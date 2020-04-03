رعب في العالم.. هل تنتقل «الكورونا» من خلال الأحذية؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص

الأحذية

تحاوطنا المخاوف من جميع الجوانب، بعد تفشي فيروس الكورونا في البلاد، ففي كل يوم تتزايد عدد الإصابات و الوفيات بشكل مرعب، الأمر الذي جعل العالم يفرض العزل المنزلي، لحصر عدد المصابين، والابتعاد عن التجمعات، لأن وفقًا لعدد من الأبحاث والدراسات، ينتشر الكورونا بسرعة البرق، كما أن العدوى تنتقل من خلال الكلام والتنفس، الأمر الذي جعلنا نشعر بالخوف بشأن ملابسنا وحذائنا، لذا من الأسئلة المثارة، هل تنتقل الكورونا من خلال الأحذية؟ وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India ".

يبحث الجميع عن مختلف الطرق للحماية من الكورونا، وبعد أن وضح الأطباء أن الفيروس المستجد يعيش على الأسطح لفترة، جعل الشعوب في حيرة بشأن أحذيتهم. وفقًا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة، يمكن أن تزدهر COVID-19 على الورق المقوى لمدة 24 ساعة، بينما يمكن أن تعيش على الفولاذ والبلاستيك لمدة تصل إلى ثلاثة