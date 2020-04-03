تعافي امرأة إسبانية عمرها 100 عام من فيروس كورونا

تحرير:هالة صقر ٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:١٨ م

كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الجمعة، خروج امرأة تبلغ من العمر مئة عام، من مستشفى سان أغوستين دي أفيلز، وذلك بعد تعافيها من فيروس كورونا المستجد المسبب "كوفيد 19". وقالت وزارة الصحة عبر صفحتها على تويتر: "لدينا فرحة كبيرة اليوم، لقد خرجت من مستشفى سان أغوستين دي أفيلز أول مريضة كانت مصابة بفيروس كورونا، امرأة عمرها 100 عام". وكانت وزارة الصحة الإسبانية، قد أعلنت في بيان لها، أمس الخميس، عن تسجيل 950 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" خلال الـ24 الماضية.

وأكدت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات من 9 آلاف و53 حالة إلى 10 آلاف و3 حالات خلال 24 ساعة، وهي أكبر زيادة في حصيلة الوفيات منذ تفشي فيروس كورونا في البلاد، مضيفة أن إسبانيا سجلت أكثر من 8 آلاف إصابة جديدة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليقفز إجمالي عدد الإصابات من 102 ألف و136 حالة إلى 110 آلاف