مدرب الأهلي: حارس الزمالك الأفضل بعد محمد الشناوي

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٠٦ ص

الشناوي

كشف ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، كواليس انضمامه للجهاز المعاون للمدرب السويسري، رينيه فايلر، وقال يانكون، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "ديفيد سيسا مساعد فايلر تواصل معي، وأبلغني برغبة المدرب في تواجدي ضمن جهازه، وبالفعل وافقت على العرض". وأضاف مدرب حراس مرمى الأهلي: "التواجد في فريق كبير بحجم الأهلي دافع كبير، فهو من أكبر أندية أفريقيا والعالم، ويشبه ريال مدريد.. بحثت عن الأهلي قبل انضمامي له، وتأكدت أنه يسعى بشكل دائم لتحقيق البطولات والانتصارات، كما يجيد اللعب تحت الضغط".

وأردف: "هناك تطور كبير مؤخرا في مستوى حراس المرمى، على سبيل المثال محمد الشناوي كان يعاني في اللعب بقدمه، وبناء الهجمات، لكن مع الوقت تطور في أداء هذا الدور.. والآن يتحداني خلال التدريبات في قدرته على تمرير الكرة، بشكل صحيح ومتقن للغاية". وتابع يانكون: "دائما أتحدث لحراس الأهلي، وأطالبهم بتحسين المستوى،

وأردف: "هناك تطور كبير مؤخرا في مستوى حراس المرمى، على سبيل المثال محمد الشناوي كان يعاني في اللعب بقدمه، وبناء الهجمات، لكن مع الوقت تطور في أداء هذا الدور.. والآن يتحداني خلال التدريبات في قدرته على تمرير الكرة، بشكل صحيح ومتقن للغاية".



وتابع يانكون: "دائما أتحدث لحراس الأهلي، وأطالبهم بتحسين المستوى، وأضع لهم مانويل نوير (نجم بايرن ميونخ) كنموذج للحارس المثالي، في التصديات وكذلك اللعب بالقدمين، والمشاركة في بناء الهجمة".



وواصل: "ليس مطلوبا من حارس المرمى، أن يكون مثل ميسي ورونالدو، لكن لا بد أن تتوافر فيه مهارة التسليم بشكل جيد لزملائه، سواء بالكرات الطولية أو القصيرة".



وعن أفضل حارس مصري خارج الأهلي، قال ميشيل يانكون: "محمد أبو جبل لاعب الزمالك، أراه الأفضل خلف الشناوي".

