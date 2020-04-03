الليلة.. لطيفة تحيي حفلا «أون لاين» لجمهورها

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٠:٥٣ ص

لطيفة

تحيي الفنانة التونسية لطيفة الليلة حفلا غنائيا "أون لاين"على حسابها عبر إنستجرام، للتخفيف عن جمهورها في ظل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا المستجد. وكتبت لطيفة: "بناء على طلبكم.. استنوني هكون معاكم لاي? على الإنستجرام بكرة من الساعة 9 للساعة 10 بتوقيت القاهرة.. هيكون فيه حكايات وأغاني وأخبار وحاجات كتير عايزة أقولهالكم".

وطرحت "لطيفة " مؤخرا عدة أغنيات من أحدث ألبوماتها "أقوى واحدة" منها «كن جميلًا» والأغنية من قصيدة «فلسفة الحياة» للشاعر الراحل إيليا أبو ماضي، وألحان إسلام صبري. وأغنية«قلاب»، من كلمات وألحان إسلام صبري، الذي تتعاون معه لطيفة من خلال 3 أغاني في الألبوم الجديد، والتي