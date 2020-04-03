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هل تفعلها سانوفي الفرنسية وتنتج الدواء المحتمل لكورونا؟

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٤٧ م
كورونا
كورونا
قالت شركة "سانوفي" الفرنسية للأدوية إنها ستكون قادرة على إنتاج ملايين الجرعات من "هيدروكسي كلوروكوين" لمرضى فيروس كورونا إذا ثبتت فاعلية عقار الملاريا القديم في التجارب السريرية، وقال باول هادسن، الرئيس التنفيذي للشركة، في مقابلة مع رويترز اليوم الخميس، إن الشركة تقوم بعمليات التصنيع بطاقة 93 % خلال الجائحة.
 وأضاف أن "سانوفي" قررت زيادة إنتاج أدويتها لضمان الحفاظ على الإمدادات للمستشفيات في أوروبا والولايات المتحدة في وقت تواجه فيه ضغطا غير مسبوق من المرضى الذين يعانون من مضاعفات تنفسية بسبب تفشي فيروس كورونا، بما يشكل خطرا بتحميل الأنظمة الصحية ما يفوق طاقتها.وأشار إلى أن الشركة لا تعمل بكامل طاقتها
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الحجر- الصحي (1)

بلومبرج: مصر حافظت على جاذبية الاقتصاد رغم كارثة كورونا

سلطت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، الضوء على التدابير التي اتخذها البنك المركزي المصري لمواجهة فيروس كورونا المستجد وفي الوقت نفسه الحفاظ على جاذبية الاقتصاد. وقالت الوكالة إن البنك المركزي عقد اجتماعا طارئا منتصف الشهر وقرر تخفيض سعر الفائدة بنسبة 3%، وعلى الرغم من هذا التخفيض الكبير مازال يحافظ الاقتصاد المصري على جاذبيته بالنسبة للمستثمرين. وتابعت أن مصر أبقت على أسعار الفائدة كما هي في اجتماع يوم الخميس الماضي، معتبرة أن التخفيض الذي قرر في وقت سابق من الشهر كان كافيًا لدعم الاقتصاد دون المساس بجاذبية الاقتصاد بالنسبة للمستثمرين ولتعويض الخسائر الناجمة عن انتشار فيروس كورونا التاجي في العالم.
البنك-المركزي

البنك المركزي يثبت سعر الفائدة على الإيداع والإقراض

قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية عند مستوى 9.25 ? و10.25? و9.75?على الترتيب، وكذلك الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 9.75 ?. وانخفض المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر إلى 5.3? في فبراير 2020، من 7.2? في يناير 2020، مدعوما بالتأثير الإيجابي لفترة الأساس واحتواء الضغوط التضخمية.
اموال

33 مليار جنيه حصيلة البنك الأهلي من شهادة الـ15%

قال هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري إن رصيد شهادة الـ 15% سجل حتى نهاية عمل أول ابريل ما يزيد عن 33 مليار جنيه. وأوضح أن عدد عملاء الشهادة مرتفعة العائد في البنك الأهلي ارتفع لأكثر من 175 ألف مدخر، مشيراً إلى أن البنك استقطب ما يقارب سبعة آلاف عميل جديد منذ بداية إصدارها. وأشار إلى زيادة الاعتماد على القنوات الإلكترونية في شراء الشهادة كنتيجة لزيادة توعية العملاء بالقنوات الإلكترونية البديلة عن الفروع حفاظاً علي صحة وسلامة أسرة البنك الأهلي وأهل مصر.
هالة-الجوهري

‎ايتيدا تُعجل صرف المساندة التصديرية لشركات التكنولوجيا

أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ايتيدا" عن تعجيل إجراءات برنامج المساندة التصديرية لشركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك فى إطار حرص الهيئة على مساندة الشركات وتخفيف الآثار السلبية الناجمة عن أزمة فيروس كورونا المستجد. وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الخميس أنها ستقوم بتعجيل إجراءات الصرف للشركات لتبدأ في شهر أبريل الحالي على أن تكون أولوية الصرف للشركات متناهية الصغر والصغيرة والتي يبلغ عددها 69 شركة من إجمالي عدد الشركات التي تقدمت للبرنامج، ثم صرف مستحقات الشركات المتوسطة والكبيرة.
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