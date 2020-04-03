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نقيب الفلاحين: فدان البطاطس يخسر 10 آلاف جنيه بسبب كورونا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص
البطاطس
البطاطس
قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن مصر صدرت عام 2019 قبل تفشي وباء كورونا، 687 ألفا و842 طن بطاطس، لتحتل البطاطس المركز الثانى فى الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح، إلا أن الإجراءات والتدابير المشددة التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا اربكت الأسواق الزراعية العالمية وقلصت عمليات الاستيراد والتصدير مما زاد من المعروض من البطاطس في السوق المحلية وبالتالي أثرت على أسعارها.
وأضاف أبوصدام في بيان اليوم الجمعة، أن الأسعار الحالية أقل من تكلفة الزراعة، حيث إن إنتاج زراعة كيلو البطاطس في المتوسط تكلفته نحو 2.5 جنيه، وينتج الفدان في المتوسط 20 طنا ويباع الكيلو حاليا في الحقل بـ2 جنيه بما يعني أن الفدان الواحد يخسر نحو عشرة آلاف جنيه تقريبا.وأشار أبو صدام إلى أنه كلما طالت مدة
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هالة السعيد

وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات جادة وسريعة لمواجهة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة. جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد 19" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في 19 من مارس الجاري لوزراء أفريقيا.
انابيب

حقيقة وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بأي من محافظات الجمهورية. وأضاف المركز أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن مليون أسطوانة يومياً، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية، دون وجود أي عجز في المعروض.
نيفين جامع

وزيرة التجارة: اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في بعض المصانع

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه عند تطبيق قرار حظر التجول تلقت الوزارة الكثير من المطالبات من أصحاب المصالح بالعمل وردية ثالثة لمجابهة زيادة طلبات الإنتاج وهذا يعتبر شيئا إيجابيا جدا.
اسامة-هيكل

وزير الإعلام: من الوارد فرض حظر كامل في البلاد

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه من الوارد فرض حظر كامل في البلاد، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا، مضيفًا في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إنه من الوارد فرض الحظر الكامل فى الإجراءات القادمة للحكومة. وتمنى وزير الدولة للإعلام ألا تصل مصر لفرض الحظر الكامل، لأنه سيترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة، منوها إلى أن توجيه الرئيس للحكومة المصرية هو التفكير في صحة المواطن أولا.
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فيروس- كورونا (3)

لأول مرة.. تسجيل 7 حالات إصابة بـ«كورونا» في فلسطين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إنها سجلت لأول مرة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. كانت الوزارة، قد أفادت صباح اليوم، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس «كورونا» في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قائلة في بيان مقتضب: «إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم»، مضيفة: «أن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
فيروس- كورونا (13)

حقيقة إصابة طالب خليجي بـ«كورونا» في الإسكندرية

حالة من الهلع انتابت طلاب الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، بعد الاشتباه في إصابة أحد الطلاب، يحمل جنسية إحدى الدول العربية دولة «عُمان» بفيروس «كورونا»، إذ أصدرت إدارة الإعلام بالأكاديمية بيانًا لكشف حقيقة ما تم تداوله، والإعلان عن الإجراءات التي تم اتخاذها مع الطالب المشتبه في إصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد الخضوع للفحوصات الطبية اللازمة، وتم حجزه بمستشفى الحميات، ووضعه تحت الملاحظة، حيث تأكد سلبية التحاليل، وأنه معافى ولا يعاني من أي شيء.
فيروس- كورونا (12)

كورونا: شفاء أول مصاب بالكويت.. وإغلاق مسجد روما

أعلن وزير الصحة الكويتى الدكتور باسل الصباح، في بيان صحفي، اليوم الخميس شفاء أول حالة من مصابى فيروس كورونا المستجد في الكويت، موضحا أن الحالة التي تم شفاؤها هي لمريض كويتي، يبلغ من العمر 34 عاما. من ناحية أخرى، علن المركز الثقافي الإسلامي في إيطاليا، المعروف باسم جامع روما الكبير، في بيان له، اليوم، أنه ابتداء من يوم غد الجمعة، سيعلق الأنشطة الدينية بما فيها صلاة الجمعة في سياق حالة الطوارئ التي يفرضها انتشار فيروس كورونا، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية.
فيروس- كورونا (11)

تسجيل أول حالة إصابة إيجابية لمصري بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، عن اكتشاف حالة إيجابية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) داخل البلاد لمواطن مصري عائد من الخارج. وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الحالة المكتشفة لمواطن مصري يبلغ من العمر 44 عاما عائد من دولة صربيا مرورا بفرنسا "ترانزيت" لمدة 12 ساعة وفور عودته لمصر لم تظهر عليه أي أعراض وبعد أيام قليلة بدأت تظهر عليه أعراض بسيطة، فتوجه إلى المستشفى حيث تم إجراء التحاليل المعملية له والتي جاءت إيجابية، اليوم الخميس، وجاري نقله الآن إلى مستشفى العزل المخصص لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
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