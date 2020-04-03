نقيب الفلاحين: فدان البطاطس يخسر 10 آلاف جنيه بسبب كورونا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١١:٥٣ ص

البطاطس

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن مصر صدرت عام 2019 قبل تفشي وباء كورونا، 687 ألفا و842 طن بطاطس، لتحتل البطاطس المركز الثانى فى الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح، إلا أن الإجراءات والتدابير المشددة التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا اربكت الأسواق الزراعية العالمية وقلصت عمليات الاستيراد والتصدير مما زاد من المعروض من البطاطس في السوق المحلية وبالتالي أثرت على أسعارها.

وأضاف أبوصدام في بيان اليوم الجمعة، أن الأسعار الحالية أقل من تكلفة الزراعة، حيث إن إنتاج زراعة كيلو البطاطس في المتوسط تكلفته نحو 2.5 جنيه، وينتج الفدان في المتوسط 20 طنا ويباع الكيلو حاليا في الحقل بـ2 جنيه بما يعني أن الفدان الواحد يخسر نحو عشرة آلاف جنيه تقريبا.وأشار أبو صدام إلى أنه كلما طالت مدة