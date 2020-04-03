ميدو يتحدث عن سبب يمنع محمد صلاح من المشاركة في كان 2021
تحرير:أحمد سعيد
٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص
محمد صلاح
تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن موقف محمد صلاح جناح ليفربول، من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021، وقال ميدو في تصريحات لصحيفة ذا صن الإنجليزية: "صلاح يجب أن يذهب مع مصر إلى أمم إفريقيا، لا يحق لليفربول الرفض".
وواصل: "هذه قواعد الفيفا ولا يمكنهم منع اللاعب من الانضمام للمنتخب، إلا إذا كان صلاح لا يريد الذهاب، هذا السبب الوحيد لعدم رؤيته في أمم أفريقيا".
وأضاف: "عانى جميع النجوم الأفارقة في إنجلترا من هذه المشكلة، لذلك كنت سعيدًا عندما تم لعب أمم أفريقيا 2019 في الصيف".
وتابع: "هذا أبعد نجوم أفريقيا عن الدخول في أي مشكلة مع أنديتهم، لكن الاتحاد الإفريقي قرر العودة إلى الموعد القديم للبطولة في الشتاء".
وأردف: "صلاح مهم للغاية في المنتخب الأول والأولمبي، إنه صاحب خبرة وشخصية قيادية ويمكنه صناعة الفارق، وسيكون أحد أهم اللاعبين في أمم أفريقيا 2021".
وواصل: "نعلم أن الأولمبياد
وتابع: "هذا أبعد نجوم أفريقيا عن الدخول في أي مشكلة مع أنديتهم، لكن الاتحاد الإفريقي قرر العودة إلى الموعد القديم للبطولة في الشتاء".
وأردف: "صلاح مهم للغاية في المنتخب الأول والأولمبي، إنه صاحب خبرة وشخصية قيادية ويمكنه صناعة الفارق، وسيكون أحد أهم اللاعبين في أمم أفريقيا 2021".
وواصل: "نعلم أن الأولمبياد ستقام في صيف 2021، آمل أن تسير الأمور بشكل طبيعي وأن ينتهي الموسم بحلول ذلك الوقت ويشارك صلاح مع المنتخب الأولمبي".
واستطرد ميدو "إلغاء البريميرليج بسبب كورونا؟ بالطبع هذا سيصيب صلاح بخيبة أمل مثل أي شخص آخر في ليفربول".
واسترسل "لكن ليفربول سيتغلب على هذا الأمر، حتى إذا تم إبطال الموسم، لأنهم أيضًا مفضلون لحصد اللقب مرة أخرى في الموسم المقبل، الحياة لا تتوقف".
واستمر: "نأمل جميعًا أن تتحسن الأمور في إنجلترا واستئناف الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد، حتى لو أقيمت المباريات في الصيف، يجب أن يكون إنهاء الموسم هدف الجميع، لكن إذا بقيت الأمور هكذا، أعتقد أنه يجب إبطال المسابقات".
وأتم "أعلم أن الأمر غير عادل خاصة فيما يخص ليفربول وجمهوره، لأنهم كانوا قريبين جدًا من الفوز باللقب، لكن من السخف الحديث عن الكرة وأهمية الفوز بأي شيء، إذا بقيت الأمور هكذا أو تدهور الوضع".