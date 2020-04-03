بلومبرج: مصر حافظت على جاذبية الاقتصاد رغم كارثة كورونا

سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على التدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفي الوقت نفسه الحفاظ على جاذبية الاقتصاد.
وقالت الوكالة إن البنك المركزي عقد اجتماعا طارئا منتصف الشهر وقرر تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%، وعلى الرغم من هذا التخفيض الكبير مازال يحافظ الاقتصاد المصري على جاذبيته بالنسبة للمستثمرين.
وتابعت أن مصر أبقت على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع يوم الخميس الماضي، معتبرة أن التخفيض الذي قرر في وقت سابق من الشهر كان كافيًا لدعم الاقتصاد دون المساس بجاذبية الاقتصاد بالنسبة للمستثمرين ولتعويض الخسائر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا التاجي في العالم.
وأكد البنك المركزي أن سعر الفائدة على الودائع بلغ 9.25 ومعدل الإقراض 10.25، وقالت لجنة السياسة النقدية إنها "تحركت بشكل استباقي" لدعم الشركات والأسر، وينبغي أن يدعم خفضها المسبق التوظيف في هذه الأوقات الاستثنائية، وهو أمر ضروري لتجنب التباطؤ المطول في النشاط الاقتصادي والمساعدة في تسريع الانتعاش.
وأكدت
وأكد البنك المركزي أن سعر الفائدة على الودائع بلغ 9.25 ومعدل الإقراض 10.25، وقالت لجنة السياسة النقدية إنها "تحركت بشكل استباقي" لدعم الشركات والأسر، وينبغي أن يدعم خفضها المسبق التوظيف في هذه الأوقات الاستثنائية، وهو أمر ضروري لتجنب التباطؤ المطول في النشاط الاقتصادي والمساعدة في تسريع الانتعاش.
وأكدت الوكالة: العملة المصرية خالفت التوقعات واتجاهات عملات الأسواق الناشئة والتي تسجل حتى الآن ثاني أفضل أداء عالمي مقابل الدولار حتى الآن.
وتابعت أن الحفاظ على الأداء القوي للجنيه يعد تحديا قويا للحكومة المصرية في ظل انهيار الاقتصاد العالمي وتوقف السياحة والتحويلات المالية وقد يؤثر الأمر على الحركة داخل قناة السويس.
وأضافت أن الأداء الجيد للعملة المصرية والاقتصاد يعود حتى الآن لاستقرار معدلات التضخم، ولن تحكم السلطات على تأثير الوباء على الاقتصاد إلا بعد ظهور نتائج معدلات التضخم على المدى المتوسط.
وأشارت إلى أنه منذ تخفيض قيمة العملة في عام 2016، أصبحت مصر الاقتصاد الأسرع نموًا في الشرق الأوسط ومحببة للمستثمرين ذوي الدخل الثابت، وتقدم بعض أعلى معدلات العائد الحقيقي في العالم.