مكالمة تليفون ودراجة تكشف جريمة قتل بوادي الريان

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص

أرشيفية

عاطل مسجل خطر له معلومات جنائية، اعتمد على السرقة والنهب لجني المال الحرام، فأخذ يتفرس فى جيرانه ومعارفه ضحايا للاستيلاء على أموالهم أو متعلقاتهم الثمينة، ثم إنفاق قيمتها قبل أن يبحث عن ضحية جديدة، منذ أن وقع بصره على دراجة نارية ملك لجاره، أخذ ينسج الأحلام حول سرقتها لبيعها بآلاف الجنيهات، ليتمتع بالمال الحرام لفترة، ولتنفيذ أحلامه قرر بمنهتى البساطة أن يقتل جاره، واستعان على ذلك بأحد اصدقائه من أرباب السوابق، وبالفعل نفذا جريمتهما النكراء بمنطقة صحراوية، فيما أبلغت أسرة الجار الشرطة بشأن اختفاء المجني عليه.

فتش رجال المباحث عن أداة توصل لصاحبها، فبرز أمامهم هاتف الضحية المحمول ودراجته النارية، وكلاهما مفقودان، فاستعلم الأمن عن سجل مكالمات القتيل لتتبع خط سيره، وهنا تبين اتصال شخص عليه فى توقيت متزامن لاختفائه، وتبين تكرار الأخير الاتصالات بشكل لافت للنظر مع مسجل خطر من جيران المجني عليه، وبتدقيق التحري