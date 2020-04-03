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رعب في العالم.. هل تنتقل «الكورونا» من خلال الأحذية؟

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٢ ص
الأحذية
الأحذية
تحاوطنا المخاوف من جميع الجوانب، بعد تفشي فيروس الكورونا في البلاد، ففي كل يوم تتزايد عدد الإصابات و الوفيات بشكل مرعب، الأمر الذي جعل العالم يفرض العزل المنزلي، لحصر عدد المصابين، والابتعاد عن التجمعات، لأن وفقًا لعدد من الأبحاث والدراسات، ينتشر الكورونا بسرعة البرق، كما أن العدوى تنتقل من خلال الكلام والتنفس، الأمر الذي جعلنا نشعر بالخوف بشأن ملابسنا وحذائنا، لذا من الأسئلة المثارة، هل تنتقل الكورونا من خلال الأحذية؟ وذلك نقلًا عن الموقع الهندي "Times Of India ".
يبحث الجميع عن مختلف الطرق للحماية من الكورونا، وبعد أن وضح الأطباء أن الفيروس المستجد يعيش على الأسطح لفترة، جعل الشعوب في حيرة بشأن أحذيتهم. وفقًا لدراسة أجرتها المعاهد الوطنية للصحة، يمكن أن تزدهر COVID-19 على الورق المقوى لمدة 24 ساعة، بينما يمكن أن تعيش على الفولاذ والبلاستيك لمدة تصل إلى ثلاثة
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تنفيذًا لوصيته.. زعيم إفريقي يُدفن بسيارته المرسيدس

دفن تشيكيد بيتسو زعيم سياسي بجنوب إفريقيا وعضو رفيع المستوى في الحركة الديمقراطية المتحدة،الأسبوع الماضي، داخل سيارته المرسيدس، واضعا يديه على الدركسيون، ومرتديا ملابسه البيضاء، ومربوطا بحزام الأمان، وذلك تنفيذا لوصيته التي تركها قبل وفاته عن عمر يناهز 72 عاما. وبحسب ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، وضع القائمون على الجنازة مسارات خاصة لتوجيه سيارته المرسيدس بينز E500 موديل التسعينات، إلى القبر، الذي حفر خصيصا بواسطة حفارة آلية إلى عمق 8 أقدام (2.44 متر)، بالدفن العائلي في منزله بجنوب إفريقيا.
ملابس -بسيطة -للتغيير

هل ينتقل فيروس «كورونا» من خلال الملابس؟

أصبح الجميع يعيش في فوبيا الآن، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث نشعر أن جميع الأشياء حولنا يمكن أن تنقل العدوى، لذا ينصح دائما بغسل اليدين جيدا، وعدم لمس الوجه قدر الإمكان، والوجود في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن التجمعات، ولكن هل الملابس يمكن أن تنقل العدوى؟ يقول العلماء إن الفيروس يظل على الأحذية لمدة 5 أيام، لذا ينصح بغسلها جيدا بالماء والصابون، أما بالنسبة للملابس، فالأطباء لهم رأي آخر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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مستقبليون يكشفون كيف ستبدو الحياة بعد أزمة كورونا

كشف علماء المستقبل عما قد يبدو عليه العالم بمجرد انتهاء أزمة فيروس كورونا الجديد، حسبما نقل موقع «روسيا اليوم». وتحدّث موقع «ذي صن» البريطاني مع اثنين من علماء المستقبل المحترفين، اللذين يعتقدان أننا قد نشهد نهاية ما يُعرف بـ«9 إلى 5»، وغيرها من الأحداث.
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ملابس -بسيطة -للتغيير

هل ينتقل فيروس «كورونا» من خلال الملابس؟

أصبح الجميع يعيش في فوبيا الآن، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حيث نشعر أن جميع الأشياء حولنا يمكن أن تنقل العدوى، لذا ينصح دائما بغسل اليدين جيدا، وعدم لمس الوجه قدر الإمكان، والوجود في أماكن جيدة التهوية، والابتعاد عن التجمعات، ولكن هل الملابس يمكن أن تنقل العدوى؟ يقول العلماء إن الفيروس يظل على الأحذية لمدة 5 أيام، لذا ينصح بغسلها جيدا بالماء والصابون، أما بالنسبة للملابس، فالأطباء لهم رأي آخر، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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لا تخزن الطعام.. عادات تجنبها خلال أزمة الكورونا

منذ بداية أزمة الكورونا، ونمارس العديد من العادات الخاطئة، خوفا من انتشار المرض، ويقينا أننا نستخدم أفضل الوسائل، في وقت تتزايد به الإصابات بشكل كبير، إضافة إلى ارتفاع معدل الوفيات عالميا، خاصة في إيطاليا، فهي البلد الذي امتلأ شوارعه حزنا على من فقدوه من أرواح، لذا يجب التعامل مع الأمر بشكل دقيق، والبحث عن طرق الوقاية الصحية، حتى تمر هذه الأزمة بسلام، ومن ضمن هذه العادات استخدام الكمامة بدون داع، فكان للأطباء رأي آخر في هذه المسألة، نقلًا عن "India Today".
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لمواجهة الكورونا.. الحجر المنزلي هو الحل الصحي

تعتبر الكورونا من أكثر الفيروسات الخطيرة، التي مرت على البلاد، وذلك لتزايد عدد الإصابات والوفيات يوميا بشكل كبير حول العالم، مما جعل البلاد تتخد إجراءات صارمة، لتوفير الحماية الكاملة للمواطنين، وبجانب ذلك، قررت بعض الدول وقف المدراس، وإلغاء التجمعات ودور السينما والمسارح، كما فرضت العمل من المنزل، وتخفيض العاملين في القطاع الحكومي، وتناشد أيضا القطاع الخاص بالتعامل معها، لذا عند العمل من المنزل، وظهور بعض الأعراض، ينبغي معرفة كيفية عمل جحر صحي فعال، يجعلك تتعافى سريعا من جانب، وتحافظ على أفراد أسرتك من جانب آخر، نقلا عن موقع "Bold Sky".
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حارب الكورونا.. اهتم بنظافة هاتفك واللاب توب

ما زال فيروس كورونا ينتشر في أجزاء مختلفة حول العالم، ويحاول المختصون في الصحة توجية الآخرين، ونشر معلومات وقائية، للحماية من العدوى، والاهتمام بالنظافة الشخصية، وعدم التواجد في الأماكن المزدحمة، واستخدام مطهر لليدين، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات إلى أكثر من 100 ألف، لذا لابد من الاهتمام بنظافة اللاب توب والموبايل والحاسوب، حيث وضحت الدراسات والأبحاث أن العدوى يمكن أن تنتقل من خلال استخدام الأجهزة، وتداولها بين أكثر من شخص، وذلك نقلًا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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