هل يترشح محمود طاهر لرئاسة اتحاد الكرة؟

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٣٨ م

محمود طاهر

كشف الإعلامي مدحت شلبي، المتحدث الرسمي لاتحاد الكرة الأسبق، حقيقة تفكير محمود طاهر رئيس النادي الأهلي السابق، في الترشح لرئاسة الجبلاية، وذلك حسبما أفاد عبر برنامجه مساء الأنوار، الذي يقدمه على قناة القاهرة والناس، علما بأن هاني أبوريدة استقال ومجلسه من اتحاد الكرة ثم تولى عمرو الجنايني رئاسة الجبلاية مؤقتا ضمن لجنة خماسية تم تعيينها من قبل فيفا. وقال مدحت شلبي: "محمود طاهر صديق لي مثله مثل محمود الخطيب ومرتضى منصور، أجريت مكالمه معه وهو في لندن الآن وأكد لي بوضوح شديد أنه لا يفكر في الترشح لانتخابات اتحاد الكرة ".?

وواصل شلبي: "كما سألته عن ترشحه في انتخابات النادي الأهلي المقبلة، وأكد لي أنه لا يفكر في ذلك أيضا وأنه يفكر الان في فيروس كورونا فقط والدمار الذي سببه في العالم". كما أشاد محمود طاهر في اتصال مدحت شلبي له بالتدابير التي اتخذتها الحكومة المصرية والرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه فيروس كورونا، وأن تلك الإجراءات