حالات الوفاة هذه بالفيروس التاجي بشكل مباشر، بالنظر إلى العمر والحالة الصحية للكثيرين من الذين لقوا حتفهم في هذه الدور.
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فيروس- كورونا (12)

كورونا: شفاء أول مصاب بالكويت.. وإغلاق مسجد روما

أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، في بيان صحفي، اليوم الخميس شفاء أول حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد في الكويت، موضحا أن الحالة التي تم شفاؤها هي لمريض كويتي، يبلغ من العمر 34 عاما. من ناحية أخرى، علن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم جامع روما الكبير، في بيان له، اليوم، أنه ابتداء من يوم غد الجمعة، سيعلق الأنشطة الدينية بما فيها صلاة الجمعة في سياق حالة الطوارئ التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
فيروس- كورونا (12)

كورونا: اشتباه في إصابات بـ«بيت لحم».. وإغلاق مدارس إيران

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم"، مضيفة: "إن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها" وأعلنت الصحة صباح اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.
الرئيس-عبد الفتاح السيسى-أعمال القمة الاستثنائية-للاتحاد الأفريقي-المخصصة لاتفاقية-التجارة الحرة القارية- وذلك بنيامي-عاصمة النيجر (3)

السيسي يؤكد تضامن مصر مع كوريا في مواجهة «كورونا»

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، اتصالا هاتفيا من الرئيس مون جيه إن رئيس جمهورية كوريا الجنوبية. وأعرب السيسي عن تضامن مصر مع حكومة جمهورية كوريا الجنوبية وشعبها الصديق في مواجهة فيروس كورونا، مؤكدا الثقة في قدرة الدولة الكورية على تجاوز هذه المحنة، والتطلع في هذا السياق للتعاون المشترك من خلال السلطات الصحية في البلدين لتعزيز الجهود وتبادل الخبرات في مكافحة هذا المرض المستجد. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الرئيس الكوري أعرب خلال الاتصال عن اعتزاز بلاده للعلاقات المتميزة مع مصر.
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