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الليلة.. لطيفة تحيي حفلا «أون لاين» لجمهورها

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص
لطيفة
لطيفة
تحيي الفنانة التونسية لطيفة الليلة حفلا غنائيا "أون لاين"على حسابها عبر إنستجرام، للتخفيف عن جمهورها في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وكتبت لطيفة: "بناء على طلبكم.. استنوني هكون معاكم لاي? على الإنستجرام بكرة من الساعة 9 للساعة 10 بتوقيت القاهرة.. هيكون فيه حكايات وأغاني وأخبار وحاجات كتير عايزة أقولهالكم".
وطرحت "لطيفة " مؤخرا عدة أغنيات من أحدث ألبوماتها "أقوى واحدة" منها «كن جميلًا» والأغنية من قصيدة «فلسفة الحياة» للشاعر الراحل إيليا أبو ماضي، وألحان إسلام صبري. وأغنية«قلاب»، من كلمات وألحان إسلام صبري، الذي تتعاون معه لطيفة من خلال 3 أغاني في الألبوم الجديد، والتي
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جوليا بطرس

إصابة أحد أفراد عائلة جوليا بطرس بفيروس كورونا

أصيب نجل الفنانة اللبنانية، جوليا بطرس، بفيروس كورونا خلال وجوده في بريطانيا للدراسة، بحسب "روسيا اليوم". ?وقال الصحفي اللبناني سعيد حريري، أمس الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي في موقع التواص الاجتماعي "تويتر": "إبن الوزير السابق إلياس بو صعب والفنانة جوليا بطرس أصيب بكورونا". وأضاف: "صرح بو صعب.. ابني اصيب بالكورونا في لندن مثله مثل 70 % من طلابنا هناك، واشكر الله على سلامته".
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راغب علامة بعد تعرض نجله لحادث سير: «الحمد لله»

في أول تعليق له بعد تعرض نجله لحادث سير، قال الفنان اللبناني راغب علامة، عبر حسابه على تويتر: «الحمد لله حبًا.. الحمد لله شكرًا.. الحمد لله رجاءً وطاعةً.. الحمد لله دائمًا وأبدًا.. الحمد لله». كانت العناية الإلهية انقذت «خالد» نجل الفنان راغب علامة، إذ تعرضت سيارته التي كان يقودها السائق لحادث سير على طريق ضبية ـ بيروت، لصدمة من سيارة منطلقة بسرعة جنونية من الخلف، ما أدى إلى انقلاب سيارة نجل «علامة» حسب ما أعلنه المسؤول الإعلامي للفنان راغب علامة سعيد حريري.
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كلاكيت تاني مرة.. مدحت صالح في حفل أون لاين

تواصل وزارة الثقافة فاعليتها في تسلية الجمهور من المنزل، رافعة شعار "خليك في البيت.. الثقافة بين ايديك"، فمنذ أيام قليلة، بثت حفلا أون لاين للموسيقار عمر خيرت لتسلية الجمهور، وتنشيط دار الأوبرا المصرية، وأيضا بثت الوزارة حفلين للفنانين علي الحجار ومدحت صالح، ولأن الحفل نال إعجاب الجمهور، وحقق نجاحا كبيرا، قررت وزيرة الثقافة إعادة التجربة مرة أخرى، من خلال إقامة حفل آخر للفنان مدحت صلاح، فهو من أكثر الفنانين الذين احتفت دار الاوبرا باستقبالهم، وذلك سيكون يوم الأحد المقبل.
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جورج سيدهم1

«كورونا والحظر».. هل تقام جنازة لجورج سيدهم؟

في ظل قرارات البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بغلق الكنائس وقاعات العزاء وإقتصار أي جنازة على أسرة المتوفي فقط، على أن تقوم كل إيبارشية بتخصيص كنيسة واحدة للجنازات التي اتخذها مؤخرا ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، الأمر الذى قد يحول دون إقامة عزاء للفنان جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات. من جانبه قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، في تصريحات لـ«لتحرير»، إنه لم يتم تحديد موعد الجنازة أو إقامة عزء للفنان الراحل جورج سيدهم حتى الآن،
جورج-سيدهم

«وداعا جورج سيدهم»..نجوم الفن ينعون أيقونة الكوميديا

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني عقب رحيل الفنان الكبير جورج سيدهم، الذي توفي مساء اليوم الجمعة عن عمر يناهز الـ82 عامًا، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمصر الجديدة، إذ تحولت منصات السوشيال ميديا لدفتر عزاء، بعد أن حرص عددًا كبيرًا من الفنانين على نعي الفنان الراحل. ونشر الفنان هاني رمزي صورة له برفقة الفنان جورج سيدهم، عبر صفحته على تويتر، قائلا: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
جورج-سيدهم

وفاة الفنان جورج سيدهم بعد صراع طويل مع المرض

توفى قبل قليل الفنان الكبير جورج سيدهم، عن عمر يناهز 82 عاما، داخل إحدى المستشفيات الخاصة بمنطقة مصر الجديدة. وأعلن الفنان هاني رمزي وفاة الفنان جورج سيدهم، إذ كتب «رمزي» عبر صفحته على تويتر: «ربنا يرحمك يا أستاذ جورج ويصبرنا على فراقك يا غالي ويصبر كل محبيك في كل الدنيا مع السلامة يا أستاذي».
رولا محمود

نقيب الممثلين عن رولا محمود: «معرفهاش»

ما إن أعلنت الفنانة المصرية رولا محمود، عن إصابتها بفيروس كورونا، إثر تواجدها بالعاصمة البريطانية لندن، لتصبح أول ممثلة مصرية تصاب بمرض كورونا الوبائي، حتى حرص جهوره وعددًا من الفنانين منهم: «سمية الخشاب، ونهى العمروسي»، على تقديم الدعم المعنوي لها والدعاء لها بالشفاء. كانت رولا، قد كتبت على صفحتها عبر «تويتر»: «مساكم صحة وعافية.. للأسف حالتي من سيئ إلى أسوأ.. أنا أصيبت بالفيروس رغم اتخاذي جميع الاحتياطات اللازمة»، مضيفه: «للأسف النظام الصحي هنا حاليا مفعم بحالات كثيرة، ولا أعلم إذا كانوا حتى مستعدين لعلاجي».
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