رياضة

ميدو يتحدث عن سبب يمنع محمد صلاح من المشاركة في كان 2021

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص
محمد صلاح
محمد صلاح
تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن موقف محمد صلاح جناح ليفربول، من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021، وقال ميدو في تصريحات لصحيفة ذا صن الإنجليزية: "صلاح يجب أن يذهب مع مصر إلى أمم إفريقيا، لا يحق لليفربول الرفض". وواصل: "هذه قواعد الفيفا ولا يمكنهم منع اللاعب من الانضمام للمنتخب، إلا إذا كان صلاح لا يريد الذهاب، هذا السبب الوحيد لعدم رؤيته في أمم أفريقيا". وأضاف: "عانى جميع النجوم الأفارقة في إنجلترا من هذه المشكلة، لذلك كنت سعيدًا عندما تم لعب أمم أفريقيا 2019 في الصيف".
وتابع: "هذا أبعد نجوم أفريقيا عن الدخول في أي مشكلة مع أنديتهم، لكن الاتحاد الإفريقي قرر العودة إلى الموعد القديم للبطولة في الشتاء". وأردف: "صلاح مهم للغاية في المنتخب الأول والأولمبي، إنه صاحب خبرة وشخصية قيادية ويمكنه صناعة الفارق، وسيكون أحد أهم اللاعبين في أمم أفريقيا 2021". وواصل: "نعلم أن الأولمبياد
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خالد-الغندور (2)

خالد الغندور: كهربا مادي ونملك فيديوهات سبه للأهلي

فتح الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع عبر قناة الزمالك، النار على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن ليس له انتماء كروي سواء لناديه الحالي أو الزمالك. وتحدث الغندور عبر برنامجه "زملكاوي"، قائلًا:"كهربا لاعب بلا انتماء، ، تحركه الفلوس فقط، بعدما ضحى بنجوميته داخل القلعة البيضاء، من أجل تقاضي 20 مليون جنيه في الأهلي.. وسبق وأن وجه شتائم إلى الأهلي وكابتن الأهلي، ونمتلك الفيدوهات التي تثبت ذلك".
جياني- إنفانتينو‎

إنفانتينو عن عودة كرة القدم: حياة الإنسان أهم

أكد جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، أنه سيبحث عن حلول لأزمة عقود اللاعبين التي ستنتهي هذا الصيف، في ظل انتشار فيروس كورونا، الذي ضرب العالم وتسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم، جاء ذلك في اجتماع عقده من سويسرا بالفيديو كونفرانس مع اتحاد أمريكا الجنوبية. وتحدث رئيس الفيفا، قائلًا: "إن كرة القدم ليست أهم شيء، فالصحة تأتي أولاً وينبغي أن تظل أولويتنا حتى يتم القضاء على هذا المرض، وعلينا أن نعمل كفريق، في ظل الوضع الحالي".
دي بروين‎

دي بروين يتحدث عن تأثير الكورونا في إنجلترا

قال كيفين دي بروين، لاعب مانشستر سيتي، أن موسم الدوري الإنجليزي، يجب أن ينتهي مبكرًا حتى يجنب إحداث أزمات في تقويم الموسم المقبل. وتحدث دي بروين في حوار لصحيفة "Het Laatste Nieuws " البلجيكية قائلا: "ليس لدي أي فكرة عما إذا كنا سنلعب مرة أخرى، ففي إنجلترا يريدون الانتظار لأطول فترة ممكنة قبل اتخاذ قرار". وأضاف دي بروين عن أزمة التوقف وتأثيرها على اللاعبين، قائلا:" كلاعب إذا لم تفعل شيئًا لمدة ستة أسابيع، فعادة ما تحتاج إلى فترة إعداد لمدة 3 أو 4 أسابيع، لكن إذا عدنا للعب على الفور، فسيدخل الجميع في غرفة العلاج بعد مباراتين بسبب الإصابات".
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هندرسون

هندرسون: الخسارة من ريال مدريد أسوأ لحظة في مسيرتي

أكد جوردان هندرسون، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، أن المدرب الألماني يورجن كلوب أثر على عقلية لاعبي الريدز، منذ قدومه لقيادة الفريق، مشيرًا أن اللحظة الأسوأ في مسيرته هي خسارة بطولة دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد عام 2018. وتحدث هندرسون في حواره مع شبكة سكاي سبورت، قائلا:" حصلنا على برامج تدريب خاصة بنا للقيام بها ، مثلما هو الحال خلال موسم العطلات، كذلك لدينا محادثة جماعية، نطرح فيها تحديات مختلفة علينا القيام بها، لذا هناك القليل من المزاح، والأمور تسير على ما يرام حتى الآن".
ليونيل ميسي

على رأسهم صلاح.. ميسي يُشيد برباعي ليفربول

تحدث النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي،لاعب فريق برشلونة الإسباني، عن 4 لاعبين من فريق ليفربول الإنجليزي، أثناء اختياره لمجموعة من اللاعبين، الذين يراهم الأفضل في العالم، خلال الفترة الحالية، جاء ذلك في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي ستار" البريطانية، اليوم الثلاثاء، قائلًا: "صلاح كان ممتازًا جدًا مع ليفربول وأنا معجب بأسلوب لعبه". وانتقل ميسي للحديث عن الدولي السنغالي ساديو ماني، لاعب ليفربول، قائلًا: "ماني لاعب مفعم بالطاقة وتجده في كل مكان بالملعب، إنه لاعب وسط وجناح ومهاجم".
محمد صلاح (2)

مفاجأة.. محمد صلاح خارج حسابات ريال مدريد

أكدت صحيفة إكسبريس الإنجليزي، أن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، قد حدد أهدافه من أجل تدعيم الخط الهجومي لفريقه خلال الموسم القادم. وقالت الصحيفة، أن زين الدين زيدان يسعى لضم النجم السنغالي ساديو ماني، لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، وفي حالة فشل التعاقد مع لاعب الريدز، سيكون المهاجم الجابوني بيير أوباميانج، لاعب فريق أرسنال، هو هدف المدرب الفرنسي، بجانب إيرلينج هالاند مهاجم بروسيا دورتموند الألماني، الذي تألق خلال الفترة الأخيرة.
محمد صلاح

الأولمبياد تبعد محمد صلاح عن ليفربول

ذكرت صحيفة "ديلي ستار" الإنجليزية، أن الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، قد يغيب لمدة 4 أشهر في الموسم المقبل بسبب تأجيل دورة الألعاب الأولمبية، المقرر إقامتها في طوكيو، على خلفية تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في إيقاف النشاط الرياضي على مستوى العالم. ووفقا لرغبة محمد صلاح في المشاركة مع المنتخب المصري في الأولمبياد وكذلك تمثيل منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية فأن مشاركته في كلا البطولتين قد تجعله يغيب مدة طويلة من موسم 2020-2012 عن فريق ليفربول.
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