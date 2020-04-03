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سلالة جديدة من أنفلونزا الطيور في مصر.. الحكومة ترد

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠١:٥٦ م
الدواجن
الدواجن
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن إصابة الطيور الحية بسلالة جديدة من أنفلونزا الطيور ومنع نقل الطيور الحية بين المحافظات. وقال المركز في "تقرير توضيح الحقائق حول ما يثار في وسائل الإعلام"، الصادر منذ قليل، إنه تواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لذلك، وأنه يتم إجراء فحص دوري شامل على جميع الطيور في المزارع ولا توجد بها أية أوبئة من أي نوع، ولا يُصرح بنقل الطيور الحية إلا بعد التأكد من سلامتها وخلوها من الأمراض، هذا فضلاً عن أنه لم يتم إصدار أي قرار بمنع تداول أو نقل الطيور الحية بين المحافظات.
وأضاف المركز الإعلامي، أن الدولة تعمل بشكل متواصل على تطوير اللقاحات اللازمة لمواجهة أي تحور في أنفلونزا الطيور، خاصةً بعد إعلان عدد من الدول عن رصدها لسلالة جديدة من الأنفلونزا تصيب الطيور –وليس البشر-، كما يتم إجراء عمليات رقابة دورية على كافة الأسواق للتأكد من سلامة الطيور المطروحة بها، من قِبل أجهزة
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انتصار السيسي: البر باليتيم من أرقى الأخلاق الإنسانية

قالت السيدة انتصار السيسي، قريتة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر منشور لها على صفحة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن البر باليتيم هو من أرقى الأخلاق الإنسانية والتي تستنزل الرحمات على الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله، وفي يوم اليتيم، أدعو الله أن يحفظ بناتنا وأبنائنا، وأن يحفظ مصرنا الغالية العزيزة.
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بعد عزلهما بسبب كورونا.. إجراءات خاصة لأهالي قريتين بالمنيا

رغم قرار الأجهزة الأمنية والتنفيذية داخل محافظة المنيا، بإجراء العزل الصحي على قريتي: «القيس، وأبو جرج» داخل مركز بني مزار؛ بسبب اكتشاف 8 حالات إصابة بكورونا كانوا عائدين من أداء العمرة منذ عدة أيام، وجرى نقلهم للحجر الصحي؛ إلّا أن الحياة تسير بصورة طبيعية داخل القرية. عددً من أهالي قرية القيس، منهم: «أحمد سيد، وعبد الواحد محمود، وأكرم صلاح»،أكدوا أن الحياة داخل القرية تسير بصورة طبيعية، فالجميع لديه حرية في التحرك وشراء ما يحتاجه من محلات البقالة والصيدليات وتجار الخضراوات والفاكهة، والفلاحون يمارسون أعمالهم داخل حقولهم.
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بسبب كورونا.. عزل قرية بالكامل في الإسماعيلية 14 يومًا (صور)

على بعد ما يقرب من 10 كيلو متر من قلب مدينة الإسماعيلية، تقع قرية أبو ربيع التي تم وضعتها الأجهزة المعنية تحت الحصار والحجر الصحي بالكامل، بعد تحويل أحد أفرادها وزوجته إل مستشفى العزل بمنطقة أبو خليفة بطريق "الإساعيلية – بورسعيد"، وذلك بإجراء التحاليل لوجته وتبين إصابتها بفيروس كورونا المستجد، ثم تحويل الزوج أمس بعد ثبوت إصابته أيضًا بالفيروس.
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بعد عزلها صحيا.. ATM متحركة لصرف معاشات قرية الهياتم

أطلق عصام الدين هلال مدير عام منطقة وسط الدلتا لبنك مصر، اليوم الجمعة، مبادرة لإرسال سيارة على متنها ماكينة صراف آلي "ATM" متحركة لصرف مرتبات ومعاشات أهالي قرية الهياتم في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، في أماكنهم، حرصا على سلامتهم من الإصابة بكورونا، في ظل تطبيق الحجر الصحى على القرية، بسبب ظهور نحو 10 حالات مصابة بالفيروس بها. وتأتي المبادرة برعاية كلا من محمد الإتربى، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وعاكف المغربي، نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإيهاب درة، رئيس قطاع التجزئة المصرفية ببنك مصر.
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رئاسة-مجلس-الوزراء

الحكومة توضح حقيقة انهيار مئذنة مسجد أثري بالدرب الأحمر

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن انهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لانهيار مئذنة أحد المساجد الأثرية بمنطقة الدرب الأحمر، مُشددةً على أن كافة المساجد الأثرية بالمنطقة سليمة وآمنة تماماً، ولم تقع بها أي أضرار، وأنه جارٍ حالياً استكمال تنفيذ خطة تطوير وترميم عدد من المساجد الأثرية على مستوى الجمهورية.
الحجر- الصحي (1)

الصحة: حالتي وفاة بكورونا.. وارتفاع الإصابات إلى 294 شخصا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، ارتفاع عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى 73 حالة، وكشف الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، عن خروج حالتين لمصريين من المصابين من مستشفى العزل، بعد تلقيهما الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهما وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 41 حالة حتى اليوم، من أصل الـ 73 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية.
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«البترول» توضح حقيقة اتجاهها لرفع أسعار الغاز المنزلي

نفى مجلس الوزراء ما تداولته بعض وسائل الإعلام ومواقع إلكترونية وصفحات تواصل اجتماعي من أنباء بشأن اعتزام الحكومة رفع أسعار الغاز المنزلي نتيجة رفع تعريفة استخدام منظومة نقل الغاز الطبيعي الشبكة القومية للغازات الطبيعية لعام 2020. وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في تقريره لتوضيح الحقائق ورصد الشائعات أنه، تواصل مع وزارة البترول والثروة المعدنية، ونفت تلك الأنباء. وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية على أنه لا صحة لزيادة أسعار الغاز المنزلي، وأن الأسعار الحالية هي المعمول بها ودون أي زيادة.
تصليحات-فى -الكعبة

الحكومة: لا صحة لامتناع الشركات عن إعادة مستحقات المعتمرين

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن امتناع شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، عقب قرار المملكة العربية السعودية بتعليق رحلات العمرة مؤقتاً للمعتمرين من كل أنحاء العالم. وبحسب بيان اليوم الجمعة، تواصل المركز الإعلامي مع وزارة السياحة والآثار، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لامتناع أي من شركات السياحة عن إعادة مستحقات المعتمرين، وأن الوزارة لم تتلقى أي شكاوى في هذا الشأن حتى الآن.
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