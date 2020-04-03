ضبط 1000 قضية تموينية وإغلاق 65 مركز دروس خصوصية

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص

أشيفية

تواصل أجهزة الأمن بوزارة الداخلية بكافة مديريات الأمن، شن حملاتها المكبرة، لمكافحة جرائم الغش التجاري، والتلاعب بالسلع التموينية، وإدخال الغش والتدليس على الناس، خاصة فى ظل الظروف الاستثنائية والجهود التى تبذلها الدولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، ومن استمرار الحملات على المتاجر والمحلات العامة لفرض الرقابة على الأسواق، وضمان توافر احتياجات المواطنين دون مغالة وتربح غير مشروع باستغلال الأزمة الحالية لرفع الأسعار على المواطنين، كما استهدفت الحملات جرائم سرقة التيار الكهربائي.

ضبطت قوات الحملة على مدار 24 ساعة ماضية 1029 قضية تموينية على مستوى الجمهورية، من بينها ضبط 173 قضية في مجال احتكار وحجب السلع والتلاعب بالأسعار، 325 مخالفة في مجال غلق المحال والمطاعم والمراكز التجارية، وغلق 65 مكان "نشاط تعليمي، تجمعات طلابية "مراكز للدروس الخاصة". وتضمنت الحملات الأمنية استهداف جرائم استغلال