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إصابة أحد أفراد عائلة جوليا بطرس بفيروس كورونا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٠٧ ص
جوليا بطرس
جوليا بطرس
أصيب نجل الفنانة اللبنانية، جوليا بطرس، بفيروس كورونا خلال وجوده في بريطانيا للدراسة، بحسب "روسيا اليوم". ?وقال الصحفي اللبناني سعيد حريري، أمس الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواص الاجتماعي "تويتر": "إبن الوزير السابق إلياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس أصيب بكورونا". وأضاف: "صرح بو صعب.. ابني اصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك، واشكر الله على سلامته".

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عن تسجيل 15 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع العدد الكلي إلى 494 إصابة.

وقالت الوزارة إنها سجلت 4 وفيات جديدة، ما يرفع عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا إلى 16 حالة.


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«مافيش دليفري».. عتاب نبيل الحلفاوي لأصحاب المطاعم

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غادة عبد الرازق تنشر برومو مسلسل «سلطانة المعز»

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