ميدو يتحدث عن سبب يمنع محمد صلاح من المشاركة في كان 2021

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٢٩ ص

محمد صلاح

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن موقف محمد صلاح جناح ليفربول، من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021، وقال ميدو في تصريحات لصحيفة ذا صن الإنجليزية: "صلاح يجب أن يذهب مع مصر إلى أمم إفريقيا، لا يحق لليفربول الرفض". وواصل: "هذه قواعد الفيفا ولا يمكنهم منع اللاعب من الانضمام للمنتخب، إلا إذا كان صلاح لا يريد الذهاب، هذا السبب الوحيد لعدم رؤيته في أمم أفريقيا". وأضاف: "عانى جميع النجوم الأفارقة في إنجلترا من هذه المشكلة، لذلك كنت سعيدًا عندما تم لعب أمم أفريقيا 2019 في الصيف".

وتابع: "هذا أبعد نجوم أفريقيا عن الدخول في أي مشكلة مع أنديتهم، لكن الاتحاد الإفريقي قرر العودة إلى الموعد القديم للبطولة في الشتاء". وأردف: "صلاح مهم للغاية في المنتخب الأول والأولمبي، إنه صاحب خبرة وشخصية قيادية ويمكنه صناعة الفارق، وسيكون أحد أهم اللاعبين في أمم أفريقيا 2021". وواصل: "نعلم أن الأولمبياد