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«لايف من الدوبليكس».. عودة أبلة فاهيتا مع حسن شاكوش

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص
أبلة فاهيتا
أبلة فاهيتا
ذاع صيت مغني المهرجانات حسن شاكوش في الفترة الأخيرة بشكل كبير، خاصة بعد نجاح "بنت الجيران"، وأصبح أشهر من نار على علم، بعد نجاح أغنيته الثانية "عود البطل"، فعند الذهاب إلى الحفلات والمناسبات والأفراح، ستجد أغانيه بمثابة شعار رسمي، حتى فرض نفسه ضيفا على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبليكس"، الذي يعرض على قناة ON TV، حيث تحاول الأبلة الشهيرة نشر الوعي بأهمية البقاء بالمنزل، وتعمل على تسلية الجمهور من خلال إطلالتها الساخرة.
وغنى شاكوش بين الأطلال لأم كلثوم في بداية الحلقة، ووجهت إليه بعض الأسئلة، فيما يتعلق بمعنى اسمه، فوضح شاكوش أن الأسم يعود إلى أنه كان لاعب كرة قدم في الإسماعيلي، وترك الكورة بعد ذلك، لأنه لا يملك من الأموال ما يجعله يستمر في الذهاب، ومن أكثر المشاهد البارزة في الحلقة، الغناء للكورونا على ألحان "عود
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أبقوا آمنين واستمتعوا.. رسالة نجمة «La Casa De Papel» للمصريين

يعتبر المسلسل الإسباني "La casa de papel"، من أشهر المسلسلات في الوقت الحالي عالميًا، إذ نال إعجاب الجمهور منذ طرح الموسم الأول في 2017، وتدور أحداثه عبر سلسة من الغموض والأكشن والإثارة، استمرت خلال ثلاثة مواسم، قبل أن تطرح اليوم أولى حلقات الجزء الرابع من قبل شركة نتفليكس العالمية، وقابل المصريون الخبر بفرحة عارمة، وتصدر هاشتاج باسم المسلسل على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" وقائمة الأكثر بحثا على جوجل، وكانت ردود المصريين مدهشة، وكأنه المسلسل طوق النجاة في ظل هذه الظروف، التي يمر بها العام.
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أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمواطنين: هننتصر كشعب ودولة

يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على توعية متابعيه للوقاية من فيروس كورونا وبث روح التفاؤل. ووجه "حسني" رسالة تحفيزية عبر حسابه على "تويتر": "هننتصر كشعب ودولة بأذن الله على الفيروس وان شاء الله هنسيطر عليه الأرقام كلها ومعظمها لمخالطين لمصابين أو عائدين جدد من الخارج وبالطبع لا يعلموا وده أمر متوقع لان مصر دوله سياحية وأي دوله عليها حركة بالطبع هيكون فيها الأمر مش مفاجأة ولكن الاهم للقضاء عليه الحرص والامانة".
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محمود البزاوي يقترب من موسم رمضان بـ«فرصة تانية»

يحاول الفنانون اللحاق بالموسم الرمضاني، فالجميع أصبح مهدد الآن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما جعل عدد من المسلسلات تتوقف عن التصوير لفترة، لمراعاة الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، بما في ذلك الابتعاد عن التجمعات، فعلى سبيل المثال قرر طاقم العمل إيقاف مسلسل "دهب عيرة" لمدة 10 أيام، وأيضا مسلسل "100 قرش"، أما مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان"، فهو مهدد بالخروج من الموسم الرمضاني، من ناحية أخرى يقترب الفنان محمود البزواي، من أنهاء تصوير مسلسل "فرصة ثانية"، قريبا.
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تامر حسني في رسالة للجمهور: الحمد لله على نعمة البيت

أصبح العالم يعيش في حالة من التوتر والخوف، بعد تفشي فيروس كورونا، الأمر الذي جعل الدول تطبق العديد من الإجراءات الوقائية، التي تتمثل في حظر التجول والابتعاد عن التجمعات، ولجأت الشركات إلى العمل من المنزل، للحفاظ على أرواح العاملين، ومن الجانب الفني، شارك فناني الشاشات المصرية والعربية في ماراثون خيري، لمساعدة الأسر المتضررة، ولأن الآونة الأخيرة، تزايدت سخرية مواقع التواصل الاجتماعي على البقاء بالمنزل، قرر الفنان تامر حسني التحدث مع جمهوره، عبر حسابه الخاص على موقع التواصل "انستجرام".
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3 أفلام ممنوعة من العرض بسبب «كورونا»

منذ تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) والعالم يعيش حالة من الطوارئ، خاصة بعد اقتراب عدد من المصابين لمليون شخص، الأمر الذي جعل البلاد تطبق حظر التجول، وتمنع التجمعات والزحام، إضافة إلى غلق الحدائق ودور السينما والمسارح، ما أدى إلى خسائر فادحة في صناعة السينما، وتأجيل عرض عدد من الأفلام، وسجلت الصين ما يقرب من 4 مليارات دولار خسائر، نتيجة لإغلاق جميع دور السينما، وبالنسبة للأفلام التي أنفقت عليها جهات التسويق ملايين الدولارات، فقد فات الأوان، حتى وإن لم يحقق الفيلم النجاح المرجو.
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كورونا يصل الجزائر.. وفاة أول فنان عربي بالوباء

مازل فيروس الكورونا ينتشر بسرعة البرق، فلم يتمكن العلماء والأطباء من السيطرة عليه حتى الآن، وفي كل يوم يفقد العالم الآلاف، وتوجد بعض الدول التي تعيش حالة من اليأس والإحباط، لفقدان السيطرة الكاملة على المرض، وبالنسبة لفئة الفنانين، فاستطاع فيروس كورونا أن يهاجم الكثير منهم، بداية من هوليوود إلى بوليوود، كما أن الوطن العربي كان له نصيب، فمنذ أيام قليلة أعلنت الفنانة رولا محمود عن إصابتها بالفيروس، أما الفنان الجزائري نور الدين زيدوني فيعتبر أول فنان عربي توفى بسبب الكورونا.
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هجوم فيروس كورونا.. أول إصابة في بوليوود

لا يفرق فيروس الكورونا بين أمير وشخص عادي، فهو يهاجم مختلف طبقات المجتمع، فمنذ أيام قليلة، أعلن القصر الملكي عن إصابة ولي العهد الأمير تشارلز بالكورونا، وأصيبت أيضا فنانة مصرية تسمى رولا محمود، وبالنسبة للسينما الأجنبية، كان إدريس ألبا من أبرز المصابين بفيرس الكورونا، وكان يطمئن الجمهور من فترة لأخرى، أما بوليود، فلاحقها الوباء، أيضا فأعلنت الهند عن إصابة المغنية الشهيرة "كانيكا كابور"، حيث أظهرت نتائج إيجابية أثناء الكشف عن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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