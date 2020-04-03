«لايف من الدوبليكس».. عودة أبلة فاهيتا مع حسن شاكوش

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٣٠ ص

أبلة فاهيتا

ذاع صيت مغني المهرجانات حسن شاكوش في الفترة الأخيرة بشكل كبير، خاصة بعد نجاح "بنت الجيران"، وأصبح أشهر من نار على علم، بعد نجاح أغنيته الثانية "عود البطل"، فعند الذهاب إلى الحفلات والمناسبات والأفراح، ستجد أغانيه بمثابة شعار رسمي، حتى فرض نفسه ضيفا على أولى حلقات الموسم الجديد من برنامج أبلة فاهيتا "لايف من الدوبليكس"، الذي يعرض على قناة ON TV، حيث تحاول الأبلة الشهيرة نشر الوعي بأهمية البقاء بالمنزل، وتعمل على تسلية الجمهور من خلال إطلالتها الساخرة.

وغنى شاكوش بين الأطلال لأم كلثوم في بداية الحلقة، ووجهت إليه بعض الأسئلة، فيما يتعلق بمعنى اسمه، فوضح شاكوش أن الأسم يعود إلى أنه كان لاعب كرة قدم في الإسماعيلي، وترك الكورة بعد ذلك، لأنه لا يملك من الأموال ما يجعله يستمر في الذهاب، ومن أكثر المشاهد البارزة في الحلقة، الغناء للكورونا على ألحان "عود