أحمد صلاح حسني يوجه رسالة للمواطنين: هننتصر كشعب ودولة

تحرير:محمد أبو زيد ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٣٨ ص

أحمد صلاح حسني

يحرص الفنان أحمد صلاح حسني على توعية متابعيه للوقاية من فيروس كورونا وبث روح التفاؤل. ووجه "حسني" رسالة تحفيزية عبر حسابه على "تويتر": "هننتصر كشعب ودولة بأذن الله على الفيروس وان شاء الله هنسيطر عليه الأرقام كلها ومعظمها لمخالطين لمصابين أو عائدين جدد من الخارج وبالطبع لا يعلموا وده أمر متوقع لان مصر دوله سياحية وأي دوله عليها حركة بالطبع هيكون فيها الأمر مش مفاجأة ولكن الاهم للقضاء عليه الحرص والامانة".

وتابع: "مافيش شك اننا هنتجنن بالجلوس كل هذه المدة في البيت لكن لازم نقول الحمد الله اننا قاعدين في البيت بسلام وبصحة جيدة البقاء سليم افضل من أن تكون واحد مصاب وتعاني بره بيتك وحياتك مهددة احنا أحسن من غيرنا. — Ahmed Salah Hosny (@AhmedSalahhosny) April 3, 2020 وأضاف: "الحمدالله علي كل شيئ