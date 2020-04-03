حرق الجثامين والعلاج بلقاح الحصبة.. الحكومة تنفي 6 شائعات عن كورونا

٠٣ أبريل ٢٠٢٠ - ٠٢:٠٨ م

كورونا

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عدداً من الشائعات التي ترددت بشأن الإجراءات المرتبطة بمواجهة فيروس كورونا المستجد في مصر. وقال المركز الإعلامي في بيان اليوم الجمعة، إنه لم يتم تسجيل أي حالة انتكاسة للمتعافين من فيروس كورونا بمصر، وكافة الحالات التي تماثلت للشفاء لا يمكن أن تكون مصدراً للعدوى. وشدد المركز على عدم صحة إنهاء منظمة الصحة العالمية لعملها في مصر بزعم انتهاء الأزمة، مؤكداً أن المنظمة مستمرة في تقديم الدعم للحكومة في التصدي لفيروس كورونا، وتشيد بجهود مصر لمنع انتشار الفيروس والسيطرة عليه.

وأوضح أنه لا صحة لاستخدام وزارة الصحة لقاحي "الدرن والحصبة" للوقاية من فيروس كورونا، ولا يوجد لقاح معترف به دولياً للوقاية من الإصابة بالفيروس حتى الآن. وأضاف المركز الإعلامي أنه لا صحة لعزل أي محافظة في الجمهورية كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا. وأشار إلى أنه لا صحة لوجود عجز في المستلزمات