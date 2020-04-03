أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمواطنين: هننتصر كشعب ودولة
تحرير:محمد أبو زيد
٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص
أحمد صلاح حسني
يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على توعية متابعيه للوقاية من فيروس كورونا وبث روح التفاؤل.
ووجه "حسني" رسالة تحفيزية عبر حسابه على "تويتر": "هننتصر كشعب ودولة بأذن الله على الفيروس وان شاء الله هنسيطر عليه الأرقام كلها ومعظمها لمخالطين لمصابين أو عائدين جدد من الخارج وبالطبع لا يعلموا وده أمر متوقع لان مصر دوله سياحية وأي دوله عليها حركة بالطبع هيكون فيها الأمر مش مفاجأة ولكن الاهم للقضاء عليه الحرص والامانة".
وتابع: "مافيش شك اننا هنتجنن بالجلوس كل هذه المدة في البيت لكن لازم نقول الحمد الله اننا قاعدين في البيت بسلام وبصحة جيدة البقاء سليم افضل من أن تكون واحد مصاب وتعاني بره بيتك وحياتك مهددة احنا أحسن من غيرنا.
— Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) April 3, 2020
وأضاف: "الحمدالله علي كل شيئ
وتابع: "مافيش شك اننا هنتجنن بالجلوس كل هذه المدة في البيت لكن لازم نقول الحمد الله اننا قاعدين في البيت بسلام وبصحة جيدة البقاء سليم افضل من أن تكون واحد مصاب وتعاني بره بيتك وحياتك مهددة احنا أحسن من غيرنا.
وأضاف: "الحمدالله علي كل شيئ ويا رب خلي الصعب سهل بحق هذه الجمعة.. كلمة يا رب والدعاء المصل الاقوي للكورونا ولما هو أقوى من الكورونا".
ويشارك أحمد صلاح حسني في مسلسل"الفتوة" لياسر جلال والمقرر عرضه في رمضان بجانب إدوارد، ودياب، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح ومي عمر، ومن تأليف هاني سرحان، وإخراج حسين المنباوي، وتدور أحداث المسلسل في عام 1900، فى حقبة ما قبل الـ 100 عام بحي الجمالية، ويجسد ياسر جلال دور "حسن الجبالي".