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الجوانتي وفيتامين C.. خرافات حول «الكورونا»

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٥ ص
الكورونا
الكورونا
وسط جائحة فيروس كورونا، نركز جميعًا على كيفية إنقاذ أنفسنا والحفاظ على صحتنا، الأمر الذي جعل عددًا من الأشخاص ينشر شائعات غير علمية على الإطلاق، ولكن ربما تسبب لنا أضرار بالغة، لذا عليك فقط باتباع الإجراءات الوقائية، التي أقرها مجلس الوزراء، مثل غسل اليدين جيدًا، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخورج إلا للضرورة القصوى، وعند ظهور أي أعراض، لابد من العزلة في غرفة بعيدة عن أفراد العائلة، أو الاتصال بأحد المستشفيات، لإجراء تحليل الكورونا، أما الخرافات فلا تعيرها انتباهًا، وذلك حسبما صرح الموقع الهندي "Times Of India".
توجد عددً امن الطرق المتعبة للحماية من الكورونا، ولكن الذي لا تعرفه أن جميعها غير صحية، وفيما يلي بعض منها: -ارتداء كمامة  لا يوصي مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأشخاص الأصحاء، بارتداء قناع الوجه لمنع الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك COVID 19، ولكن ينصح بها للشخص المصاب. -ارتداء
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تأثير-الصحة-النفسية-على-الجسم

«خليك في البيت».. الحجر الصحي له آثار نفسية بالغة

تعيش الشعوب الآن حالة من الاكتئاب والتوتر، حيث كانت الفيروسات البيولوجية بمنزلة أفلام لن تتحول إلى واقع، لكن يمر العالم بكارثة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا ينصح الأطباء بالتزام الهدوء، والحفاظ على ضبط النفس، حتى لا تضعف مناعة أجسامنا، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن كورونا تؤثر على الجهاز المناعي بشكل كبير، فهي تهاجمه من جميع النواحي النفسية والجسدية، لذا في الفترة الأخيرة، قرر أطباء النفس مناقشة التأثيرات السلبية للحجر الصحي على الصحة النفسية، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
افرازات-العين

«احمرار العين».. أعراض جديدة لفيروس الكورونا

يطل علينا كل يوم الأطباء والعلماء من حول العالم، للتحدث عن الأعراض الخفية لفيروس كورونا، ومن الأعراض المعتادة ارتفاع درجة حرارة الجسم، والحمى والسعال، وعدم القدرة على التحرك والإعياء المستمر، ولكن الذي لا تعرفه أن هناك أعراضًا تشترك مع أمراض أخرى، على سبيل المثال احمرار العين وتورمها، وبالتالي عند التعرض لالتهاب في العين، أول شيء نفكر به، أنه ناتج من الإرهاق والتعب، ولكن في هذه الفترة، ربما يكون أحد علامات فيروس كورونا، وذلك نقلا عن الموقع البريطاني "Daily Mail".
كبار السن

الكورونا والمعاقين.. مشكلات تقف أمامهم بسبب الوباء

بعد أزمة الكورونا، أصبح الجميع الآن يحرص على صحته، ويتبع جميع الإجراءات الوقائية الهامة، التي تتمثل في غسل اليدين باستمرار، والابتعاد عن التجمعات، وتوقف الزيارات العائلية، والالتزام بمواعيد حظر التجول، لتتمكن الدولة من حصر الأعداد، وتقليل الحمل على الجهاز الطبي، وعلى الجانب الآخر، يعتبر الأشخاص الذين يعانون من إعاقات، أكثر عرضة للإصابة بفيروس الكورونا الوبائي، لأنهم لن يستطيعوا الاستمرار في تطبيق الإرشادات الوقائية، التي فرضتها الحكومة، لمنع خطر الإصابة، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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تأثير-الصحة-النفسية-على-الجسم

«خليك في البيت».. الحجر الصحي له آثار نفسية بالغة

تعيش الشعوب الآن حالة من الاكتئاب والتوتر، حيث كانت الفيروسات البيولوجية بمنزلة أفلام لن تتحول إلى واقع، لكن يمر العالم بكارثة، بعد تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، لذا ينصح الأطباء بالتزام الهدوء، والحفاظ على ضبط النفس، حتى لا تضعف مناعة أجسامنا، فأثبتت العديد من الدراسات والأبحاث، أن كورونا تؤثر على الجهاز المناعي بشكل كبير، فهي تهاجمه من جميع النواحي النفسية والجسدية، لذا في الفترة الأخيرة، قرر أطباء النفس مناقشة التأثيرات السلبية للحجر الصحي على الصحة النفسية، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
الوقت الصحيح لتناول الفواكه

هل غسل الفواكه والخضراوات بالصابون آمن؟

انتشر الذعر والخوف بين الشعوب، نتيجة تفشي فيروس الكورونا المستجد، ما جعل الجميع يلتزم المنزل، ويحافظ على إجراءات الوقاية، بما في ذلك غسل اليدين جيدا، والاهتمام بنظافة الوجه والبيت، والابتعاد عن التجمعات والزحام، وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، الأمر الذي جعل الأسر العربية تستخدم المطهرات في تنظيف الأرضيات والأسطح، ولكن في الآونة الأخيرة، أثيرت بعض التساؤلات حول غسل الفواكه والخضراوات بالصابون، وهل هو آمن أم لا؟ وذلك نقلا عن الموقع الهندي "Times Of India".
كورونا

أنت لست محميا.. الصحة العالمية: كورونا يقتل الشباب

ستموت الشعوب من الاستهتار وليس من المرض، فعلى الرغم من التحذيرات المتعددة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، والمناشدة بأهمية البقاء في البيت، والاهتمام بالنظافة الشخصية، فإن البعض يعتقد أن الأمر هين، والكورونا لن تصيب إلا كبار السن فقط، ولكن هذا غير صحيح، فقد أثبتت عدد من الدراسات والأبحاث أن الفيروس يهاجم الشباب والأطفال أيضا، فلا يوجد أحد في مأمن الآن، لذا لا بد من الابتعاد عن التجمعات، والحفاظ على المسافات بيننا، ويفضل عدم الخروج إلا في الضرورة، حتى تتمكن الحكومة من حصر الأعداد، وذلك نقلا عن الموقع الأمريكي "Bold Sky".
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