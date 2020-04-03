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بلومبرج: مصر حافظت على جاذبية الاقتصاد رغم كارثة كورونا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:١١ م
الحجر الصحي
الحجر الصحي
سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على التدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفي الوقت نفسه الحفاظ على جاذبية الاقتصاد. وقالت الوكالة إن البنك المركزي عقد اجتماعا طارئا منتصف الشهر وقرر تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%، وعلى الرغم من هذا التخفيض الكبير مازال يحافظ الاقتصاد المصري على جاذبيته بالنسبة للمستثمرين. وتابعت أن مصر أبقت على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع يوم الخميس الماضي، معتبرة أن التخفيض الذي قرر في وقت سابق من الشهر كان كافيًا لدعم الاقتصاد دون المساس بجاذبية الاقتصاد بالنسبة للمستثمرين ولتعويض الخسائر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا التاجي في العالم.
وأكد البنك المركزي أن سعر الفائدة على الودائع بلغ 9.25 ومعدل الإقراض 10.25، وقالت لجنة السياسة النقدية إنها "تحركت بشكل استباقي" لدعم الشركات والأسر، وينبغي أن يدعم خفضها المسبق التوظيف في هذه الأوقات الاستثنائية، وهو أمر ضروري لتجنب التباطؤ المطول في النشاط الاقتصادي والمساعدة في تسريع الانتعاش. وأكدت
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البنك-المركزي

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ? و10.25? و9.75?على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ?. وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3? في فبراير 2020، من 7.2? في يناير 2020، مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.
اموال

33 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة الـ15%

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن رصيد شهادة الـ 15% سجل حتى نهاية عمل أول ابريل ما يزيد عن 33 مليار جنيه. وأوضح أن عدد عملاء الشهادة مرتفعة العائد في البنك الأهلي ارتفع لأكثر من 175 ألف مدخر، مشيراً إلى أن البنك استقطب ما يقارب سبعة آلاف عميل جديد منذ بداية إصدارها. وأشار إلى زيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية في شراء الشهادة كنتيجة لزيادة توعية العملاء بالقنوات الإلكترونية البديلة عن الفروع حفاظاً علي صحة وسلامة أسرة البنك الأهلي وأهل مصر.
هالة-الجوهري

‎ايتيدا تُعجل صرف المساندة التصديرية لشركات التكنولوجيا

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن تعجيل إجراءات برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على مساندة الشركات وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس أنها ستقوم بتعجيل إجراءات الصرف للشركات لتبدأ في شهر أبريل الحالي على أن تكون أولوية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة والتي يبلغ عددها 69 شركة من إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للبرنامج، ثم صرف مستحقات الشركات المتوسطة والكبيرة.
البنك-المركزى

ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 3.04 تريليون جنيه في فبراير

ارتفعت ودائع عملاء البنوك بالعملة المحلية بنهاية فبراير الماضي بنسبة 5% لتسجل 3.04 تريليون جنيه، مقابل 2.89 تريليون جنيه في يناير من نفس العام. أظهرت البيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي أن حجم الودائع غير الجارية سجل نحو 2.556 تريليون جنيه بنهاية فبراير ، مقابل 482.8 مليار جنيه ودائع تحت الطلب.
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طائرة- مصر -للطيران (2)

تيسيرات للمصريين بالخارج لعودتهم قبل 19 مارس

في إطار التنسيق المستمر بين أجهزة الدولة ووزارتي الهجرة والطيران المدني، تقرر منح الفرصة للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لمصر خلال تلك الأيام والذين حجزوا تذاكرهم خلال الفترة الماضية، لتغيير موعد العودة ليصبح خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، بدون أي رسوم إضافية، قبل تنفيذ قرار الدولة المصرية بتعطيل حركة الطيران منها وإليها بدءا من ظهر يوم 19 مارس وحتى يوم 31 مارس الجاري، ويمكن للمصريين بالخارج الراغبين في العودة لبلدهم، الذهاب لأقرب فرع للشركات الوطنية للطيران في مختلف الدول المتواجدين بها أو حتى في مصر، لتغيير موعد تذاكر عودتهم إلى مصر.
شيشة-فى-المقاهى (1)

محافظ الإسماعيلية يحظر الشيشة ويكثف رقابة الأسواق

أصدر اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، القرار رقم 145 لسنة 2020 بشأن حظر استخدام وتداول الشيشة فى جميع المقاهى والكافيهات والأماكن العامة بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها كاملة، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنيين وتفعيلا لكافة الأجراءات الاحترازية والوقائية التى أتخذتها لمكافحة الاصابة بفيروس كورونا المستجد، كما تضمن القرار حظر ومنع استخدام أي شكل من أشكال الأوانى والأدوات الزجاجية (أكواب وفناجين وأطباق)، واستبدالها بالأدوات المناظرة ذات الاستخدام لمرة واحدة مثل الورق والكرتون.
كورونا 7

إجراءات من النقل وحدائق الحيوان بشأن «كورونا»

صرح اللواء رزق علي رئيس هيئة النقل العام، في بيان له، اليوم الثلاثاء، بأنه تم شراء 50 جهاز رش للتعقيم سيتم وضعها في المحطات النهائية وجميع جراجات الهيئة وتوفير محلول كلور بكميات كافية للجراجات والمحطات النهائية للتعقيم به، كما تم شراء عدد 50 بدلة وقاية و50 قناع واقي سيتم تسليمهم للعاملين الذين سوف يعملون على هذه الأجهزة، مضيفا أنه تم توفير 25 جهاز كشف الحرارة عن بعد وتوزيعها على جراجات الهيئة للكشف عن حرارة كل من السائق والمحصل قبل الصعود للأتوبيس لبدء العمل.
فيروس-كورونا (3)

كورونا: حجر صحي بفرنسا وإصابة موظفين بالصحة العالمية

بدأت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، تنفيذ قرار الحجر الشامل في أنحاء البلاد كافة، في إجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وسجلت فرنسا حتى الآن 6 آلاف و622 حالة إصابة بالفيروس، توفي منهم 148 شخصا من جراء المضاعفات الناجمة عن الفيروس. ويأتي فرض الحجر الشامل في البلد الأوروبي بعدما قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الإثنين، إن بلاده تواجه حربا صحية خطيرة في ظل تفشي فيروس كورونا، داعيا الفرنسيين إلى الانضمام والتعبئة لأجل تطويق الوباء، بحسب ما ذكرت وكالة "فرانس 24" الفرنسية.
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