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أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمواطنين: هننتصر كشعب ودولة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص
أحمد صلاح حسني
أحمد صلاح حسني
يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على توعية متابعيه للوقاية من فيروس كورونا وبث روح التفاؤل. ووجه "حسني" رسالة تحفيزية عبر حسابه على "تويتر": "هننتصر كشعب ودولة بأذن الله على الفيروس وان شاء الله هنسيطر عليه الأرقام كلها ومعظمها لمخالطين لمصابين أو عائدين جدد من الخارج وبالطبع لا يعلموا وده أمر متوقع لان مصر دوله سياحية وأي دوله عليها حركة بالطبع هيكون فيها الأمر مش مفاجأة ولكن الاهم للقضاء عليه الحرص والامانة".
وتابع: "مافيش شك اننا هنتجنن بالجلوس كل هذه المدة في البيت لكن لازم نقول الحمد الله اننا قاعدين في البيت بسلام وبصحة جيدة البقاء سليم افضل من أن تكون واحد مصاب وتعاني بره بيتك وحياتك مهددة احنا أحسن من غيرنا. — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) April 3, 2020 وأضاف: "الحمدالله علي كل شيئ
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محمود البزاوي يقترب من موسم رمضان بـ«فرصة تانية»

يحاول الفنانون اللحاق بالموسم الرمضاني، فالجميع أصبح مهدد الآن بعد انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، ما جعل عدد من المسلسلات تتوقف عن التصوير لفترة، لمراعاة الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، بما في ذلك الابتعاد عن التجمعات، فعلى سبيل المثال قرر طاقم العمل إيقاف مسلسل "دهب عيرة" لمدة 10 أيام، وأيضا مسلسل "100 قرش"، أما مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان"، فهو مهدد بالخروج من الموسم الرمضاني، من ناحية أخرى يقترب الفنان محمود البزواي، من أنهاء تصوير مسلسل "فرصة ثانية"، قريبا.
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كورونا يصل الجزائر.. وفاة أول فنان عربي بالوباء

مازل فيروس الكورونا ينتشر بسرعة البرق، فلم يتمكن العلماء والأطباء من السيطرة عليه حتى الآن، وفي كل يوم يفقد العالم الآلاف، وتوجد بعض الدول التي تعيش حالة من اليأس والإحباط، لفقدان السيطرة الكاملة على المرض، وبالنسبة لفئة الفنانين، فاستطاع فيروس كورونا أن يهاجم الكثير منهم، بداية من هوليوود إلى بوليوود، كما أن الوطن العربي كان له نصيب، فمنذ أيام قليلة أعلنت الفنانة رولا محمود عن إصابتها بالفيروس، أما الفنان الجزائري نور الدين زيدوني فيعتبر أول فنان عربي توفى بسبب الكورونا.
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رمضان 2020.. مسلسلات مصرية هربت من «كورونا»

بعد أزمة الكورونا، أصبحت المسلسلات الرمضانية مهددة بالتوقف، نتيجة لاتباع الإجراءات الاحترازية، التي أقرها مجلس الوزراء، ما جعل القائمين على مسلسل "دهب عيرة" للنجمة يسرا، اتخاذ قرار بوقف التصوير لمدة 10 أيام، وتبعه مسلسل بـ"100 قرش" للفنانة نيللي كريم، حيث قرر طاقم العمل وقف التصوير لنفس المدة، كما أن مسلسل حسن الرداد "شاهد عيان" في خطر كبير، وأصبحت أيضا الفنانة هيفاء وهبي مهددة بوقف مسلسلها "أسود فاتح"، على الجانب الآخر مسلسلات هربت من جحيم كورونا، ومنها:
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محمد إمام ناعيا الدكتور أحمد اللواح: رحم الله الشهيد

نعى الفنان محمد عادل إمام، وفاة الدكتور أحمد اللواح، أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر الشريف، الذي توفي أمس الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، إذ نشر «إمام» صورة للدكتور أحمد اللواح عبر حسابه على «تويتر» علق عليها قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون رحِم الله الدكتور الشهيد أحمد اللواح.. وتحية إجلال وتقدير لكل قطاع الصحة خصوصًا الأطباء و الممرضين على حربهم ضد هذا وباء كورونا ومجهوداتهم العظيمة في مواجهته ربنا يحفظهم جميعًا من كل سوء».
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«بسبب كورونا».. خالد النبوي: «شكرًا لجنود الطب»

رسالة شكر وجهها الفنان خالد النبوي للأطباء والممرضين تقديرًا لدورهم في علاج مصابي فيروس كورونا المستجد، إذ كتب «النبوي» عبر حسابه على «تويتر»: «شكرًا لجنود التمريض.. شكرًا لجنود الطب.. شكرًا لجنود الصيدلة على تضحياتكم وجهودكم في هذه اللحظة الصعبة.. العلم مهم وقت الأزمة وكل وقت». ويحرص «النبوي» على مساندة وتوعية جمهوره لتخطي أزمة فيروس كورونا، إذ كتب في وقت سابق أيضًا: «حاجتين مهمين مطلوبين من الجميع، كل واحد يساند اللي جنبه، كل واحد يحارب تجار الأزمة، النجاه في التزام التعليمات، ربنا يحفظ الجميع».
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غادة عبد الرازق تنشر برومو مسلسل «سلطانة المعز»

نشرت الفنانة غادة عبدالرازق، البرومو التشويقي لمسلسل «سلطانة المعز» على حسابها عبر تويتر، والمقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل، إذ علقت على البرومو قائله: «مسلسل سلطانة المعز، رمضان 2020 إن شاء الله». أحداث المسلسل تدور في إطار درامي شعبي، حيث تقوم سيدة بإدارة محلات كبدة ورثتها عن والدها، ولكن سرعان ما تقع في الحب وتتغير حياتها، ومن المقرر عرضه على شاشة قناة النهار.
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