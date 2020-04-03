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السعودية: 9 مليارات ريال للعاملين المتأثرين بتداعيات كورونا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٤٧ ص
الملك سلمان
الملك سلمان
أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، أمرا بأن تتحمل الحكومة 60 في المئة من رواتب الموظفين السعوديين في القطاع الخاص، بحسب "سكاي نيوز عربية". وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، فإن الملك سلمان أمر باستثناء العاملين السعوديين، في منشآت القطاع الخاص المتأثرة بتداعيات فيروس كورونا، من عدة مواد من نظام التأمين ضد التعطل عن العمل. وبفضل هذا الدعم، يحق لصاحب العمل، بدلا من إنهاء عقد العامل السعودي أن يتقدم للتأمينات الاجتماعية بطلب صرف تعويض شهري للعاملين لديه بنسبة 60 في المئة من الأجر المسجل في التأمينات الاجتماعية لمدة ثلاثة أشهر، بحد أقصى من تسعة آلاف ريال شهريا، وبقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال.
وقال وزير المالية السعودي ورئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، محمد بن عبد الله الجدعان، إن آلية الدعم ستكون بموجب الشروط المنصوص عليها في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، للمنشآت المشمولة بالأمر الملكي.وتشمل هذه الاستفادة نسبة 100 في المئة من السعوديين العاملين في
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كورونا

بسبب كورونا.. إخلاء مدينة كاملة في إسرائيل من «المسنيين»

? قالت الحكومة الإسرائيلية اليوم الخميس، إن الجيش سيجلي السكان المسنين بشكل جماعي من بلدة يهودية يسكنها متدينون، شهدت تفشيا واسع النطاق لفيروس كورونا. ومن المقرر وفقا لموقع روسيا اليوم نقل نحو 4500 شخصا ممن تبلغ أعمارهم 80 عاما فأكثر من بلدة بني براك بالقرب من تل أبيب، وسيتم عزلهم في فنادق صغيرة يتولى الجيش إدارتها. ولم يذكر بيان الحكومة موعدا لتنفيذ الخطة التي ستتكلف 75 مليون شيقل (20 مليون دولار).
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«لن نخضع للضغوط».. إثيوبيا: تخزين 4.9 مليار متر مكعب يوليو المقبل

قال وزير الطاقة والري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، إن أي ضغوط خارجية لن تثني أديس أبابا عن الاستمرار في بناء سد النهضة، إذ جاءت تصريحات الوزير الإثيوبي، التي نقلتها إذاعة «فانا» الإثيوبية، خلال اجتماع واحتفالية رسمية بالعام التاسع لبدء إنشاء سد النهضة، قائلًا: «أي ضغوط أو تحديات خارجية أو من الداخل لا يمكنها أن تردع تقدم المشروع»، مضيفًا وفقًا لوكالة سبوتنيك الروسية: «السد سيبدأ عملياء ملء والاحتفاظ بـ4.9 مليار متر مكعب من الماء في موسم الأمطار المقبل».
فيروس- كورونا (14)

السعودية تعلن عن 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت شفاء 64 حالة جديدة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن السعودية تسجل أعداد منخفضة من الإصابات مقارنة بدول أخرى، وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة، وفقا لسكاي نيوز. ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1885، مقابل 283 حالة تعاف من المرض، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21.
فيروس كورونا

لمدة 24 ساعة.. الأردن يُعلن حظر التجول الكامل

فرض الأردن حظر تجول كامل، اعتبارا من منتصف ليل الخميس، لمدة 24 ساعة، باستثناء الكوادر الطبية، في إجراء لمحاربة فيروس كورونا الجديد. وكان الأردن قد أعلن الأسبوع الماضي، عن تخفيف حظر التجوّال المفروض لمواجهة فيروس كورونا والذي أدّى لتوقيف أكثر من 1600 شخصا بسبب خرقهم إيّاه، وفقا لسكاي نيوز.
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فيروس- كورونا (14)

السعودية تعلن عن 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، تسجيل 165 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، بينما أكدت شفاء 64 حالة جديدة. وأكد المتحدث باسم الوزارة، أن السعودية تسجل أعداد منخفضة من الإصابات مقارنة بدول أخرى، وذلك نتيجة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها المملكة، وفقا لسكاي نيوز. ويرتفع بذلك عدد الإصابات المسجلة في المملكة إلى 1885، مقابل 283 حالة تعاف من المرض، فيما وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 21.
نبيلة-مكرم (2)

وزيرة الهجرة عن عودة العالقين في الخارج: نتواصل مع كافة السفارات

قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، إنه تم الرد على كافة طلبات واستفسارات المصريين بالخارج في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها معظم بلدان العالم جراء انتشار فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الوزارة تلقت حتى الآن، 12 ألفًا 121 استفسارًا، و5 آلاف 811 رسالة عبر تطبيق (واتس آب)، و5 آلاف 233 تسجيلاً إلكترونيًا، و706 رسائل عبر مواقع التواصل الاجتماعي و271 رسالة عبر الإيميل، و90 اتصالاً على الخط الساخن، قائلة: "تلقيت أيضًا، استفسارات واتصالات على هاتفي الخاص من المصريين بالخارج، إلى جانب غرفة العمليات بالوزارة".
فيروس- كورونا (4)

السعودية: 120 مليار ريال لتخفيف آثار فيروس كورونا

أعلن التلفزيون الرسمى السعودى تطبيق تدابير عاجلة بقيمة تتجاوز 120 مليار ريال للحد من تأثير فيروس كورونا على الأنشطة الاقتصادية والقطاع الخاص، كما ذكرت أنها ستقدم 50 مليار ريال لدعم البنوك والمؤسسات المالية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعتزم السعودية اتخاذ إجراءات اقتصادية بقيمة تزيد عن 70 مليار ريال لتخفيف أثر تفشي فيروس كورونا. وقررت السعودية تعليق الصلاة في ساحات الحرمين بمكة والمدينة خاصة، اليوم الجمعة، خوفا من انتشار فيروس كورونا، كما منعت الزائرين والمصلين من الجلوس في ساحات المسجدين الحرام والنبوي.
فيروس-كورونا (1)

السعودية تغلق ساحات الحرمين.. وتعلق الرحلات الداخلية

قررت السعودية تعليق الصلاة في ساحات الحرمين بمكة والمدينة خاصة، اليوم الجمعة، خوفا من انتشار فيروس كورونا، كما منعت الزائرين والمصلين من الجلوس في ساحات المسجدين الحرام والنبوي، وفقا لما أعلنته مساء أمس الخميس، كما أعلنت السلطات السعودية، اليوم، تعليق جميع رحلات الطيران الداخلي والحافلات وسيارات الأجرة والقطارات لمدة 14 يوما ابتداء من الساعة السادسة من صباح غد السبت. باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، وتقوم هيئة الطيران المدني بإصدار التصاريح اللازمة للرحلات.
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