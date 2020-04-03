جريمة

مكالمة تليفون ودراجة تكشف جريمة قتل بوادي الريان

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٢٣ ص
أرشيفية
أرشيفية
عاطل مسجل خطر له معلومات جنائية، اعتمد على السرقة والنهب لجني المال الحرام، فأخذ يتفرس فى جيرانه ومعارفه ضحايا للاستيلاء على أموالهم أو متعلقاتهم الثمينة، ثم إنفاق قيمتها قبل أن يبحث عن ضحية جديدة، منذ أن وقع بصره على دراجة نارية ملك لجاره، أخذ ينسج الأحلام حول سرقتها لبيعها بآلاف الجنيهات، ليتمتع بالمال الحرام لفترة، ولتنفيذ أحلامه قرر بمنهتى البساطة أن يقتل جاره، واستعان على ذلك بأحد اصدقائه من أرباب السوابق، وبالفعل نفذا جريمتهما النكراء بمنطقة صحراوية، فيما أبلغت أسرة الجار الشرطة بشأن اختفاء المجني عليه.
فتش رجال المباحث عن أداة توصل لصاحبها، فبرز أمامهم هاتف الضحية المحمول ودراجته النارية، وكلاهما مفقودان، فاستعلم الأمن عن سجل مكالمات القتيل لتتبع خط سيره، وهنا تبين اتصال شخص عليه فى توقيت متزامن لاختفائه، وتبين تكرار الأخير الاتصالات بشكل لافت للنظر مع مسجل خطر من جيران المجني عليه، وبتدقيق التحري
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قبض-متهم

«تعالى أسحبلك الفلوس».. حيلة لص التكييفات في 15 مايو

بحيلة جهنمية تمكن لص شديد الجرأة، من النصب على صاحب شركة تكييفات، وسرقة 4 أجهزة تكييف باهظة الثمن منه، بينما يقف أمامه وجهًا لوجه، وذلك باستخدام حيلة "تعالى معايا أسحبلك الفلوس"، فيما تمكنت الأجهزة الأمنية تحديد هوية المتهم والقبض عليه، والقبض على تاجر سيئ السمعة، اشترى الأجهزة المسروقة وهو يعلم أنها متحصلة من جريمة، واسترد رجال الشرطة التكييفات المسروقة، وردوها إلى مالكها الذى تعرف عليها، وتعرف على المتهم الأول واتهمه بالسرقة وممارسة الاحتيال عليه.
حادث -اطباء- المنيا (2)

إصابة 10 عمال في حادث تصادم سيارتين بالشرقية

شهد طريق مدينة الصالحية الجديدة بناحية كوبري كبيش بمحافظة الشرقية، وقوع حادث مروري وتصادم بين سيارة نصف نقل وأخرى أجرة، مما تسبب فى إصابة 10 عمال جميعهم كانوا يستقلون السيارة الأولى، وتعرضوا لجروح وكدمات وسحجات، وعلى الفور تم نقلهم إلى أقرب مستشفى، والتحفظ على سائق السيارة النقل، باعتباره متهمًا، لكون لوائح المرور تمنع استخدام السيارات النقل والنصف نقل فى تحميل الركاب، وذلك تجنبًا للمخاطر الكارثية على حياة مستقليها فى حال تعرضها لحوادث، وهو ما تحقق فى تلك الواقعة.
طفال- يلقون- حجارة- على -قطار

مصرع مواطن سقط أسفل عجلات قطار القاهرة - طنطا

لقى مواطن مصرعه أسفل عجلات قطار ركاب، فى نطاق محافظة المنوفية وتحديدًا فى مدينة السادات، خلال رحلة القطار من القاهرة إلى طنطا، وأفاد شهود عيان من ركاب القطار أن الفقيد كان يقف على الباب خلال سير القطار، وفوجئوا بسقوطه وعلو صوت صراخه أسفل عجلات القطار، ورجحوا اختلال توازنه مما تسبب فى سقوطه، ونفوا وجود شبهة جنائية أو تعرض أحد له خلال رحلة سير القطار، وحررت قوات الأمن محضرًا بالواقعة وإفادة شهود العيان، وتمت إحالة المحضر إلى النيابة العامة لمباشرة إجراءاتها القانونية اللازمة.
منفذ-بيع-سلع-التموين (3)

ضبط 1000 قضية تموينية وإغلاق 65 مركز دروس خصوصية

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة، لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالسلع التموينية، وإدخال الغش والتدليس على الناس، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن استمرار الحملات على المتاجر والمحلات العامة لفرض الرقابة على الأسواق، وضمان توافر احتياجات المواطنين دون مغالة وتربح غير مشروع باستغلال الأزمة الحالية لرفع الأسعار على المواطنين، كما استهدفت الحملات جرائم سرقة التيار الكهربائي.
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منفذ-بيع-سلع-التموين (3)

ضبط 1000 قضية تموينية وإغلاق 65 مركز دروس خصوصية

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة، لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالسلع التموينية، وإدخال الغش والتدليس على الناس، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن استمرار الحملات على المتاجر والمحلات العامة لفرض الرقابة على الأسواق، وضمان توافر احتياجات المواطنين دون مغالة وتربح غير مشروع باستغلال الأزمة الحالية لرفع الأسعار على المواطنين، كما استهدفت الحملات جرائم سرقة التيار الكهربائي.
مصنع-خمور-بدون-مغشوشة-بدون-ترخيص-فى-الشروق (5)

ضبط قضايا تهرب جمركي تجاوزت قيمتها 3 ملايين جنيه

شن قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملة أمنية مكبرة فى مواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها، وأسفرت جهود الإدارات خلال 24 ساعة عن ضبط 5 قضايا تهريب أبرزها ضبط أحد الأشخاص خلال محاولته بيع عدد من زجاجات المشروبات الكحولية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية عن طريق توصيلها بخدمة الدليفرى بالسيارة للزبائن، وكان بحوزته 83 زجاجة مشروبات كحولية ( خمور ) أجنبية الصنع، وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة عنها حوالي 2.074 مليون جنيه.
وزارة-الداخلية

ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد خلال 24 ساعة

رصدت الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، استغلال تجار المخدرات لحالة وقف الكثير من الأعمال، وحظر التجول، في ظل الإجراءات الاحترازية لمكافحة عدوى فيروس كورونا، لاستقطاب الشباب وترويج المخدرات لهم، ولذلك شنت الأجهزة الأمنية حملات مكثفة، لضبط الخارجين على القانون ومروجي تلك السموم، لتحقيق أرباح محرمة، ونجحت القوات في ضبط 173 متهمًا بالاتجار في المواد المخدرة، بحملة استمرت لمدة 24 ساعة، وحررت قوات الضبط محاضر وأحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيق فيها.
سرقة-السيارات (3)

السر في المفتاح.. كواليس سقوط لص السيارات

عاطل لم يكتف بسجله الإجرامي، رفض مساعي بعض المقربين منه لإقناعه بضرورة العدول عن عالم الإجرام، والبحث عن فرصة عمل تمنحه رزقا حلالا إلا أنه استمر في طريقه، قرر تلك المرة المضي في مجال سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع متخذا محافظتي القاهرة والجيزة مسرحا لنشاطه الإجرامي، راح يرتكب أولى أنشطته بنطاق محافظة الجيزة، وغمرته سعادة لعدم كشف أمره فأسرع لارتكاب الواقعة التالية في غضون فترة وجيزة لكن تلك المرة بالعاصمة دون أن يدري بأنها ستقوده إلى خلف القضبان.
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