رياضة

أحمد فتحي: رحلت عن الأهلي لسبب واحد

تحرير:أحمد سعيد ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٠٣ م
أحمد فتحي
أحمد فتحي
تحدث أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الأسباب الحقيقة التي دفعته للرحيل عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري وعدم تجديد تعاقده مع الفريق. وقال فتحي في تصريحات نقلتها جريدة "الإمارات اليوم": " توقع البعض أن سبب ترك الأهلي هو سبب مادي، لو كان الأمر مادياً فهناك عروض أقوى بكثير من العروض المذكورة في وسائل الإعلام، كما أن عرض الأهلي مادياً أفضل بالنسبة لي خاصة في الموسم الثاني الذي لا يجبرني بعدد مباريات محددة وبالتالي ضمان المبلغ المالي".
وتابع: " فضلت البحث عن تحدً جديد، أتمنى أن ألعب كاس العالم القادم مع المنتخب المصري إذا نجحنا في الصعود، والبقاء في الملعب أكبر فترة ممكنة العروض المقدمة 3 سنوات داخل الملعب وليس سنتين فقط". وأضاف: "الآن متواجد في الأهلي أخوض مباراة وأخرى لا، ولا أشعر بالراحة مع المدرب الجديد، وحتى وأن أقدم عروض جيدة
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ميدو يتحدث عن سبب يمنع محمد صلاح من المشاركة في كان 2021

تحدث أحمد حسام ميدو نجم الزمالك السابق، عن موقف محمد صلاح جناح ليفربول، من المشاركة في كأس الأمم الأفريقية 2021، وقال ميدو في تصريحات لصحيفة ذا صن الإنجليزية: "صلاح يجب أن يذهب مع مصر إلى أمم إفريقيا، لا يحق لليفربول الرفض". وواصل: "هذه قواعد الفيفا ولا يمكنهم منع اللاعب من الانضمام للمنتخب، إلا إذا كان صلاح لا يريد الذهاب، هذا السبب الوحيد لعدم رؤيته في أمم أفريقيا". وأضاف: "عانى جميع النجوم الأفارقة في إنجلترا من هذه المشكلة، لذلك كنت سعيدًا عندما تم لعب أمم أفريقيا 2019 في الصيف".
محمد الشناوي

مدرب الأهلي: حارس الزمالك الأفضل بعد محمد الشناوي

كشف ميشيل يانكون، مدرب حراس مرمى الأهلي، كواليس انضمامه للجهاز المعاون للمدرب السويسري، رينيه فايلر، وقال يانكون، في تصريحات عبر قناة الأهلي: "ديفيد سيسا مساعد فايلر تواصل معي، وأبلغني برغبة المدرب في تواجدي ضمن جهازه، وبالفعل وافقت على العرض". وأضاف مدرب حراس مرمى الأهلي: "التواجد في فريق كبير بحجم الأهلي دافع كبير، فهو من أكبر أندية أفريقيا والعالم، ويشبه ريال مدريد.. بحثت عن الأهلي قبل انضمامي له، وتأكدت أنه يسعى بشكل دائم لتحقيق البطولات والانتصارات، كما يجيد اللعب تحت الضغط".
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خالد الغندور: كهربا مادي ونملك فيديوهات سبه للأهلي

فتح الإعلامي خالد الغندور، مقدم برنامج "زملكاوي"، الذي يُذاع عبر قناة الزمالك، النار على محمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مؤكدًا أن ليس له انتماء كروي سواء لناديه الحالي أو الزمالك. وتحدث الغندور عبر برنامجه "زملكاوي"، قائلًا:"كهربا لاعب بلا انتماء، ، تحركه الفلوس فقط، بعدما ضحى بنجوميته داخل القلعة البيضاء، من أجل تقاضي 20 مليون جنيه في الأهلي.. وسبق وأن وجه شتائم إلى الأهلي وكابتن الأهلي، ونمتلك الفيدوهات التي تثبت ذلك".
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شوبير يكشف أسباب وكواليس رفض فتحي التجديد للأهلي

أكد أحمد شوبير، أن مسؤولي الزمالك عرضوا على أحمد فتحي لاعب الأهلي، ارتداء القميص الأبيض، لكنه فضل التعاقد مع بيراميدز، قائلا: "في بداية الموسم، فتحي تلقى عرضا من بيراميدز مقابل 25 مليون جنيه للنادي الأهلي، لكن الأهلي تمسك بخدماته وطالبه باستكمال الموسم، في شهر يناير الماضي تحدث الأهلي بشكل شفهي مع فتحي وأكد له أنه مستمر ضمن صفوف الفريق وسوف يتم تجديد عقده، خلال جلسة مفاوضات الأهلي مع فتحي، حدثت بعض المناوشات بين نادر شوقي وأحمد فتحي في الجلسة، وقال له فتحي أنت لا تتحدث باسمي بل ضدي، ليرد عليه نادر مؤكدا أنه يقول ما اتفقا عليه قبل الجلسة".
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أحمد فتحي يطلب 48 ساعة للرد على عرض الأهلي

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح وعضوية كلًا من زكريا ناصف وخالد بيبو وفي حضور سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأمير توفيق مدير التعاقدات اجتماعًا صباح اليوم مع أحمد فتحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم لحسم تجديد عقده الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري.
سعد-سمير

الأهلي يكشف عن تطورات إصابة فتحي و سمير

يخوض حمدي فتحي لاعب النادي الأهلي، برنامجا من العلاج الطبيعي والتأهيل خلال الفترة الحالية. وتطورت الحالة البدنية والطبية لحمدي فتحي خلال الفترة الماضية من خلال البرنامج الطبي والتأهيلي الذي يخوضه اللاعب وفقا لما حدده له الطبيب الألماني الذي أجرى له جراحة غضروف الركبة، أوضح الجهاز الطبي للأهلي أن اللاعب سوف يبدأ في آخر شهر أبريل المقبل مرحلته قبل الأخيرة من التأهيل البدني والعلاجي وفقا للبرنامج المحدد له. وأشار الجهاز الطبي إلى ان المرحلة قبل الأخيرة تتضمن بداية خوض اللاعب لتدريبات الجري حول الملعب والتأهيل الخفيف بالكرة.
احمد-فتحى

الأهلي يعلن عن موعد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي

حددت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، برئاسة محسن صالح، الساعة 11 يوم الإثنين موعدًا للاجتماع مع أحمد فتحي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم، لحسم تجديد عقده، الذي ينتهي مع النادي بنهاية الموسم الجاري وقام كل من سيد عبدالحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، بإبلاغ أحمد فتحي ووكيله بموعد الاجتماع ومكانه. وكان الأهلي قد حدد موعدين لعقد جلسة تجديد تعاقد أحمد فتحي لكن الأولى تم تأجيلها بسبب سفر اللاعب خارج القاهرة رفقة الاسرة، وتم إلغاء الثانية بسبب غلق مقرات النادي خلال الفترة الحالية.
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