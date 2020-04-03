سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

حقيقة وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بالمحافظات

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ١٢:٢٢ م
أسطوانات
أسطوانات
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد بشأن وجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية. وأوضح المركز الإعلامي في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم ، أنه قام بالتواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود أزمة في أسطوانات البوتاجاز بأي من محافظات الجمهورية. وأضاف المركز أن كافة مصانع تعبئة أسطوانات البوتاجاز تعمل بكامل طاقتها لإنتاج ما يزيد عن مليون أسطوانة يومياً، لتلبية كافة احتياجات المواطنين من تلك السلعة الاستراتيجية، دون وجود أي عجز في المعروض.
وأشارت إلى أنه في حالة طلب أي كميات إضافية عن الحصص المقررة في أي محافظة من محافظات الجمهورية يتم على الفور الدفع بكميات إضافية لهذه المناطق، حيث إن الأرصدة من الأسطوانات تسمح بزيادة الكميات الإضافية لأي منطقة.وأوضحت أن هناك قرابة 50 مصنعاً لتعبئة أسطوانات البوتاجاز بمختلف محافظات الجمهورية تعمل حالياً
اقرأ المزيد
هالة السعيد

وزيرة التخطيط: مصر اتخذت خطوات جادة وسريعة لمواجهة كورونا

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية علي اتخاذ الدولة المصرية خطوات وإجراءات جادة وسريعة لمواجهة أزمة كورونا العالمية موضحة أن مصر لديها العديد من الخطط والسيناريوهات لكل مرحلة تواجه الدولة في ظل الأزمة. جاء ذلك في بيان لوزارة التخطيط اليوم حول مشاركة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في الاجتماع الوزاري الأفريقي بشأن أزمة كورونا والمعروف طبيًا ب " كوفيد 19" وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرنس حيث يأتي استكمالًا للمؤتمر المنعقد في 19 من مارس الجاري لوزراء أفريقيا.
زراعة-البطاطس (5)

نقيب الفلاحين: فدان البطاطس يخسر 10 آلاف جنيه بسبب كورونا

قال حسين أبوصدام نقيب الفلاحين، إن مصر صدرت عام 2019 قبل تفشي وباء كورونا، 687 ألفا و842 طن بطاطس، لتحتل البطاطس المركز الثانى فى الصادرات الزراعية المصرية بعد الموالح، إلا أن الإجراءات والتدابير المشددة التي اتخذتها الحكومات للحد من انتشار فيروس كورونا اربكت الأسواق الزراعية العالمية وقلصت عمليات الاستيراد والتصدير مما زاد من المعروض من البطاطس في السوق المحلية وبالتالي أثرت على أسعارها.
نيفين جامع

وزيرة التجارة: اكتشاف حالات مصابة بفيروس كورونا في بعض المصانع

قالت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة فيروس كورونا المستجد، موضحة أنه عند تطبيق قرار حظر التجول تلقت الوزارة الكثير من المطالبات من أصحاب المصالح بالعمل وردية ثالثة لمجابهة زيادة طلبات الإنتاج وهذا يعتبر شيئا إيجابيا جدا.
اسامة-هيكل

وزير الإعلام: من الوارد فرض حظر كامل في البلاد

أكد أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه من الوارد فرض حظر كامل في البلاد، وذلك في إطار الإجراءات التي تتخذها الحكومة لمواجهة تفشي وباء كورونا، مضيفًا في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إنه من الوارد فرض الحظر الكامل فى الإجراءات القادمة للحكومة. وتمنى وزير الدولة للإعلام ألا تصل مصر لفرض الحظر الكامل، لأنه سيترتب عليه خسائر اقتصادية فادحة، منوها إلى أن توجيه الرئيس للحكومة المصرية هو التفكير في صحة المواطن أولا.
اقرأ المزيد من الأخبار
إياتا

الخسائر تواصل الصعود.. إيرادات الطيران تنخفض 44% بسبب تعليق السفر

على خلفية تواصل آثار وتداعيات تفشي فيروس كورونا على نشاط النقل الجوي، واصل الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا" تحديث تحليلات الإيرادات وقدر هبوطها جراء التشديدات الكبيرة على السفر وتوقعات بركود عالمي جديد، إلى نحو 252 مليار دولار أو ما يعادل 44% أقل بالمقارنة مع العام 2019، وذلك في حال استمر هذا المشهد لمدة ثلاثة أشهر فقط ليتبعها انتعاش اقتصادي تدريجي حتى نهاية العام الجاري.
فيروس- كورونا (3)

«الثقافة» تعلق جميع الأنشطة والفعاليات خوفا من تفشي كورونا

قررت وزارة الثقافة تعليق جميع الأنشطة والفعاليات الفنية والثقافية التي تتضمن تجمعات كبيرة من المواطنين كإجراء احترازي وقائي وذلك حتى إشعار آخر بسبب فيروس كورونا المستجد. وذكرت وزارة الثقافة، في بيان اليوم الإثنين، أن هذه الخطوة تأتي تنفيذا لتعليمات رئاسة مجلس الوزراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.
الاتحاد-الدولي-للنقل-الجوي-إياتا

بسبب كورونا.. تأجيل المنتدى الدولي للشحن الجوي بإسطنبول

رغم عدم إعلان تركيا عن تسجيل حالات إصابة لكورونا، إلا أن الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، اضطر لإلغاء المنتدى الدولي للشحن الجوي الذي كان محددا له الأسبوع المقبل في إسطنبول، إذ أعلنت كاثرين كاسبناسجا مسؤول الإعلام للشرق الأوسط، توالي الاستفسارات حول مصير المنتدى في ظل تصاعد انتشار الفيروس، مضيفة: "منذ أول ظهور لـCOVID-19 في الصين، ونحن نراقب الوضع في إسطنبول عن كثب، ونتواصل يوميًا مع السلطات المحلية والدولية، وحافظنا على اتباع الإرشادات التوجيهية لمنظمة الصحة العالمية".
فيروس- كورونا (3)

لأول مرة.. تسجيل 7 حالات إصابة بـ«كورونا» في فلسطين

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم الخميس، إنها سجلت لأول مرة 7 حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد. كانت الوزارة، قد أفادت صباح اليوم، باشتباهها بوجود إصابات بفيروس «كورونا» في مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية، قائلة في بيان مقتضب: «إن هناك عددا من الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا المستجد في أحد فنادق محافظة بيت لحم»، مضيفة: «أن الوزارة تجري الفحوصات اللازمة للتأكد، وأنها بانتظار النتائج كي يتم إطلاع الجمهور عليها فور صدورها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك.
للإعلان على موقع التحرير: [email protected]
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: [email protected]