ربيع ياسين: يجب عودة أزارو.. ومافعله فتحي غير مقبول

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٣ ص

ربيع ياسين

أكد ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب مصر للشباب، أن النادي الأهلي لا يقف على رحيل لاعب، وذلك بعد قرار أحمد فتحي الظهير الأيمن للفريق، عدم تجديد عقده، وقال ياسين، في تصريحات لبرنامج "الملعب مع شلتوت": "لا شك أن فتحي قدم الكثير للنادي، ولكن تعلمنا أن الأهلي لا يقف على لاعب". وأضاف ربيع ياسين: "نجوم كثر اعتزلوا مثل صالح سليم ومحمود الخطيب ومحمد أبو تريكة، ولم يسقط الأهلي.. لكن ما فعله فتحي في حقه غير مقبول، وأوجه اللوم لمحسن صالح رئيس لجنة التخطيط وباقي أعضاء اللجنة، بسبب قبول مماطلة اللاعب؛ لأن الأهلي كبير ويجب أن يعلم الجميع ذلك".

وعن بديل فتحي، قال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب: "لدينا شباب واعد في النادي يجيدون اللعب في مركز فتحي، مثل محمد هاني، وأحمد سيد عبد النبي ومحمود صابر (لاعبي فريق الشباب)". كما شن ربيع ياسين هجوما على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي؛ بسبب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق

وعن بديل فتحي، قال المدير الفني لمنتخب مصر للشباب: "لدينا شباب واعد في النادي يجيدون اللعب في مركز فتحي، مثل محمد هاني، وأحمد سيد عبد النبي ومحمود صابر (لاعبي فريق الشباب)".



كما شن ربيع ياسين هجوما على السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي؛ بسبب المغربي وليد أزارو مهاجم الفريق المعار إلى الاتفاق السعودي.



وأردف المدير الفني لمنتخب مصر للشباب: "أزارو حقق نجاحا في الأهلي، لأنه صاحب إمكانات كبيرة ويجب عودته للفريق، ونحن نجيد في الأمور الفنية أيضا وليس فايلر فقط".



واستطرد ربيع ياسين قائلاً: "نفس الحال مع صالح جمعة، يجب التعامل معه بشكل أفضل من ذلك؛ لأنه لاعب موهوب فنيا ومظلوم".