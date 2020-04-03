ضبط قضايا تهرب جمركي تجاوزت قيمتها 3 ملايين جنيه

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:١٥ ص

أرشيفية

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها ضبط أحد الأشخاص خلال محاولته بيع عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق توصيلها بخدمة الدليفرى بالسيارة للزبائن، وكان بحوزته 83 زجاجة مشروبات كحولية ( خمور ) أجنبية الصنع، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عنها حوالي 2.074 مليون جنيه.

ضبطت القوات كذلك وقائع تهرب من دفع جمارك أمتعة شخصية، وقطع غيار ماكينات صناعة النسيج، علاوة على مستلزمات طبية، وبلغ إجمالي القيمة الجمركية والتعويض المالي المستحقين لمصلحة الجمارك عن تلك الضبطيات، مليون و108 ألف، و957 جنيهًا، وذلك فى مجال مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، كما نفذت