رياضة

ربيع ياسين: يجب عودة أزارو.. ومافعله فتحي غير مقبول

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص
ربيع ياسين
ربيع ياسين
أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن النادي الأهلي لا يقف على رحيل لاعب، وذلك بعد قرار أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، عدم تجديد عقده، وقال ياسين، في تصريحات لبرنامج "الملعب مع شلتوت": "لا شك أن فتحي قدم الكثير للنادي، ولكن تعلمنا أن الأهلي لا يقف على لاعب". وأضاف ربيع ياسين: "نجوم كثر اعتزلوا مثل صالح سليم ومحمود الخطيب ومحمد أبو تريكة، ولم يسقط الأهلي.. لكن ما فعله فتحي في حقه غير مقبول، وأوجه اللوم لمحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وباقي أعضاء اللجنة، بسبب قبول مماطلة اللاعب؛ لأن الأهلي كبير ويجب أن يعلم الجميع ذلك".
وعن بديل فتحي، قال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب: "لدينا شباب واعد في النادي يجيدون اللعب في مركز فتحي، مثل محمد هاني، وأحمد سيد عبد النبي ومحمود صابر (لاعبي فريق الشباب)". كما شن ربيع ياسين هجوما على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي؛ بسبب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق
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تركى ال الشيخ

آل الشيخ يكشف كواليس صورة فتحي مع مسئولي بيراميدز

كشف تركي آل الشيخ، الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري ورئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، مفاجأة عن الصورة المتداولة على مواقع التواصل الإجتماعي، والتي تجمع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والذي قرر الرحيل في نهاية الموسم الحالي. ونشر آل الشيخ، عبر صفحته الشخصية على موقع الصورة الإجتماعي "فيسبوك"، صورة تجمع فتحي مع مسؤولي بيراميدز، معلقًأ عليها، قائلًأ:" الصورة قديمة من ثلاث سنوات ولم يعد لي اي صلة بنادي بيراميدز منذ ان قمت ببيعه".
ليفربول - ليستر سيتي

رابطة الدوري الإنجليزي تؤجل موعد عودة البريميرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، عدم استئناف النشاط في شهر مايو المقبل في ظل تفشي أزمة فيروس كورونا، الذي ضرب العالم مؤخرًا وتسبب في موت الآلاف من الناس، بجانب توقف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ونشرت الرابطة بيانا قالت فيه: "بعد الاجتماع الذي عقد مع ملاك الأسهم والمسؤولين لمناقشة التحديات التي نواجهها بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، نعلم جيدا أن مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لن تبدأ في شهر مايو المقبل، وموسم 2018-2019 لن يعود إلا حينما يكون من الآمن استئناف اللعب".
محمود طاهر تصوير سامح أبو حسن

محمود طاهر: تعامل مصر مع أزمة كورونا أفضل من بريطانيا

أشاد المهندس محمود طاهر رئيس النادي الأهلى السابق، بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، وبالاهتمام البالغ من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمحاربة فيروس كورونا، موضحا أن هذه الإجراءات فاقت ما اتخذته إنجلترا وحكومتها بمراحل عديدة، وكانت سببا رئيسيا في عدم تفشى الوباء أسوة بما حدث في أوروبا.
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احمد-فتحى

أحمد فتحي: رحلت عن الأهلي لسبب واحد

تحدث أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده مع الفريق. وقال فتحي في تصريحات نقلتها جريدة "الإمارات اليوم": " توقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام، كما أن عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي".
محمد-يوسف

رسالة من محمد يوسف إلى أحمد فتحي وحسام عاشور

علق محمد يوسف المدرب العام السابق للأهلي، على ملف تجديد أحمد فتحي الظهير الأيمن للقلعة الحمراء والمنتخب الوطني، في تصريحات عبر إذاعة "9090"، قائلا: "موقف أحمد فتحي غريب إلى حد كبير، حيث كان هناك أكثر من جلسة وتأخر اللاعب عن الحضور، وكان لا بد أن يكون هناك تمهيد من جانب سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، بشأن الأمور المادية بدلا من أن يجلس اللاعب للتفاوض مع لجنة التخطيط دون علم بالعرض المادي المقدم من الأهلي لتجديد عقده".
رمضان صبحي - فايلر

فايلر: عاشور قدم الكثير.. وهذا ما حدث مع إكرامي

قال رينيه فايلر مدرب النادي الأهلي، إنه أبلغ الإدارة برأيه الفني فقط بشأن ملف تجديد عقود الرباعي حسام عاشور، شريف إكرامي، وليد سليمان، وأحمد فتحي، موضحا: "قلت رأيي الفني لإدارة النادي والقرار كان لهم، لا أدخل في تفاصيل العقود بكل تأكيد لكنني أبلغهم برأيي في بقاء أي لاعب من عدمه، عاشور قدم كثيرا للنادي ولاعبين كثر لم يقدموا ما قدمه، أحترم تاريخه لكنني أحكم بوجهة النظر الفنية، وأمنح لاعبون آخرون الثقة، لاعبون مثل ديانج مثلا لن يتطوروا دون مشاركة، وهذا هو دوري، أحكم من الناحية الفنية، عاشور شخصية كبيرة لكن هناك لاعبين أقوى منه في مركزه حاليا".
أحمد-الشيخ

الشيخ يكشف أسباب عدم تألقه مع الأهلي

كشف أحمد الشيخ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن الفارق بين المدرب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأحمر، وإيهاب جلال مدرب مصر المقاصة، جاء ذلك في فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي"فيسبوك"، قائلًا: "إيهاب جلال في مكان آخر مقارنة بأي مدرب مصري، وتعلمت منه الكثير خاصة تعامله مع اللاعبين". وواصل الشيخ حديثه، قائلًا: "بالنسبة لفايلر الجميع يرى عمله، وكيف يتطور الفريق تحت قيادته والنتائج مميزة في بطولة أفريقيا والدوري المحلي ونتمنى أن ننجح معه في الفوز بدوري الأبطال فهو مدرب كبير".
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