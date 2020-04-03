السعودية: 9 مليارات ريال للعاملين المتأثرين بتداعيات كورونا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص

الملك سلمان

أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، أمرا بأن تتحمل الحكومة 60 في المئة من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الملك سلمان أمر باستثناء العاملين السعوديين، في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، من عدة مواد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وبفضل هذا الدعم، يحق لصاحب العمل، بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى من تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.

وقال وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد بن عبد الله الجدعان، إن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي.وتشمل هذه الاستفادة نسبة 100 في المئة من السعوديين العاملين في