وزيرة التجارة: اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في بعض المصانع

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ ص

نيفين جامع

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه عند تطبيق قرار حظر التجول تلقت الوزارة الكثير من المطالبات من أصحاب المصالح بالعمل وردية ثالثة لمجابهة زيادة طلبات الإنتاج وهذا يعتبر شيئا إيجابيا جدا.

وأكدت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في بعض المصانع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء منح إجازة للعاملين الموجودين في المصنع، وتعقيم المصنع ورصد المخالطين للحالة المصابة، ويجرى اتخاذ الإجراءات