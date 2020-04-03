الجوانتي وفيتامين C.. خرافات حول «الكورونا»

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص

الكورونا

وسط جائحة فيروس كورونا، نركز جميعًا على كيفية إنقاذ أنفسنا والحفاظ على صحتنا، الأمر الذي جعل عددًا من الأشخاص ينشر شائعات غير علمية على الإطلاق، ولكن ربما تسبب لنا أضرار بالغة، لذا عليك فقط باتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، مثل غسل اليدين جيدًا، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وعند ظهور أي أعراض، لابد من العزلة في غرفة بعيدة عن أفراد العائلة، أو الاتصال بأحد المستشفيات، لإجراء تحليل الكورونا، أما الخرافات فلا تعيرها انتباهًا، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".

توجد عددً امن الطرق المتعبة للحماية من الكورونا، ولكن الذي لا تعرفه أن جميعها غير صحية، وفيما يلي بعض منها: -ارتداء كمامة لا يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأشخاص الأصحاء، بارتداء قناع الوجه لمنع الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك COVID 19، ولكن ينصح بها للشخص المصاب. -ارتداء