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37 حالة وفاة بكورونا وإغلاق حي المتشددين اليهود في تل أبيب

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٩:٤٤ ص
كورونا
كورونا
أغلقت الشرطة الإسرائيلية مدينة "بني براك" للمتشددين اليهود في تل أبيب، في حين وصل عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 900، وعدد الوفيات إلى 37 في عموم إسرائيل، بحسب "روسيا اليوم". ومنعت الشرطة، بمساعدة وحدات كوماندوز وعناصر من الجيش الإسرائيلي، الدخول إلى مدينة "بني براك" والخروج منها بسبب تفشي وباء كورونا، بينما تم السماح للمتشددين اليهود بالخروج من منازلهم في حالات الضرورة مثل شراء الدواء والغذاء. ونصبت الشرطة 60 حاجزا حول مدينة بني براك منذ ساعات الفجر، ودفعت بحوالي ألف شرطي للمدينة في محاولة لمنع تفشي الفيروس.
ويسمح القانون الجديد الذي أقرته الحكومة الإسرائيلية للشرطة بفرض الإغلاق لمدة أسبوع قابلة للتمديد حتى 21 يوما.كما طالب مدير عام الصحة في إسرائيل بتطبيق قرار الإغلاق على منطقة "العاد"، وهي بلدية دينية على بعد 25 كيلومترا شرق تل أبيب قرب "راس العين" يبلغ عدد سكانها أكثر من 44 الف متدين، وفيها
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فيروس- كورونا (8)

كوريا الجنوبية تعلن عن أول حالة وفاة بكورونا بين الأطباء

أعلنت السلطات الصحية في كوريا الجنوبية وفاة طبيب في الخمسينات من العمر ويدير عيادة خاصة للأمراض الباطنية، بسبب فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية - على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة، أن الضحية هو الأول لفيروس كورونا من بين الأطباء في البلاد، ليصبح الحالة الـ175 من الوفيات في البلاد بسبب الوباء.
العالم يحارب كورونا

خلال 24 ساعة.. 471 وفاة وألفي إصابة بكورونا في فرنسا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم الخميس، تسجيل 471 وفاة جديدة و2116 إصابة بفيروس كورونا المستجد خلال اليوم، إذ قال مدير عام الصحة، جيروم سالومون، في مؤتمر صحفي عقده اليوم: «إنه تم تسجيل 471 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل الإجمالي إلى 4503 حالة وفاة تم إحصاؤها في مستشفيات البلاد»، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية. وأضاف سالومون قائلا: «سجلنا اليوم 2116 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي عدد المصابين إلى 59105إصابة.
منظمة الصحة العالمية

الصحة العالمية: كورونا قد يشكل خطرا فتاكا على الشباب

حذرت منظمة الصحة العالمية من أن فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، قد يشكل خطرًا فتاكًا على الشباب، على الرغم من أن أغلبية ضحاياه من المسنين، حسبما نقلت وكالة أسوشتيد برس الإخبارية. وأكد مدير الفرع الأوروبي للمنظمة هانس كلوجي، في تصريحات للصحفيين، اليوم الخميس، أن 95% من إجمالي عدد ضحايا الفيروس في القارة العجوز فوق سن الـ60، وأكثر من 50% منهم فوق سن 80، مشيرا إلى أن العمر ليس هو العامل الوحيد الذي يهدد المصاب بكورونا بعواقب قاسية وربما فتاكة.
فيروس- كورونا (13)

وفاة 570 مسنا في دور رعاية صحية بـ«كورونا» في فرنسا

لقي 570 شخصا حتفهم في دور رعاية المسنين في المنطقة الشرقية من فرنسا إثر تفشي فيروس كورونا المتحور، ما أثار احتمال ارتفاع جديد في عدد الوفيات المرتبطة بهذا المرض في أنحاء البلاد. وأصبحت فرنسا الدولة الرابعة التي تجاوزت عتبة الـ4000 حالة وفاة بالفيروس التاجي، لكن هذه الأرقام لا تشمل الوفيات خارج المستشفيات. وارتفع عدد الوفيات في دور رعاية المسنين بفرنسا في الأيام الأخيرة، حيث تم الإبلاغ عن عشرات الوفيات، وأحجم المسؤولون عن ربط حالات الوفاة هذه بالفيروس التاجي بشكل مباشر، بالنظر إلى العمر والحالة الصحية للكثيرين من الذين لقوا حتفهم في هذه الدور.
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كورونا

بسبب كورونا.. إخلاء مدينة كاملة في إسرائيل من «المسنيين»

? قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية يسكنها متدينون، شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا. ومن المقرر وفقا لموقع روسيا اليوم نقل نحو 4500 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براك بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها. ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).
فيروس-كورونا (1)

إصابة وزير الصحة الإسرائيلي وزوجته بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الخميس، إن التشخيص الطبي أثبت إصابة وزير الصحة ياكوف ليتزمان وزوجته بفيروس كورونا وباتا يخضعان للعزل الصحي اتباعا للإرشادات.
فيروس كورونا

ارتفاع حصيلة وفيات كورونا في إسرائيل لـ20 حالة

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا إلى 20 وفاة، إذ ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة في البلاد جراء تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" وصل إلى 20 حالة، بعد الإعلان عن حالة وفاة جديدة مساء اليوم.  من جانبها، أفادت الوزارة الإسرائيلية، أن مسنًا إسرائيليًا يبلغ من العمر 90 عامًا، توفي بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 20 حالة وفاة، فضلا عن وفاة أخرى مساء اليوم نفسه، لرجل يبلغ من العمر 73 عاما، وفقا لروسيا اليوم.
فيروس- كورونا (12)

كورونا: اشتباه في إصابات بـ«بيت لحم».. وإغلاق مدارس إيران

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الخميس، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس "كورونا" في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية. وقالت وزارة الصحة في بيان مقتضب: "إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم"، مضيفة: "إن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها" وأعلنت الصحة صباح اليوم، عن تحويلها مركز الإدمان في بيت لحم إلى مركز للفحص وعلاج مصابي كورونا.
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