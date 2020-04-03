حقيقة وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م

أسطوانات

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بأي من محافظات الجمهورية. وأضاف المركز أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن مليون أسطوانة يومياً، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية، دون وجود أي عجز في المعروض.

وأشارت إلى أنه في حالة طلب أي كميات إضافية عن الحصص المقررة في أي محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق، حيث إن الأرصدة من الأسطوانات تسمح بزيادة الكميات الإضافية لأي منطقة.وأوضحت أن هناك قرابة 50 مصنعاً لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية تعمل حالياً