هل تفعلها سانوفي الفرنسية وتنتج الدواء المحتمل لكورونا؟

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م

كورونا

قالت شركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية إنها ستكون قادرة على إنتاج ملايين الجرعات من "هيدروكسي كلوروكوين" لمرضى فيروس كورونا إذا ثبتت فاعلية عقار الملاريا القديم في التجارب السريرية، وقال باول هادسن، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع رويترز اليوم الخميس، إن الشركة تقوم بعمليات التصنيع بطاقة 93 % خلال الجائحة.

وأضاف أن "سانوفي" قررت زيادة إنتاج أدويتها لضمان الحفاظ على الإمدادات للمستشفيات في أوروبا والولايات المتحدة في وقت تواجه فيه ضغطا غير مسبوق من المرضى الذين يعانون من مضاعفات تنفسية بسبب تفشي فيروس كورونا، بما يشكل خطرا بتحميل الأنظمة الصحية ما يفوق طاقتها.وأشار إلى أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها





وأضاف أن "سانوفي" قررت زيادة إنتاج أدويتها لضمان الحفاظ على الإمدادات للمستشفيات في أوروبا والولايات المتحدة في وقت تواجه فيه ضغطا غير مسبوق من المرضى الذين يعانون من مضاعفات تنفسية بسبب تفشي فيروس كورونا، بما يشكل خطرا بتحميل الأنظمة الصحية ما يفوق طاقتها.



وأشار إلى أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها الإنتاجية لأن العاملين الذين ظهرت عليهم أعراض المرض ومن خالطوهم تم إرسالهم لمنازلهم لأسبوعين.



وقد بدأت الشركة في إنتاج كل الكميات الممكنة من "هيدروكسي كلوروكوين" في فبراير بعد أن أشارت بيانات صينية إلى أن الدواء المخصص لعلاج الملاريا يمكن أن يساعد بعض مرضى "كوفيد-19".



جدير بالذكر أن "سانوفي" تبيع العقار المستخدم منذ الخمسينيات، باسم تجاري هو "بلاكوينيل" في بعض الدول.



كما تعمل "سانوفي" أيضا على تطوير لقاحين محتملين للمرض وتختبر عقار "كيفزارا" المستخدم لعلاج الروماتيزم كدواء محتمل لـ"كوفيد-19? وهو عقار تصنعه مع شركة "ريغينيرون".





