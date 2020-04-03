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وزيرة التجارة: اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في بعض المصانع

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢١ ص
نيفين جامع
نيفين جامع
قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه عند تطبيق قرار حظر التجول تلقت الوزارة الكثير من المطالبات من أصحاب المصالح بالعمل وردية ثالثة لمجابهة زيادة طلبات الإنتاج وهذا يعتبر شيئا إيجابيا جدا.
وأكدت "جامع"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة قناة "EXTRA NEWS"، الذي تقدمه الإعلامية خلود زهران، اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في بعض المصانع، واتخاذ الإجراءات اللازمة، سواء منح إجازة للعاملين الموجودين في المصنع، وتعقيم المصنع ورصد المخالطين للحالة المصابة، ويجرى اتخاذ الإجراءات
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هالة السعيد

وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات جادة وسريعة لمواجهة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة. جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد 19" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في 19 من مارس الجاري لوزراء أفريقيا.
انابيب

حقيقة وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بأي من محافظات الجمهورية. وأضاف المركز أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن مليون أسطوانة يومياً، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية، دون وجود أي عجز في المعروض.
زراعة-البطاطس (5)

نقيب الفلاحين: فدان البطاطس يخسر 10 آلاف جنيه بسبب كورونا

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن مصر صدرت عام 2019 قبل تفشي وباء كورونا، 687 ألفا و842 طن بطاطس، لتحتل البطاطس المركز الثانى فى الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح، إلا أن الإجراءات والتدابير المشددة التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا اربكت الأسواق الزراعية العالمية وقلصت عمليات الاستيراد والتصدير مما زاد من المعروض من البطاطس في السوق المحلية وبالتالي أثرت على أسعارها.
اسامة-هيكل

وزير الإعلام: من الوارد فرض حظر كامل في البلاد

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه من الوارد فرض حظر كامل في البلاد، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا، مضيفًا في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إنه من الوارد فرض الحظر الكامل فى الإجراءات القادمة للحكومة. وتمنى وزير الدولة للإعلام ألا تصل مصر لفرض الحظر الكامل، لأنه سيترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة، منوها إلى أن توجيه الرئيس للحكومة المصرية هو التفكير في صحة المواطن أولا.
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بريطانيا - كورونا

تحذيرات دولية: كورونا يهدد بأزمة غذاء عالمية

حذرت منظمات دولية، اليوم الخميس، من حدوث أزمة عالمية في الغذاء، بسبب التدابير التجارية التي تم اتخاذها للحد من تفشي فيروس كورونا. وقال مدير منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة كو دونغيو، ومدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، ومدير منظمة التجارة العالمية روبيرتو أزيفيدو، في بيان مشترك، إن حالة الغموض فيما يخص توفر الغذاء ستساهم في وضع قيود على التصدير وهو ما سيؤدي إلى نقص الأغذية عالميا. وطالب البيان المنظمات الثلاث المعنية بشؤون الصحة والتغذية والتجارة الدولية، بتأمين المبادلات التجارية بهدف تفادي حصول نقص في المواد الغذائية.
فيروس-كورونا (1)

تعرف على خطة الحكومة لدعم الفئات المتضررة من كورونا

عقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعا، اليوم الإثنين، لبحث ومناقشة خطوات تنسيق العمل وخطة الدولة المصرية بشأن دعم العمالة المنتظمة وغير المنتظمة المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك بحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة جيهان صالح مستشار رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، وعبد الحميد بلال رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالمجلس القومي للأجور، وأسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات.
نيفين جامع

الزام شركات المستلزمات الطبية بتوريد المنتجات للصحة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الإثنين، قرارا بإلزام الشركات المصرية المنتجة والمستوردة للمستلزمات الطبية (البدل الواقية، جوانتيات لاتيكس، ماسك جراحي، ماسك N 95، قناع واقي، نظارة واقية) بتوريد منتجاتها ومخزونها وفقا لتعاقداتها مع وزارة الصحة والسكان وهيئاتها وجهاتها التابعة والمستشفيات الجامعية إلى الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وذلك لمدة 3 أشهر من تاريخ نشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
مصطفى-مدبولي

أهم احتياجاتنا اليوم.. توجيهات حكومية بالتركيز على شراء أجهزة التنفس

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لن يتم حظر حركة البضائع، ومستلزمات الإنتاج، وإن العمال مستمرون في أداء أعمالهم من أجل توفير الاحتياجات المختلفة للمواطنين، مؤكدا ضرورة استمرار دولاب العمل بالمصانع خلال هذه الفترة، حتى تستمر عجلة الإنتاج في الدوران، موجها بالتركيز على شراء أجهزة التنفس الصناعي، معلقا: "هذا من أهم احتياجاتنا اليوم".
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